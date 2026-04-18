Krishna Vamsi: క్రాఫ్ట్ మీద పట్టులేని దర్శకులు, ప్రొడక్షన్ మీద అవగాహన లేని నిర్మాతలే వున్నారు
రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏ సందర్భంలోనైనా ఎలాగైానా మాట్లాడి తను సోషల్ మీడియాలో హైలైట్ అవుతుంటారు. అందులో చాలామటుకు వాస్తవం వుంటుంది. ఇటీవలే యూట్యూబ్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హీరో, దర్శకుల చిత్రీకరణలో లోపాలను తేటతెల్లం చేశారు. షోలే సినిమాలో అమితాబ్, ధర్మేంద్ర ఒకే రకమైన బట్టలు వేసుకుని రియలిజానికి నాంది పలికారు.
నేను రంగేలా చేసినప్పుడు కూడా ఊర్మిలా కు ఒకే డ్రెస్ కామన్ గా ధరించే బట్టలే. కానీ రిచ్ నెస్ గా లేదని ఎవరూ అనరు. కానీ ఇప్పుడు పెద్ద క్యాస్ట్ అని పెద్ద సినిమా అని వారందరినీ ఆర్టిఫిషియల్ చేసేస్తే సినిమా ఎలా వుంటుంది. ఛీట్ చేసి ప్రేక్షలనుంచి డబ్బులు లాగేసుకుంటున్నారు.
ఈ స్పందన విన్నాక.. దర్శకుడు క్రిష్ణవంశీ తన సోషల్ మీడియా ఇలా ఉటంకించారు. ఎక్కువ మాట్లాడితే ఇప్పుడు తెలుగులో ముగ్గురు మాత్రమే నిజమైన ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు. సత్య లాంటి సినిమాని 35 రోజుల్లో తీసిన రాము. పోకిరి ని 75 రోజుల్లో తీసిన పూరీ, యానిమల్ ని 105 రోజుల్లో తీసిన సందీప్ రెడ్డి వంగా. అలాగే ధురంధర్ ను రెండు పార్ట్స్ 200 రోజుల్లో తీసిన ఆదిత్య, అదేవిధంగా The Odyssey లాంటి సినిమా తీస్తున్న నోలన్ కూడా 91 రోజుల్లో చేశారు....మరి మనకి ఏం పోయాకాలం.. టాలీవుడ్ కూ అంటూ ప్రశ్నించారు.
ఒకడు 200 రోజులు షూట్ చేస్తాడు, ఇంకోడు 300 రోజులు చేస్తాడు, విజువల్స్ బాగా ఉండవు, సినిమా అస్సలు బాగోదు..క్రాఫ్ట్ మీద పట్టులేని దర్శకులు 99.99% దర్శకులు, ప్రొడక్షన్ మీద అవగాహన లేని 99% నిర్మాతలు. అందుకే హీరో కోసం, ఫాన్స్ కోసం, భజన కోసం చేసే సినిమాలు ఎప్పటికీ నిలబడవు, ఏ నిర్మాత లాభాలు చూడలేడు అంటూ అనుభవాన్ని రంగరించారు.