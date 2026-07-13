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Jani Master: మా మధ్య గొడవలు లేవు, డ్యాన్సర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి 18 లక్షలు విరాళం : జానీ మాస్టర్
తెలుగు సినిమా టీవీ డ్యాన్సర్స్ అండ్ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFTDDA) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమం రసాభాసాగా మారింది. జానీ మాస్టర్, శేఖర్ మాస్టర్కి సంబంధించిన విజువల్స్ అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగిందంటూ వార్తలు వ్యాపించాయి. ఇక ఈ మేరకు జానీ మాస్టర్, టీఎఫ్టీడీడీఏ అధ్యక్షురాలు సుమలత వివరణ ఇచ్చేందుకు సోమవారం నాడు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
Johny master and his members
జానీ మాస్టర్ మాట్లాడుతూ .. ‘సీక్రెట్ బ్యాలెట్ ఎన్నికలు నిర్వహించాలా? వద్దా? అని చర్చించుకునేందుకు మేం అందరం వచ్చాం. మా బాడీలో కొన్ని విషయాల మీద చర్చించుకున్నాం. కొన్ని వీడియోలు పట్టుకుని నాకు, శేఖర్ మాస్టర్కి గొడవ జరిగిందంటూ ప్రచారాలు చేశారు. అవన్నీ ఫేక్. శేఖర్ మాస్టర్, బాను మాస్టర్ ఇలా అందరూ మంచి వ్యక్తులు. ఇక్కడ ఎవరికి ఎవరూ శత్రువులం కాదు. అందరికి అందరం సపోర్ట్గా ఉంటాం. ఈ వీడియోలు చూసి చిరంజీవి గారు కూడా షూటింగ్లో మాతో మాట్లాడారు. శేఖర్ మాస్టర్ గారు, నేను, చిరంజీవి గారు కలిసి ఆనందంగా మాట్లాడుకున్నాం. కలిసి భోజనం చేశాం. మాలో ఎలాంటి గొడవలు లేవు. మాకు చిరంజీవి గారు, హీరోలందరూ సపోర్ట్ చేస్తుంటారు.
టాలెంట్ ఉన్నవారిని మా హీరోలు ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి గారికి థాంక్స్ చెబుతున్నాం. మేమంతా ఈ స్థాయిలో ఉన్నామంటే ఆయన డ్యాన్స్, ఆయన సినిమాలు, ఫైట్స్ చూసే ఇక్కడకు వచ్చాం. మనకు డ్యాన్స్ అంటే చిరంజీవి గారే. శేఖర్ మాస్టర్ గారు, నాకు, ఇతర మాస్టర్లకు మధ్య ఎలాంటి విబేధాలు లేవు.. ఒక ఇంట్లో తమ్ముడు గట్టిగా మాట్లాడతాడు.. అన్న మెల్లిగా మాట్లాడతాడు.. అంతే. ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా అందరం కలిసే ఉంటాం. జానీ మాస్టర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడారు.. ఏం చేయడం లేదు అని మాటలు అన్నారు. నేను ఈ మధ్య ఎక్కువగా ‘పెద్ది’ సినిమాకే పని చేశాం. మిగతా ఏ పాటలు కూడా చేయలేదు. మన డ్యాన్సర్స్ల కష్టాలు, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి రామ్ చరణ్ సార్ గారు మాకు నలభై లక్షలు ఇచ్చారు. అందరికీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేయాలంటే 58 లక్షల ఖర్చు అవుతుంది. మిగతా 18 లక్షల గురించి చాలా మంది మాస్టర్లను అడిగాను. కానీ ఎవ్వరూ ముందుకు రాలేదు. అలా అని నేను వారిని తప్పు పట్టను. మొన్నే నాకు ‘పెద్ది’ టీం నుంచి పేమెంట్ వచ్చింది. నాకు వచ్చిన 18 లక్షల చెక్ పేమెంట్లోంచి ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా అంతా కూడా డ్యాన్సర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి ఇస్తున్నా’అని అన్నారు.
