సంబంధిత వార్తలు
- సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట : వర్చ్యువల్గా కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్
- పుష్ప 2 తొక్కిసలాటలో గాయపడి శ్రీతేజ్ ను మరోసారి పరామర్శించిన అల్లు అరవింద్, స్నేహా రెడ్డి
- Lokesh Kanagaraj: ఈ ఏడాదిలోనే అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనకరాజ్ చిత్రం షూటింగ్
- Allu Sneha Reddy,: ఆటోపై అల్లు అర్జున్ పేరును చూపించడం గర్వకారణం : అల్లు స్నేహ రెడ్డి
- Allu Arjun's protocol :స్టేజీ మీద అల్లు అర్జున్ ఒక్కరే వుండాలి..అది ప్రొటోకాల్ !
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
2024 సంవత్సరానికి గాను 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతలను శనివారం న్యూఢిల్లీలో ప్రకటించారు. మరోసారి, తెలుగు చిత్రసీమ వివిధ విభాగాలలో తొమ్మిది జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాలను గెలుచుకుని బలమైన ముద్ర వేసింది.
72nd National Film Awards
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
'పుష్ప 2' చిత్రానికి గాను దర్శకుడు సుకుమార్ ఉత్తమ స్క్రీన్ ప్లే (ఒరిజినల్) పురస్కారాన్ని గెలుచుకున్నారు. పుష్ప ఫ్రాంచైజీలోని రెండు చిత్రాలు భారీ వాణిజ్య విజయాలు సాధించగా, పుష్ప 2 దేశవ్యాప్తంగా బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఆసక్తికరంగా, 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో 'పుష్ప: ది రైజ్' చిత్రానికి గాను అల్లు అర్జున్ ఉత్తమ నటుడి అవార్డును గెలుచుకున్నారు. పుష్ప 2 ఉత్తమ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ అవార్డును కూడా గెలుచుకుంది, దీనిని దీపాలి నూర్ మరియు శీతల్ శర్మ పంచుకున్నారు.
దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి 'లక్కీ బాస్కర్' చిత్రానికి ఉత్తమ సంభాషణల రచయిత అవార్డును గెలుచుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో దుల్కర్ సల్మాన్ మరియు మీనాక్షి చౌదరి ప్రధాన పాత్రలలో నటించగా, దీనిని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నిర్మించింది.
మరో ప్రముఖ తెలుగు చిత్రం, 'కల్కి 2898 AD', రెండు అవార్డులను కైవసం చేసుకుంది. ఇది సంపూర్ణ వినోదాన్ని అందించే ఉత్తమ ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం అవార్డును గెలుచుకోగా, నితిన్ జిహానీ చౌదరి ఉత్తమ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అవార్డును అందుకున్నారు. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని వైజయంతి మూవీస్ నిర్మించింది.
విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన '35 – చిన్న కథ కాదు' కూడా రెండు అవార్డులను గెలుచుకుంది. దీనికి ఉత్తమ బాలల చిత్రంగా పేరు రాగా, అరుణ్ దేవ్ పోతుల తన నటనకు ఉత్తమ బాల నటుడు అవార్డును గెలుచుకున్నాడు. నంద కిషోర్ ఈమని దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని సృజన్ యరబోలు మరియు సిద్ధార్థ్ రాళ్లపల్లి నిర్మించారు మరియు నటుడు రానా దగ్గుబాటి సమర్పించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో తెలుగు విజేతలు
ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం: కమిటీ కుర్రోళ్లు
ఉత్తమ డైలాగ్ రైటర్: వెంకీ అట్లూరి (లక్కీ బాస్కర్)
ఉత్తమ మేకప్: పి రవి కుమార్ (కమిటీ కుర్రోళ్లు)
ఉత్తమ స్క్రీన్ ప్లే (ఒరిజినల్): సుకుమార్ (పుష్ప 2)
ఉత్తమ బాలనటుడు: అరుణ్ దేవ్ పోతుల (35 – చిన్న కథ కాదు)
ఉత్తమ బాలల చిత్రం: 35 – చిన్న కథ కాదు
సంపూర్ణ వినోదాన్ని అందించే ఉత్తమ ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం: కల్కి 2898 AD
ఉత్తమ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్: దీపాలి నూర్ మరియు శీతల్ శర్మ (పుష్ప 2)
ఉత్తమ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్: నితిన్ జిహాని చౌదరి (కల్కి 2898 AD)
Vizag: 1.7 కిలోల బరువున్న శిశువుకు అరుదైన మెదడుకు శస్త్ర చికిత్స
విశాఖపట్నంలోని వైద్యులు, వీన్ ఆఫ్ గాలెన్ మాల్ఫార్మేషన్ అనే అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే మెదడు రక్తనాళాల సమస్యను గుర్తించి, కేవలం 1.7 కిలోల బరువున్న అకాల శిశువుకు సంక్లిష్టమైన న్యూరోవాస్కులర్ చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ ప్రక్రియను ఆసుపత్రికి చెందిన వివిధ విభాగాల నిపుణులతో కూడిన నవజాత శిశు సంరక్షణ బృందం, ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరోవాస్కులర్ నిపుణుడు డాక్టర్ శివ శంకర్ దలైతో కలిసి చేపట్టింది.
