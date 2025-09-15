సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025 (17:47 IST)

అప్పుడు బాత్రూంలో కూర్చొని ఏడ్చా, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏడ్చారు: దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్

Director J.S.S. Vardhan
ఐటి జాబ్ చేస్తూ 2016లో గీతా సుబ్రహ్మణ్యం సిరీస్ చేశాను. అది మంచి పేరు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత పెళ్లిగోల సిరీస్ రెండు సీజన్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఆహాలో గీత సుబ్రహ్మణ్యం సిరీస్ రెండు సీజన్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత నిహారిక గారు పిలిచి హలో వరల్డ్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఐటి జాబ్ చేస్తూనే చేశాను. 2020 లో జాబ్ మానేసి ఫుల్ గా ఫోకస్ పెడదాం అనుకున్నాను. తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది. అప్పుడు మా ఆవిడ జాబ్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేసింది అని బ్యూటీ చిత్ర దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ తెలిపారు.
 
అంకిత్ కొయ్య, నీలఖి హీరో హీరోయిన్లుగా విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల, ఉమేష్ కుమార్ భన్సల్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం బ్యూటీ. జీ స్టూడియోస్, మారుతీ టీం ప్రొడక్ట్స్, వానర సెల్యూలాయిడ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 19న విడుదల కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో రిలీజ్ చేసిన టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు అన్నీ కూడా అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. నేడు సినిమా దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ పలు విషయాలు తెలిపారు. 
 
- బ్యూటీ  కథ మారుతీ గారు పిలిచి నాకు ఇచ్చారు. దీన్ని సుబ్రహ్మణ్యం అనే జర్నలిస్ట్ రాసారు. ఆయనే డైరెక్ట్ చేయాలి కానీ వేరే వాళ్లకు ఇమ్మనడంతో జీ వాళ్ళు నన్ను ప్రపోజ్ చేశారు నా వర్క్ నచ్చి. మొదటిసారి నేను వేరే వాళ్ళ కథకు పనిచేసాను. దాంతో నేను వారం రోజులు కథని అర్ధం చేసుకున్నాను.
 
- హీరో - హీరోయిన్స్ మధ్య కెమిస్ట్రీ బాగా వర్కౌట్ అయింది గీతా సుబ్రహ్మణ్యం లాగే. సినిమాలో ఒక మంచి డ్రామా నడుస్తుంది. బోర్ కొట్టదు. నిన్న ఈవెంట్లో మాట్లాడిన వాళ్లంతా సినిమా చూసి అంతా బాగా మాట్లాడారు. ఇందులో అన్ని పాత్రలకు రిలేట్ అవుతాము. హీరోయిన్ ని చూస్తే పక్కింటి అమ్మాయి అనిపిస్తుంది. మొదట వేరే అమ్మాయి అనుకున్నాం కానీ ఆమె హీరోయిన్ లాగా కనిపిస్తుంది పక్కింటి అమ్మాయిలా లేదని మార్చేసాము. 
 
-అంకిత్ రియాల్టీగా నటించాడు. ఒక షాట్ లో కింద పడితే నిజంగానే పడాలి, ఎలాంటి సేఫ్టీ లేకుండానే నిజంగానే పడ్డాడు. అంకిత్ సినిమాని తన భుజాల మీద మోస్తున్నాడు.
 
