సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025 (17:51 IST)

Dandora : మంచి అనుభూతి కలిగించే దండోరా కి బలగం కు పోలిక లేదు : మురళీకాంత్

Dandora Director Muralikanth
Dandora Director Muralikanth
శివాజీ, న‌వ‌దీప్‌, నందు, ర‌వికృష్ణ‌, మ‌నికా చిక్కాల‌, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధ‌వి, రాధ్య‌, అదితి భావ‌రాజు త‌దిత‌రులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించిన తాజా చిత్రం దండోరా. కలర్ ఫొటో, బెదురులంక 2012 చిత్రాల‌ నిర్మాత ర‌వీంద్ర బెన‌ర్జీ ముప్పానేని నిర్మించిన ఈ సినిమాను మురళీకాంత్ తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున విడుదల కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు మురళీకాంత్   చెప్పిన చిత్ర విశేషాలివే..
 
‘దండోరా’ కథ ఆలోచన ఎక్కడ, ఎలా మొదలైంది?
మాది మెదక్. నాకు ఓ మంచి సినిమాను తీయాలనే కోరిక ఉండేది. అమెరికాలో జాబ్ చేస్తుండేవాడిని. కానీ నాకు అది రొటీన్ లైఫ్ అని అనిపించింది. నేను అక్కడ కూడా ఎక్కువగా సినిమాలు చూస్తుండేవాడిని. అలా సినిమాల మీద ఇష్టంతో జీవితంలో రిస్క్ తీసుకుని ఇటు వైపు వచ్చాను. నా మెదడులో చాలా కథలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రేమ కథల్ని నెరేట్ చేయడం చాలా కష్టం. అందుకే ఓ కాన్సెప్ట్, మూలాల్లోని కథ చెప్పాలని ఈ స్టోరీ అనుకున్నాను. పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా ఎంతో మంది, ఎన్నో రకాల లైఫ్ స్టైల్స్ తెలుస్తాయి. సమాజంలోని అసమానతల మీద కథ చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ‘దండోరా’ తీశాను.
 
‘దండోరా’ కథ కోసం ఎలాంటి రీసెర్చ్ చేశారు?
చనిపోయిన వ్యక్తుల్ని పూడ్చేందుకు కమ్యూనిటీ వైజ్‌గా, రిలీజియస్ వైజ్‌గా కొంత మందికి భూమిని కేటాయిస్తారని నాకు అంతగా తెలీదు. నాకు ఎదురైన ఓ అనుభవంతో ఈ కథను రాసుకున్నాను. మలయాళంలో ఎక్కువగా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ చిత్రాలు వస్తాయని అంటుంటారు. మన దగ్గర ఎందుకు రావు? అనే ఆలోచనల్లోంచి ఈ కథను రాసుకున్నాను.
 
‘బలగం’ కూడా చనిపోయిన వ్యక్తి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ‘దండోరా’తో పోలికలు ఏమైనా వస్తాయా?
‘బలగం’లో వ్యక్తి చనిపోయిన తరువాత జరిగే పిండ ప్రధానం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ‘దండోరా’ చిత్రంలో వ్యక్తి చనిపోయిన తరువాత నుంచి పూడ్చి పెట్టే వరకు జరుగుతుంది. క్రిమేషన్‌తో ఈ చిత్రం ఎండ్ కార్డ్ పడుతుంది. ‘బలగం’ కథకి, ‘దండోరా’కి ఎలాంటి పోలికలు, స్పూర్తి గానీ లేదు. ఓ వ్యక్తిని ఎందుకు పూడ్చనివ్వడం లేదు? ఆ ఊరి సమస్య ఏంటి? సమస్యకు పరిష్కారం దొరికిందా? లేదా? అన్నదే కథ.
 
‘దండోరా’లో ప్రధాన పాత్ర ఎవరిది?
‘దండోరా’లో ప్రతీ పాత్రకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. అన్ని పాత్రలు శివాజీ గారి కారెక్టర్‌కు లింక్ అయి ఉంటుంది. కానీ ఇందులోని ప్రతీ కారెక్టర్‌కి స్కోప్ ఉంటుంది. బిందు మాధవి గారి పాత్ర అయితే చాలా సర్ ప్రైజింగ్‌గా ఉంటుంది. వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్‌గా ఆమె పాత్ర ఉంటుంది. నా ఈ చిత్రంలో నిర్ణయాలన్నీ మహిళ పాత్రలే తీసుకుంటాయి.
 
