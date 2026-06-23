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సెన్సార్ తో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంది, రోజు రోజుకూ కలెక్లన్లు పెరుగుతున్నాయి : దీవాన నిర్మాతలు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఈ నెల 20న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ గురించి ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు ప్రొడ్యూసర్స్ శ్రీదేవి కార్యంపూడి, వాసుదేవ్ కొప్పినేని.
Producers Vasudev Koppineni, Sridevi Karyampudi
ప్రొడ్యూసర్ శ్రీదేవి కార్యంపూడి మాట్లాడుతూ.. దీవాన సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సినిమా కథ సెకండాఫ్ నుంచే టేకాఫ్ అవుతుంది. ఇంటర్వెల్, సెకండాఫ్ బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యే ఈ మూవీని స్టార్ట్ చేశాం. సరదాగా ఉండే హీరో మారిపోవడం వంటివన్నీ సెకండాఫ్ లోనే చూపించాం. ఏ సర్టిఫికేషన్ వల్ల మా మూవీకి ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ రాలేకపోతున్నారు. ఒక మంచి మూవీ అందరికీ చేరువ కాలేకపోతోంది అనే బాధ మాత్రం మాలో ఉంది.
- మేము మూవీ ప్రమోషన్స్, మార్కెటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాం. అదే టైమ్ లో సెన్సార్ నుంచి ఇలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. మేము రివిజన్ కు వెళ్లే టైమ్ కూడా దొరకలేదు. ఒక విజువల్ కట్ తో పాటు కొన్ని ఆడియో కట్స్ ఇచ్చారు. అవి ఇచ్చే ముందే, ఇవి మీరు తీసేస్తే ఏ సర్టిఫికెట్ ఇస్తామని అన్నారు. అంటే ముందే వాళ్లు ఏ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేందుకు ఫిక్స్ అయ్యారు.
- మా సినిమా చూసిన ఆడియెన్స్ రివ్యూయర్స్ ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ మాత్రం రివీల్ చేయలేదు. మొదట్లో ఆ ట్విస్ట్ గురించి చెబుతారని కొంత భయం ఉండేది. కొన్ని సినిమాలు కథలోని ట్విస్ట్ మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి. అయితే మా మూవీ ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ తర్వాత మరింత బలమైన కథా కథనాలతో ముందుకు సాగుతుంది. హర్షిత్ మూవీ ప్రమోషన్స్ లో బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు. ఇవాళ తన ఫ్యాన్స్ తో ఒక షో బుక్ చేసుకుని వెళ్తున్నాడు. వచ్చే రెండు మూడు రోజులు కాలేజ్ విజిట్స్, థియేటర్స్ విజిట్ చేయబోతున్నాడు.
- ఈ సినిమాకు మేము డబ్బులు పెట్టడం దగ్గరే ఆగిపోలేదు. క్రియేటివ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్లం కాబట్టి కంప్లీట్ గా డైరెక్టర్ తో కూర్చుని ప్రతి విషయం డిస్కస్ చేశాం. హీరో వేసుకునే షర్ట్, అతని హెయిర్ స్టైల్ మేకోవర్ ఇలా ప్రతి విషయంలో మా ఇన్వాల్వ్ మెంట్ ఉంది. గతంలో మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కు వర్క్ చేసిన మేము, ఈ ఒక్క మూవీ మీదే వర్క్ చేశాం.
- దీవాన మూవీ మాకు క్రియేటివ్ గా మంచి సంతృప్తిని మిగిల్చింది. వచ్చే వారంలో ఫైనాన్షియల్ గా కూడా సంతృప్తిని ఇస్తుందని నమ్ముతున్నాం. ఏదేమైనా మేము ఒక మంచి సినిమా చేశామని సంతోషంగా ఉన్నాం.
ప్రొడ్యూసర్ వాసుదేవ్ కొప్పినేని మాట్లాడుతూ, మా మూవీ రిలీజ్ కు ముందు అన్నీ పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. విశాఖ, విజయవాడ, హైదరాబాద్..ఇలా ప్రీమియర్స్ కోసం ఏర్పాట్లు చేశాం. సెన్సార్ అనుకున్న సమయానికి రాకపోవడం వల్ల అనుకున్నవి చేయలేకపోయాం. చిన్న సినిమాకు రిలీజ్ డేట్ మార్చడం ఎంత క్లిష్టమైన పనో మీకు తెలుసు.