- మధ్య తరగతి అమ్మాయి గురించి చెప్పాలి. ఇప్పుడు అందరూ మన జీవితం కాకుండా పక్కనోళ్ళ జీవితం చూసి కంపారిజన్ చేసుకుంటున్నారు. ఇందులో హీరోయిన్ కూడా టీనేజర్స్ లాగా పక్కనోళ్ళతో కంపేర్ చేసుకొని తన కుటుంబ స్థితి మర్చిపోయి అది కావాలి ఇది కావాలి అంటారు. మనం స్థితికి మించి వాళ్ళని చదివిస్తాం అయినా వాళ్ళు పక్కనోళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటారు. మనం ఎంత చేసినా చిన్న లోటు కనిపిస్తే దాన్ని హైలెట్ చేస్తారు పిల్లలు. అదే కథాంశంతో ఉంటుంది. ఇప్పుడు అందరూ నేను ఎంజాయ్ చేయలేదు, నా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. ఇది ఇంకా తప్పు.  ఈ సినిమాలో నాన్న క్యాబ్ డ్రైవర్ అయినా ఆయన స్థితి మించి చేస్తున్నా కూతురికి తెలీదు. ఇందులో క్లాస్ లు పీకడాలు ఏమి లేవు. ఒక జీవితం చూపిస్తాను. ఈ కథలో జీవితం చూపిస్తున్నాం అందుకే నేను కనెక్ట్ అయ్యాను. 
 
- నేను కొంచెం ఎమోషనల్. నాకు  భలే ఉన్నాడే సినిమా ప్రివ్యూ దగ్గరే అర్థమైంది సెకండ్ హాఫ్ వర్కౌట్ అవ్వలేదని. ముందే తెలిసింది భ అది ఫెయిల్ అయ్యాక ఒక గంట సేపు బాత్రూంలో కూర్చొని ఏడిచాను. తర్వాత అక్కడితో వదిలేసి మూవ్ అయ్యాను. ఆ సినిమాకు కొన్ని వర్కౌట్ అవ్వలేదు. 
 
- మారుతీ గారు సినిమా చూసి ఒక 5 నిముషాలు కట్ చేస్తే బాగుండు అని అన్నారు. ఆయన చెప్పాక నేను కూడా చూసి ఒక ఏడు నిమిషాల వరకు కట్ చేశాను.  ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ఇన్నర్ బ్యూటీ కంటే ఔటర్ బ్యూటీ కి ఎక్కువ విలువ ఇస్తుంది. అది కాదు ఇన్నర్ బ్యూటీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడానికి. బ్లాక్, వైట్ అంటూ ఏమి ఉండదు ఇన్నర్ బ్యూటీ ఉండాలి.
 
-  సినిమా చూసిన వాళ్ళు అందరూ మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. మారుతీ గారికి బాగా నచ్చింది కాబట్టే ఆయన నిన్న ఈవెంట్లో అంత బాగా మాట్లాడారు. ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అయ్యాక బానే ఉంది అన్నారు. సెకండ్ హాఫ్ అయ్యాక ఏడుస్తూ బయటకి వచ్చారు. నేను సాధించాను అనిపించింది. కొంతమంది క్యాబ్ డ్రైవర్స్ చూసారు. సినిమా వాళ్ళు కాకుండా బయట వాళ్ళు చూసి చెప్పాలి. మన వాళ్ళు చూస్తే సినిమా బాగుంది అనే అంటారు. ముందే ప్రీమియర్స్ వేస్తాము.  
 
- నెక్స్ట్ కథలు.. మట్టి వాసన కథలు చెప్పాలి. ఒక మార్షల్ ఆర్ట్స్ కథ రాసుకున్నా. దాని గురించి ట్రైనింగ్ నేర్చుకున్నా. మనలోంచి కథలు రావాలి. అలాంటి కథలే రాస్తాను. జనాల్ని గమనించి రాసుకుంటాను. నాకు యాక్షన్ కూడా ఇష్టమే. సిరీస్ లు కూడా చేస్తాను. బతకడానికి డబ్బులు కావాలి. డబ్బుల కోసం చేస్తాను. గీత సుబ్రహ్మణ్యం, పెళ్లిగోల సీక్వెల్స్ కి పిలిస్తే వెళ్తాను. అమెజాన్ తో ఒకటి డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి.

Kavitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టి పెట్టిన కల్వకుంట్ల కవిత.. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డితో భేటీ?

Kavitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టి పెట్టిన కల్వకుంట్ల కవిత.. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డితో భేటీ?తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ఇప్పుడు రాబోయే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నారు. ఆమె ఇప్పటికే కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని కీలక నాయకులతో చర్చలు జరిపారు. కవిత తన విస్తృత రాజకీయ ఆశయాలలో భాగంగా తెలంగాణ జాగృతి అభ్యర్థిని ఉప ఎన్నికకు నిలబెట్టాలని యోచిస్తున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఆసక్తికరంగా, జూబ్లీహిల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి సోమవారం కవితను కలిశారు. వారి సమావేశం దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు కొనసాగింది.

మైసమ్మ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ మృతి

మైసమ్మ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ మృతిస్నేహితులతో కలిసి ఆలయ విహారయాత్రకు వెళుతుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె ప్రయాణిస్తున్న కారు అదుపు తప్పి అనేకసార్లు బోల్తా పడటంతో ఆమె మరణించింది. ఇంకా ఆమెతో పాటు ప్రయాణించిన ఏడుగురు స్నేహితులు కూడా గాయపడ్డారు. ఈ బృందం దండుమైలారంలోని సరళ మైసమ్మ ఆలయాన్ని సందర్శించి నగరానికి తిరిగి వెళుతుండగా... అబ్దుల్లాపూర్మెట్ సమీపంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

YSRCP: ఈవీఎంలతో స్థానిక ఎన్నికలు.. వైకాపా పోటీ చేస్తుందా? లేకుంటే?

YSRCP: ఈవీఎంలతో స్థానిక ఎన్నికలు.. వైకాపా పోటీ చేస్తుందా? లేకుంటే?రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ సంస్థలను కలుపుకొని ఈ ఎన్నికలు సంక్రాంతి తర్వాత దశలవారీగా నిర్వహించబడతాయి.

మా బాపట్ల ఎమ్మెల్యే వర్మ చేతకానివారు: దివ్యాంగుల జనసైనికుడు ఆదిశేషు (video)

మా బాపట్ల ఎమ్మెల్యే వర్మ చేతకానివారు: దివ్యాంగుల జనసైనికుడు ఆదిశేషు (video)బాపట్ల తెదేపా ఎమ్మెల్యే వర్మపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు బాపట్ల దివ్యాంగుల జనసైనికుడు ఆదిశేషు. ఆయన మాట్లాడుతూ... కలెక్టర్ గారి కార్యాలయానికి సమీపంలో వుండే బాపట్ల ఓవర్ బ్రిడ్జిపైన గుంతలు పడి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా పట్టించుకోవడంలేదన్నారు. ప్రజలకు మేలు చేస్తారని వర్మను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే ఆయన చేతకానివారిలా వున్నారని విమర్శించారు. ప్రజల బాగోగులు ఆయనకు పట్టడంలేదని మండిపడ్డారు. అందుకే కనీసం జిల్లా కలెక్టర్ గారైనా ఓవర్ బ్రిడ్జి దుస్థితిని గమనించి చర్యలు తీసుకోవాలని చేతులు ఎత్తి దణ్ణం పెడుతున్నానంటూ ఆయన అన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది.

ముందుగానే నిష్క్రమించిన రుతుపవనాలు - ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం

ముందుగానే నిష్క్రమించిన రుతుపవనాలు - ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనంఈ యేడాది నైరుతి రుతుపవనాలు మూడు రోజులు ముందుగానే నిష్క్రమించినట్టు భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అయితే, ఈ యేడాది దేశానికి సమృద్ధిగా వర్షాలను అందించిన ఈ నైరుతి రుతుపవనాలు సాధారణ తేదీ కంటే మూడు రోజుల ముందే వెళ్లిపోయాయని తెలిపింది. సాధారణంగా ఈ యేడాది సెప్టెంబరు 17వ తేదీ వరకు నైరుతి రుతపవనాలు కొనసాగాల్సి వుంది. కానీ, ఈ ప్రక్రియ మూడు రోజుల ముందుగానే మొదలు కావడం గమనార్హమని తెలిపింది.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