కార్గిల్ విజయ్ దివస్ 2026: జావా, యెజ్డీలపై రైడర్లతో శౌర్య విజయ్ యాత్రను ప్రారంభించిన రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్
న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా కార్గిల్ విజయ్ దివస్ 2026 నిర్వహణలో భాగంగా, రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ న్యూఢిల్లీలోని జాతీయ యుద్ధ స్మారకం వద్ద నుంచి ‘శౌర్య విజయ్ యాత్ర’ను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రైడర్లు జావా మరియు యెజ్డీ మోటార్సైకిళ్లపై 13 రోజుల సాహస యాత్రను ప్రారంభించారు. ‘వన్ రైడ్, వన్ నేషన్, వన్ సెల్యూట్’ అనే నినాదంతో చేపట్టిన ఈ 1,900 కిలోమీటర్ల యాత్రలో, విధుల్లో ఉన్న మరియు పదవీ విరమణ పొందిన రక్షణ దళాల సిబ్బందితో పాటు ఎంతోమంది పాల్గొంటారు.
అలా నిరూపిస్తే కచ్చితంగా రాజకీయాలకు స్వస్తి పలుకుతాను.. కేటీఆర్
తెలంగాణలోని విద్యార్థుల తరపున కేటీఆర్ ఒక నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. దీనికి యువ సంగ్రామం అని పేరు పెట్టారు. రాష్ట్రంలోని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంలో వైఫల్యం, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలే ప్రధానంగా ఈ నిరసన ఉద్దేశ్యం. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత 70,000 ఉద్యోగాలు కల్పించానని రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ సవాలు విసిరారు.
చంద్రాయణగుట్టలో లైసెన్స్ లేని మందులు
హైదరాబాద్లోని చంద్రాయణగుట్టలో సరైన డ్రగ్ లైసెన్స్ లేకుండా మందులను అక్రమంగా నిల్వ చేసి విక్రయిస్తున్న ఒక ప్రదేశంపై తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు దాడి చేసి, ఆ మందుల నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మందుల అక్రమ విక్రయానికి సంబంధించిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు అధికారులు ఈ తనిఖీ చేపట్టగా, అస్లాం బిన్ సలాం బజాబర్ అనే వ్యక్తి లైసెన్స్ లేకుండా మందులను నిల్వ చేసి అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించారు. అక్కడ అమ్మకం కోసం ఉంచిన యాంటీబయాటిక్స్, ఇతర రకాల మందులతో సహా మొత్తం 11 రకాల మందులను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు.. 15 ఏళ్ల బాలికకు తొలిబిడ్డకు అనారోగ్యం.. మళ్లీ గర్భవతి
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు మైనర్ బాలికలకు సంబంధించిన పోక్సో కేసులపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. వీరిలో ఒకరు (15 ఏళ్ల బాలిక) గతంలోనే ఒక బిడ్డకు జన్మనివ్వగా, ఇప్పుడు మళ్లీ గర్భవతిగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. హుబ్బళ్లి-ధార్వాడ్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని ఓల్డ్ హుబ్బళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ కేసు నమోదైంది. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి నిందితుడు బలవంతంగా తీసుకెళ్లి, 15 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని ధార్వాడ్ జిల్లా బాలల సంరక్షణ విభాగం అధికారి ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.
హైదరాబాద్లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఉన్న మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో హాస్పిటల్స్లో 11 పడకల, అత్యాధునిక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసియు) ఐసియు ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ను ప్రారంభించాయి. ఈ కొత్త కేంద్రం మెడ్ట్రానిక్ అధునాతన అక్యూట్ కేర్ & మానిటరింగ్ (ACM) సాంకేతికతలు, ఉత్పత్తులను పూర్తిస్థాయిలో కలిగిఉంటుంది. ఇది భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?
ఆహార నియమాల సంస్కృతి మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన ఆరోగ్య సలహాల మధ్య, బరువు నియంత్రణ అనేది మళ్లీ మళ్లీ మొదటి నుండి మొదలుపెట్టాల్సిన ఒక అంతులేని ప్రక్రియలా అనిపిస్తుంది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, తీవ్రమైన వ్యాయామాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇవ్వగలిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వాటిని స్థిరంగా అనుసరించటం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, సమర్థవంతమైన రీతిలో బరువు నిర్వహణ అంటే అరుదుగా కొన్నింటిని వదులుకోవడం గురించి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నేటి తీరికలేని, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో సులభంగా ఇమిడిపోయే నిలకడైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.