వైకుంఠధామాల్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది కదా?.. ఈ చిత్రంలో ఆ పాయింట్ టచ్ చేశారా?
ప్రభుత్వాలు వైకుంఠ ధామాల్ని ఏర్పాటు చేసింది. కానీ అక్కడ కూడా వివక్షనే చూపిస్తుంటారు. నేను ప్రత్యక్షంగా ఎన్నో ఘటనల్ని చూశాను. అందుకే ఈ కథను రాసుకున్నాను. అయితే ఈ సమస్యకు నేను పూర్తిగా పరిష్కారాన్ని ఇచ్చానా? చూపించానా? అన్నది సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రేక్షకులే చెప్పాలి.
 
‘దండోరా’ విషయంలో నిర్మాతల సహకారం గురించి చెప్పండి?
‘దండోరా’ కథ రాసుకున్న తరువాత నాకు సంతృప్తిగా అనిపించింది. అయితే ఈ కథను చాలా మంది నిర్మాతలకు పంపాను. కానీ నిర్మాతల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా మన కథను పంపాలని తర్వాత తెలుసుకున్నాను. అలా రవీంద్ర గారికి కథ పంపాను. నేను చెప్పిన కథ ఆయనకు వెంటనే నచ్చింది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో చేద్దామని నేను చెప్పాను. కానీ మంచి క్వాలిటీతో, భారీ ఎత్తున తీయాల్సిందే అని రవీంద్ర గారే ముందుండి నడిపించారు. ఈ ప్రయాణంలో మా ఇద్దరి మధ్య ఎన్నో క్రియేటివ్ డిస్కషన్స్ వచ్చాయి. సినిమా చూసిన తరువాత రవీంద్ర గారు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు.
 
‘దండోరా’ వర్క్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ గురించి చెప్పండి?
నేను ఇంత వరకు ఎవ్వరి దగ్గరా ఏడీగా పని చేయలేదు. ఒకేసారి సెట్‌లో వంద, రెండొందల మందిని చూసే సరికి భయపడ్డాను. మొదటి రెండు రోజులు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. కానీ ఆ తరువాత సెట్ అయ్యాను. నేను రెండు, మూడు రోజుల్లో తీసిన అవుట్ పుట్ చూసి అందరూ మెచ్చుకున్నారు. అలా ఫస్ట్ షెడ్యూల్‌లోనే 18 రోజులు షూట్ చేశాం.
 
‘దండోరా’ టైటిల్ గురించి చెప్పండి?
ముందుగా ఈ మూవీ కోసం వేరే టైటిల్‌ అనుకున్నాను. ఇది నాకు మూడేళ్ల జర్నీ. ‘అంతిమ యాత్ర’ అనే వర్కింగ్ టైటిల్‌ను అందరూ చూసి డల్‌గా ఉందని అనుకున్నారు. మనం మంచి కథను, మంచి సౌండింగ్‌తో చెబుతున్నాం కదా.. టైటిల్ కూడా అంతే పవర్ ఫుల్‌గా ఉండాలని నిర్మాత అన్నారు. అలాంటి టైంలో ఓ ఫ్రెండ్ ‘దండోరా’ అని సలహా ఇచ్చారు. అలా ఈ మూవీకి కరెక్ట్ టైటిల్ దొరికినట్టు అయింది.
 
‘దండోరా’ నుంచి ఆడియెన్స్ ఏం ఆశించి థియేటర్‌కు రావాలి? ‘దండోరా’లో ఏం ఉండబోతోంది?
‘దండోరా’ టైటిల్ వినగానే అందరి మైండ్‌లో ఎన్నో ఊహాగానాలు వచ్చి ఉంటాయి. కథ అలా ఉంటుందా? ఇలా ఉంటుందా? ఈ పాయింట్ చెబుతున్నాడా? అని ఇలా పది అంశాల్ని ఊహిస్తారు. కానీ సినిమా చూసిన తరువాత ప్రతీ ఒక్కరూ సర్ ప్రైజ్ అవుతారు. మార్క్ కె రాబిన్ గారి మ్యూజిక్, ఆర్ఆర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ చిత్రంలో ఆర్ఆర్ అందరినీ కదిలిస్తుంది. ‘దండోరా’ చిత్రం, అందులోని స్క్రీన్ ప్లే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఓ అందమైన అనుభూతితో థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తారు.