- మా సినిమా యూత్ ఫుల్ మూవీ అనే ఇంప్రెషన్ ఆడియెన్స్ లో మొదట కలిగింది. అయితే మాది హోల్ సమ్ ఫ్యామిలీ మూవీ. ఇందులో లవ్ తో పాటు ఫ్రెండ్షిప్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి. మంచి డెప్త్ ఉన్న డైలాగ్స్ ఉన్నాయి. సినిమా చూసిన వాళ్లు ఇంటర్వెల్ రివీల్ చేయడం లేదు. అందుకు థ్యాంక్స్ చెబుతున్నాం. ఇంటర్వెల్ పాయింట్ అనేది సినిమాకు చాలా కీలకం. సినిమా ఆన్ లైన్ బుకింగ్స్ లో 18 ఫ్లస్ చూపించడం వల్ల చాలా మంది మూవీకి రాలేకపోతున్నారు. కానీ సినిమా చూసి వచ్చిన వారు ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చనే చెబుతున్నారు.
- సెన్సార్ వాళ్లకు నచ్చజెప్పి రివిజన్ కు వెళ్లే టైమ్ లేకపోవడం మా ప్రాబ్లమ్. మేము సెన్సార్ ను రెస్పెక్ట్ చేస్తాము. మిగతా చిత్రాలకు ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు. మా సినిమాకు మాత్రం వాళ్లు చెప్పిన కట్స్ చేసిన తర్వాత కూడా ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేశారు. సినిమా చూసిన వాళ్లంతా మా మూవీ గురించి బాగుందని అంటున్నారు. ఎక్కడా ఇబ్బంది పడలేదని చెబుతున్నారు. ప్రేక్షకుల ఫీడ్ బ్యాక్ ఇలా ఉంటే సెన్సార్ నుంచి మాత్రం మరోలా నిర్ణయం తీసుకుంది.
- సెన్సార్ వారికి మన దర్శక నిర్మాతలకు మధ్య కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంది. ఆ గ్యాప్ వల్లే సకాలంలో సమాచారం చేరడం లేదు. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి సెన్సార్ దగ్గర ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం. అప్పుడు వారి ద్వారా మనం త్వరగా ఏదైనా తెలుసుకోవడానికి వీలుంటుంది. ఇందులో చిన్నా పెద్దా సినిమాలు అనే తేడా లేదు. మన రిప్రజెంటేషన్ ఉంటే అన్ని సినిమాలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
- మేము అనుకున్న ఫలితం మాత్రం దక్కలేదు గానీ డే బై డే కలెక్షన్స్ పెరుగుతున్నాయి. చూసిన వాళ్లంతా సినిమా బాగుందని అంటున్నారు. ఈ పాజిటివ్ టాక్ స్ప్రెడ్ అవుతోంది. షోస్ ఫాస్ట్ గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. దాంతో నెక్ట్స్ వీక్ కు మా మూవీ బాగా పికప్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాం. మూవీ ఔట్ పుట్ చూసినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఆడియెన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అని మేము అనుకున్నామో ఆ సీన్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ప్రీమియర్స్ నుంచి ఇలా మేము అనుకున్న పాయింట్స్ కు ఆడియెన్స్ కనెక్ట్ కావడం గమనించాం. అరవింద్ గారు సినిమా చూసినప్పుడు కూడా ఎంజాయ్ చేశారు.
- మా సినిమా టికెట్ ప్రైసెస్ తగ్గించాం. సింగిల్ స్క్రీన్స్ 100 రూపాయలు, పీవీఆర్ స్క్రీన్స్ లో 105 రూపాయలు చేశాం. దీని వల్ల మరింత మంది ఆడియెన్స్ మా మూవీని చూసే వీలు కలుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం మేము రెండు చిత్రాల మీద వర్క్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ సూపర్ హీరో మూవీ. అది తెలుగులో ఒక సరికొత్త సూపర్ హీరో సినిమా అవుతుంది. కంప్లీట్ ఎంటర్ టైనింగ్ సూపర్ హీరో మూవీ అది. ప్రస్తుతం స్క్రిప్ట్ వర్క్ జరుగుతోంది. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ లవ్ స్టోరీ మూవీ చేయబోతున్నాం.
భర్తకున్న అక్రమ సంబంధం తెగిపోవాలి.. ఎల్లమ్మ ఆలయంలో భార్య పూజలు (video)
కలియుగంలో వింత ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. భార్యాభర్తల సంబంధాల కంటే.. వివాహేతర సంబంధాలతో కుటుంబ వ్యవస్థ పడిపోతోంది. దీంతో నేరాలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. స్మార్ట్ ఫోన్ల పుణ్యంతో ఇప్పటికే చాలా నేరాలు జరుగుతున్నాయి. క్షణికావేశంతో భార్యాభర్తలు హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇక కట్ చేస్తే.. హైదరాబాదులోని ఎల్లమ్మ ఆలయంలో తన భర్త వివాహేతర సంబంధం తెగిపోవాలని ఓ భార్య ప్రత్యేక పూజలు చేసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
ఛీ.. ఛీ.. యాక్, ఈ బిస్కెట్లు ఎట్లా తింటున్నారు, నేలకేసి కొడుతున్న కోతులు, వీడియో
మనుషులు లొట్టలు వేసుకుంటూ తినే బిస్కెట్లను కోతులు తినడంలేదు. వాటిని నేలకేసి కొడుతున్నాయి. అట్లాంటి రుచిపచీ లేని బిస్కెట్లను, రసాయనాలు కలిపిన బిస్కెట్లను మనం తింటున్నామన్నమాట. ఓ యువతి పర్యటనలో భాగంగా ఓ కొండ ప్రాంతంలో ఆగి తన వద్ద వున్న బిస్కెట్లను కోతులకు పెట్టింది. ఐతే ఆ కోతులు ఆ బిస్కెట్లను కిందపడేసి వెళ్లిపోయాయి. కోతులు కొన్ని రకాల బిస్కెట్లను తినకపోవడానికి వెనుక కొన్ని ఆసక్తికరమైన, శాస్త్రీయమైన కారణాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా జంతువులు తాము తినే ఆహారం విషయంలో చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి.