టీఎఫ్టీడీడీఏ అధ్యక్షురాలు సుమలత మాట్లాడుతూ .. ‘‘టీఎఫ్టీడీడీఏ లాంటి పెద్ద సంస్థను నడిపించడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. ఏ చిన్న తప్పు జరిగినా అధ్యక్షురాలిగా నా మీదకే వస్తుంది. గత బాడీలో చాలా వరకు నిధులు దుర్వినియోగం అయ్యాయి. వాటిని ప్రశ్నించినందుకు మాకు సమస్యలు సృష్టిస్తూనే ఉన్నారు. జోసెఫ్ మాస్టర్ ఓడినప్పటి నుంచి మా మీద వ్యతిరేకత మొదలైంది. ఏ పని చేసినా ప్రతీ దాంట్లో తప్పులు వెతకాలని చూస్తున్నారు. మేం ఏకపక్షంగా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఫెడరేషన్కి వ్యతిరేకంగా ఎన్నికలు జరపడం లేదు.
అన్నీ కూడా లీగల్గానే చేస్తున్నాం. మీడియా మాత్రం థంబ్ నెయిల్స్ కాస్త చూసి పెట్టాలని కోరుతున్నాను. కొంత మంది ఇన్ ఛార్జీలు నిర్మాతల వద్ద ఎక్కువగా తీసుకుని, డ్యాన్సర్లకు మాత్రం తక్కువ ఇస్తున్నారు. ఇది నిజం. ఇది బయట పెట్టినప్పటి నుంచి మా మీద వ్యతిరేకత వచ్చింది. ఈ విషయం ఫెడరేషన్కి తెలిసినా మౌనం వహిస్తోంది. అలా మేం మా మాజీ జనరల్ సెక్రటరీని ప్రశ్నించినప్పటి నుంచీ మాకు సమస్యలు సృష్టిస్తూనే ఉన్నారు. మేం అన్ని ఆధారాలతో సహా బయట పెట్టి సస్పెండ్ చేసిన తరువాత వారు రాజీనామా చేశారు. ఈసీ మెంబర్లు 8 మంది రాజీనామా చేసి ఆ తర్వాత చేయనట్టుగా మాట్లాడారు. జనరల్ సెక్రటరీ, క్యాషియర్, 8 మంది ఈసీ మెంబర్లే నిన్న గొడవ పడ్డారు. వీరి తప్పులకు టోటల్ బాడీని ఎందుకు రద్దు చేయాలి అనేది నా ప్రశ్న. డ్యాన్సర్ డబ్బులు తింటే ఎలా అని మేం అడిగాం. వారంతా రాజీనామా చేశారు.. కచ్చితంగా ఎన్నికలు జరగాల్సిందే అని మిగతా మెంబర్స్ అన్నారు. జనరల్ బాడీ మీటింగ్కి వచ్చిన 188 మెంబర్లలో 136కి పైగా మెంబర్స్ ఆమోదించారు.
బై ఎలక్షన్స్కి వెళ్లాలని నిర్ణయించారు. ఈ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ని కూడా ఫెడరేషన్ ఒప్పుకోవడం లేదు. మొత్తం బాడీని రద్దు చేసి ఎన్నికలు పెట్టాలని వాళ్లు అంటున్నారు. వాళ్లు చేసిన తప్పుకి మేం ఎందుకు రద్దు చేయాలి. అలా రద్దు చేయాలనే నియమం ఎక్కడా లేదు. మేమే వారిని తీసేశాం అని, బాయ్ కాట్ చేశామని గొడవ చేశారు. రాజీనామా చేసిన వారి స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరగాలా.? లేదా? అన్న ఈ విషయం కోసమే మా సీక్రెట్ ఓటింగ్ జరిగింది. ఎన్నికలు జరగాలా? వద్దా? అన్న దానిపై ఓటింగ్ జరిగితే.. ఎన్నికలు జరిగాయ్ అని బయటకు ప్రచారం చేశారు. మాకు ఫెడరేషన్ సహకారం కావాలి. వారి సహకారంతోనే మేం ముందుకు వెళ్తాం. ఫెడరేషన్ రూల్స్ పాటిస్తూ లీగల్గానే ముందుకు సాగుతాం. ఉప ఎన్నికలు కావాలనే మెజార్టీ ఓటింగ్ వచ్చింది. ఫెడరేషన్కి వ్యతిరేకంగా వెళ్లాలనే ఉద్దేశం మాకు లేదు. సర్వసభ్య సమావేశంలో వచ్చిన మెజార్టీ అభిప్రాయంతోనే ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఏక పక్ష నిర్ణయం ఎక్కడా తీసుకోలేదు. ’ అని అన్నారు.
వయనాడ్ వైపు కన్నెత్తి చూడని ప్రియాంక - విపక్షాల విమర్శలు
ఇటీవల ప్రకృతి ప్రకోపానికి గురైన కేరళ రాష్ట్రంలోని వయనాడ్ జిల్లా వైపు సిట్టింగ్ ఎంపీ ప్రియాంకా గాంధీ కన్నెత్తి చూడలేదు. దీంతో ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాపై బీజేపీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఆమె ఇప్పటివరకు బాధిత ప్రాంతాన్ని సందర్శించలేదని ఆరోపించింది. మృతుల కుటుంబాలను కూడా పరామర్శించలేదని ఆ పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సీఆర్ కేశవన్ అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం తప్ప బాధితులకు ఆమె ఏమాత్రం అండగా నిలవలేదని విమర్శించారు.
బుల్ను ఫోటో తీసిన తాతమనవరాలు, వృద్ధుడిని గాల్లోకి విసిరేసిన దున్నపోతు, వీడియో
అమెరికాలోని ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్కులో దారుణం జరిగింది. పార్కులో నడుచుకుంటూ వెళుతున్న తాతామనవరాలు మగదున్నపోతును చూసారు. దాన్ని ఫోటో తీసారు. వారలా నిలబడి ఏదో చేస్తున్న విషయాన్ని గమనించిన దున్నపోతు ఒక్కసారిగా విదిలించుకుని వారివైపు దూసుకుంటూ వచ్చేసింది. సుమారు 900 కిలోల బరువున్న ఈ దున్నపోతు వాయువేగంతో అత్యంత ఆవేశంతో వారిపై దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో మనవరాలు చెట్ల చాటును దాక్కుని ప్రాణాలు రక్షించుకున్నది. కానీ వృద్ధుడు దానికి దొరికిపోయాడు. అతడిని కొమ్ముతో పొడిచి సుమారు 8 అడుగుల ఎత్తుకు గాల్లోకి విసిరికొట్టింది. కిందపడిన ఆ వృద్ధుడు నడుము, కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
ఆమ్లెట్ గొడవతో ఆత్మహత్య.. అత్త వేధింపులు, కోడలు ఉరేసుకుని బలవన్మరణం
చిన్న చిన్న తగాదాలు పలు నేరాలకు దారితీస్తుంది. శ్రీకాకుళంలో ఆమ్లెట్ గొడవతో ఓ వివాహిత ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. శ్రీకాకుళంకు చెందిన నాగరాజు భార్య షర్మిల భర్తకు భోజనం వడ్డించే త్రమంలో ఆమ్లెట్ వేసింది. పక్కనే భోజనం చేస్తున్న నాగరాజు తమ్ముడికి ఆమ్లెట్ వేయలేదని అత్త దమయంతి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కోడలిపై అరుస్తూ ప్లేట్ కూడా విసిరి కొట్టింది. ఈ గొడవ చాలా పెద్దదిగా మారింది. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన షర్మిల, ఎవరూ చూడని సమయంలో ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. అత్తాకోడళ్ల మధ్య నిత్యం జరిగే ఘర్షణలే ఈ మరణానికి కారణమని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
భార్య కాపురానికి రావాలని... అత్త చెప్పిందని కన్నతల్లిపై కొడుకు విషయ ప్రయోగం
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆగ్రా జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తన భార్యను కాపురానికి తీసుకొచ్చేందుకు ఓ కుమారుడు ఏకంగా కన్నతల్లిపైనే విష ప్రయోగం చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ అమానవీయ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, అత్త చెప్పిందని ఆహారంలో విషం కలిపి తల్లికి తినిపించాడు. ప్రస్తుతం బాధితురాలు ఆసుపత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా, నిందితుడైన కొడుకును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని జొమాటో బోయ్తో పోలిక, బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి నాగార్జున యాదవ్
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన వైసిపి అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్ను బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి తరలించారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిపై నాగార్జున చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపాయి. దీనితో తెలంగాణ పోలీసులు నేరుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గుంటూరు జిల్లాలో నాగార్జున యాదవ్ ఇంటికి వచ్చి అరెస్ట్ చేసారు. అనంతరం అతడిని తెలంగాణలోని బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి తరలించారు. ఇటీవల ఓ టీవీ డిబేట్లో నాగార్జున యాదవ్ మాట్లాడుతూ... రేవంత్ రెడ్డిని జొమాటో డెలివరీ బోయ్తో పోల్చారు. దాంతో టీవీ డిబేట్ వ్యాఖ్యాత... మీరలా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడకూడదు అనడంతో... సారీ అండి.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.