YSRCP: కోటి సంతకాల సేకరణ.. ప్రైవేట్ చేతికి వైద్య కళాశాలలను అప్పగిస్తారా? రోజా ఫైర్

YSRCP: కోటి సంతకాల సేకరణ.. ప్రైవేట్ చేతికి వైద్య కళాశాలలను అప్పగిస్తారా? రోజా ఫైర్ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన కోటి సంతకాల సేకరణ ప్రచారంలో భాగంగా, వైఎస్సార్‌సీపీ సోమవారం రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో భారీ ర్యాలీలు, సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. ఈ ర్యాలీలలో పార్టీ కార్యకర్తలు, విద్యార్థులు, సమాజంలోని వివిధ వర్గాల పౌరులు పాల్గొన్నారు. కేంద్రం దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను ఏర్పాటు చేయడానికి కృషి చేస్తుంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని దాని మిత్రపక్షం వాటిని ప్రైవేటీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ దానికి వ్యతిరేక దిశలో పయనిస్తోందని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకురాలు ఆర్కే రోజా విలేకరులతో అన్నారు.

నరసాపురం - చెన్నై వందే భారత్ రైలు ప్రారంభం ... 17 నుంచి పూర్తి సేవలు

నరసాపురం - చెన్నై వందే భారత్ రైలు ప్రారంభం ... 17 నుంచి పూర్తి సేవలునరసాపురం - చెన్నై ప్రాంతాల మధ్య వందే భారత్ రైలు ప్రారంభమైంది. ఈ రైలును కేంద్ర సహాయ మంత్రి శ్రీనివాస వర్మరాజు సోమవారం పచ్చజెండా ఊపి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణంరాజు, స్థానిక జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే బొమ్మిడి నాయకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అయితే, ఈ రైలు సేవలు మాత్రం ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకిరానున్నాయి.

ఆలస్యంగా నడుస్తున్న ఇండిగో విమానాలు: పరుపుతో సహా విమానాశ్రయానికి ప్రయాణికుడు (video)

ఆలస్యంగా నడుస్తున్న ఇండిగో విమానాలు: పరుపుతో సహా విమానాశ్రయానికి ప్రయాణికుడు (video)బెంగళూరు విమానాశ్రయంలో ఓ అసాధారణ దృశ్యం ప్రయాణికులను ఆకర్షించింది. ఓ ప్రయాణికుడు తనతో పాటు ఓ పరుపు దానికి సంబంధించిన రశీదును తీసుకుని భుజానికి వేలాడేసుకుని నడుస్తూ కనిపించాడు. అంతేకాదు, పవర్ బ్యాంక్ కూడా చేత్తో పట్టుకుని కనిపించాడు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన ఇతర ప్రయాణికులు సెటైర్లు వేసుకుంటున్నారు. ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ విమానాలు తీవ్రమైన జాప్యంతో నడుస్తున్నాయనీ, టికెట్ కొన్న తర్వాత ఎప్పుడు ఎక్కుతామో తెలియడంలేదనీ, అందువల్ల ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఆ ప్రయాణికుడు టెర్మినల్లో విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు చక్కగా పరుపు తెచ్చుకున్నాడంటూ జోకులు పేల్చుతున్నారు.

బ్యాంకు ఏజెంట్ దారుణ హత్య... గోనె సంచిలో కట్టి.. కారులో బంధించి నిప్పంటించారు..

బ్యాంకు ఏజెంట్ దారుణ హత్య... గోనె సంచిలో కట్టి.. కారులో బంధించి నిప్పంటించారు..మహారాష్ట్రలోని లాతూర్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఓ బ్యాంకు ఏజెంట్‌ను అతి కిరాతకంగా హత్య చేశారు. గోనె సంచిలో మూటగట్టి, కారులో బంధించి నిప్పంటించి సజీవదహనం చేశారు. ఈ ఘటన ఆదివారం జరిగింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రాథమిక దర్యాప్తు చేపట్టి హత్యగా నిర్ధారించారు.

Orvakal: ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్‌గా అభివృద్ధి చెందుతోన్న ఓర్వకల్

Orvakal: ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్‌గా అభివృద్ధి చెందుతోన్న ఓర్వకల్కర్నూలు జిల్లాలోని ఓర్వకల్ ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్‌గా అభివృద్ధి చెందుతోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సోమవారం తెలిపింది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన విరూపాక్ష ఆర్గానిక్స్ లిమిటెడ్, సిగాచి ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అనే రెండు కంపెనీలు ఓర్వకల్‌లో చేసిన పెట్టుబడులను ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ప్రస్తావించింది.

Watch More Videos

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com