పాలకొల్లు మత్య్సకారుడి వలలో రూ 2 లక్షల చేప, వీడియో
ఒక్క చేప రూ. 2 లక్షలు వుంటుందా? అంత ధర పలుకుతుందా? అంటే అవును అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఆ అరుదైన చేప ఒకటి మత్య్సకారుడి వలలో పడింది. దీనిపేరు కచిడి చేప. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది పల్లెపాలెం మినీ ఫిషింగ్ హార్బరులో 25 కిలోల బరువు వున్న కచిడి చేప చిక్కింది. ఈ చేపను ఔషధాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల దీనికి అంతర్జాతీయంగా మంచి డిమాండ్ వున్నది. ఈ చేప వలలో పడింది అనగానే పాలకొల్లుకి చెందిన ఓ వ్యాపారి వేలంపాటలో రూ. 2 లక్షలకు దక్కించుకున్నాడు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న విజయ్ అసెంబ్లీ స్పీచ్.. ఆ సైగ..? (video)
దక్షిణాది రాజకీయ చర్చల్లో కీలక వ్యక్తిగా మారుతున్న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, తన పనిలో మళ్లీ చురుకుగా నిమగ్నమయ్యారు. మంగళవారం జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆయన చాలా ఘాటుగా వ్యవహరించారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో విజయ్ చేసిన ఒక ఆసక్తికరమైన సైగ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ గతంలో చేసిన ఒక ప్రత్యేకమైన సైగను అనుకరిస్తూ విజయ్ అసెంబ్లీలో ఈ చర్యకు పాల్పడ్డారు.
సాయి కృష్ణ కేసులో పురోగతి.. కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు అరెస్టు.. అసలేం జరిగింది?
కొన్ని వారాలుగా, సాయి కృష్ణ కేసు రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించింది. ప్రస్తుతం సస్పెండ్ అయిన కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు అరెస్టు కావడం కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది. మరీ ముఖ్యంగా, సిట్ మోపిన అభియోగాలు దీనిని ఇకపై ఒక సాధారణ అదృశ్యమైన వ్యక్తి కేసుగా పరిగణించడం లేదని సూచిస్తున్నాయి. సాయి కృష్ణ పోలీసులతో సంబంధంలోకి వచ్చిన తర్వాత అంతకంటే చాలా తీవ్రమైనది ఏదో జరిగి ఉండవచ్చని దర్యాప్తు అధికారులు అనుమానిస్తున్నట్లు సూచిస్తూ, వారు హత్య, అక్రమ నిర్బంధం, నిర్బంధాన్ని దాచిపెట్టడం వంటి సెక్షన్లను చేర్చారు. మొదటి నుండి, సాయి కృష్ణ కుటుంబం, ముఖ్యంగా అతని తల్లి, అతని అదృశ్యం స్వచ్ఛందంగా జరగలేదని వాదిస్తూనే ఉన్నారు.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.
శరీర కొవ్వు కరిగించుకునే 8 మార్గాలు
నాజూకుతనం. ఈరోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. దీనితో నాజూకుతనం పోయి అధికబరువు, ఊబకాయం సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే శరీరానికి తగ్గ బరువు వుండటం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. రోజూ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని మంచినీళ్లలో తగిన మోతాదులో నిమ్మ లేదా తేనె కలిపి త్రాగాలి. ఉదయం- సాయంత్రం వారానికి రెండుసార్లు కరక్కాయను తీసుకుంటుండాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాన్ని చేయాలి. అల్పాహారం కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్, మొలకలు, ఫ్రూట్ షేక్స్, స్మూతీస్ తీసుకోవాలి. తేలికపాటి డిన్నర్ తీసుకోవాలి, వీలైతే జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కూరగాయలు- పండ్లు త్వరగా జీర్ణమవుతాయి కనుక వాటిని తీసుకుంటుండాలి.
వైద్యులు ముడిబియ్యం తినమని ఎందుకు చెబుతారు?
ముడి బియ్యం. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్లో ఎక్కువ.