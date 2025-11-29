Boyapati Srinu: ఇక్కడ కులాలు లేవు మతాలు లేవు. ఉన్నదంతా మంచి చెప్పడమే : బోయపాటి శ్రీను
హైదరాబాద్ లో గత రాత్రి జరిగిన అఖండ 2 ప్రీరిలీజ్ లో రాజకీయనాయకులు లేకుండా కేవలం అభిమానులు, సినీమాకు పనిచేసిన వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది.
డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను మాట్లాడుతూ... ఇప్పుడే సెన్సార్ నుంచి వచ్చాను. సినిమాకి యు/ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. సెన్సార్ సభ్యులు చాలా గౌరవంగా అభినందించారు. ఈ సినిమా తర్వాత మీరు గౌరవమైన స్థానంలో ఉంటారని చెప్పారు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. నేను ఎమోషన్ ని నమ్ముతాను. ఆ ఎమోషన్ నుంచి వచ్చే యాక్షన్ ని నమ్ముతాను. ఆ యాక్షన్ కి నాతో పాటు పనిచేసిన రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్ అలాగే ఫ్యూచర్లో బెస్ట్ మాస్టర్ అయ్యే రాహుల్, అలాగే ఒక ఫైట్ కి రవి వర్మ గారు పనిచేశారు. కొరియోగ్రాఫర్స్ కి థాంక్యూ.
నా విజన్ స్క్రీన్ మీద చూపించే కెమెరామెన్, ఆ విజన్ కి ప్రాణం పోసిన మ్యూజిక్ ఇచ్చే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్. తనతో నాకు సరైనోడు నుంచి జర్నీ వుంది. ఈ సినిమాకి సంతోష్,రామ్ ప్రసాద్ ఇద్దరు కెమెరామెన్ గా పనిచేశారు. చాలా అద్భుతమైన విజువల్స్ ఇచ్చారు. పూర్ణ అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్. హర్షలి భజరంగ్ భాయిజాన్ తర్వాత మన సినిమానే చేసింది. తన క్యారెక్టర్ని చాలా అభిమానిస్తారు. మా నిర్మాతలు నాకు ఎంతో స్వేచ్ఛనిచ్చారు. వారి స్వేచ్ఛ వల్లే నేను ఇంత బ్రహ్మాండంగా సినిమాను తీయగలిగాను. ఇందులో మా చిన్నబ్బాయి ఒక క్యారెక్టర్ చేశాడు తనకి మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి. అఖండ ప్రజల్లోకి బాగా చొచ్చుకుని వెళ్లింది. తాండవం చేస్తే నిజంగా పరమేశ్వరుడే కనిపించాలి అనుకుని ఈ సినిమా ప్రారంభించాం. తీసి చూసుకున్న తర్వాత తెలిసింది అది భగవత్ కార్యక్రమమని. భగవంతుడే ఆ కార్యక్రమాన్ని మాతో చేయించాడు
ఇందులో మేము సూట్ చేసిన కొన్ని లొకేషన్స్ చూస్తే మీకు నమ్మసక్యంగా ఉండవు. ఆ భగవంతుడే మాకు దారి చూపించాడు. జన్మభూమికి యుద్ధం జన్మభూమి కోసం యుద్ధం చేసే సైనికులు అన్నిచోట్ల ఉంటారు. కానీ కర్మభూమి కోసం యుద్ధం చేసే వీరులు భారతదేశంలోనే ఉంటారు. వాళ్ళు ఉండబట్టే ఈ దేశం ముందుకు వెళుతుంది.
రామాయణం భారతం భాగవతం భగవద్గీత ప్రపంచ దేశాలకు మార్గదర్శకత్వం అయినవి. ఇలాంటి మార్గదర్శకత్వం చూపించిన దేశాన్ని ముట్టుకుంటే దేవుడు ఒప్పుకుంటాడా.. పెహెల్గామ్ దాడిలో మన ఆడబిడ్డ నుదుటిన వున్న ధూరాన్ని ముట్టుకుంటే ఆపరేషన్ సింధూర్ ప్రారంభించి భారతదేశంతో యుద్ధం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో మన సైనికులు చూపించారు.తొమ్మిది మిషాల్లో టార్గెట్ రీచ్ అయ్యి మూడు రోజుల్లో మోకాళ్ళ మీద కూర్చోబెట్టారు.అది మన సైన్యం.మనందరం అభినందించాలి.క్లాప్స్ కొట్టాలి. అలా టార్గెట్ చేయడం చేరుకోవడానికి ఈ సినిమాని డిసెంబర్ 5న థియేటర్స్ లో చూస్తారు.ఈ పరిశ్రమ ఒక్కరితో కాదు అందరితో కూడుకున్నది. ఇక్కడ కులాలు లేవు మతాలు లేవు. ఉన్నదంతా ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి.వాళ్లకి మంచి చెప్పడానికి ప్రయత్నించాలి. అన్ని సినిమాలు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించాలి పరిశ్రమ బావుండాలి. ప్రతి సినిమాకి మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలని కోరుకుంటూ..అఖండ 2 డిసెంబర్ 5న రిలీజ్ అవుతుంది. వరల్డ్ వైడ్ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాని ఆనందంగా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను.