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  4. There is no substance to the criticism leveled against Allu Aravind by Yash's mother
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (19:05 IST)

Allu Aravind: అల్లు అర‌వింద్ పై యశ్ మ‌ద‌ర్ విమర్శించడంలో పసలేదు

Allu Aravind
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (19:05 IST)
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Allu Aravind
యశ్ సినిమా టాక్సిక్ పై అల్లు అరవింద్ విమర్శలు చేశారనీ సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వీడియోకు యశ్ తల్లిగారు స్పందించి అల్లు అరవింద్ ను నిందించినట్లు మాట్లాడారు. అయితే ఈ విషయం తెలిసిన అరవింద్ కూలంకషంగా పరిశీలించి అసలు నేను మాట్లాడింది ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో తెలీకుండా వారు మాట్లాడడం ఆశ్చర్యంగా వుందని పేర్కొన్నారు.
 
 
మెద‌ట‌గా 2023 లొ విడుద‌ల‌య్యిన కొట‌బొమ్మాలి మూవీ ఫంక్ష‌న్ స‌మ‌యం లొ అల్లు అర‌వింద్ మాట్లాడిన విడియో క్లిప్ ని నెటిజ‌న్స్ వైర‌ల్ చేస్తే దాన్ని సాకుగా తీసుకుని కాంట్ర‌వ‌ర్సి చేస్తున్నారు..
 
అల్లు అర‌వింద్ మాట్లాడినదాంట్లొ విమ‌ర్శ ఎక్క‌డుంది బిఫోర్ కెజిఎఫ్ ఆప్ట‌ర్ కెజిఎఫ్ య‌ష్ ఎదిగిన రేంజి గురించి చెప్పారు అది కూడా ఇప్పుడున్న ఆర్టిస్టుల‌కి ఒక శుక్ర‌వారం కేరీర్ లు మారిపోతాయ‌నే అర్దంలొ అదే  విష‌యాన్ని కెజిఎఫ్ హీరో య‌ష్ కూడా చెప్పాడు. 
 
ఈ కాంట్ర‌వ‌ర్సి మీద స్పందిస్తూ ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు రాంగొపాల్ వ‌ర్మ కూడా ట్వీట్ వేయ‌డం జ‌రిగింది. 
 
అస‌లు ఈ కాంట్ర‌వ‌ర్సి ఎందుకు చేస్తున్నారు తెలియ‌క మాట్లాడుతున్నారా.. లేక తెలిసే చేస్తున్నారా..
 
తెలియ‌క మాట్లాడితే హీరొ య‌ష్ కి సంబందించిన మేనేజ‌ర్ నొ.. పి ఆర్ ఒ నొ క్లారిటి గా వారి త‌ల్లి గారికి చెప్పాలి ఎందుకంటే అది అవ‌స‌రం లేని విష‌యం కాబ‌ట్టి అక్క‌డ అర‌వింద్ గారు య‌ష్ ఎదుగుద‌ల గురించి చెప్పారు కాబ‌ట్టి..
 
తెలిసి చేస్తున్నారంటే.. రీసెంట్ గా వారి చిత్రం పారాజ‌యం అయ్యింది కాబ‌ట్టి దాన్ని డైవ‌ర్ట్ చేయ్య‌డానికి ప్ర‌య‌త్న‌మా.. ఇందులొ నిజం ఎంత వున్నాకూడా ఒక పాత వీడియో కి అది కూడా వారిని పొగిడిన వీడియో కి ఇలా రియాక్ట‌వ్వ‌డ‌మంటే వారికి తెలుగు అర్దం కాద‌నుకొవాలా లేక వాళ్ళ అబ్బాయి సినిమా డిజాస్ట‌ర్ అవ్వ‌డాన్ని జీర్ణించుకొలేక‌నా.. ఒక్క‌టైతే అంద‌రూ గుర్తుపెట్టుకొవాలొ అల్లు అరవింద్ పాత వీడియోస్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటే ఒక‌టి అర్ద‌మ‌వుతుంది ఆయ‌న మాట జార‌రు.. సేమ్ కంటెస్ట్ య‌ష్ కూడా మాట్టాడాడు అన్న విష‌యాన్ని య‌ష్ త‌ల్లిగారు తెలుసుకుని మాట్లాడితే అంద‌రికి బాగుండేది.. కొడుకు పాన్ ఇండియా స్టార్ అయ్యాడు క‌దా మ‌నం మాట్లాడేది జాగ్ర‌త్త‌గా వుంటే అది కూడా అధెంటిటిక్ గా వుంటే ప‌రువులు పోవుక‌దా.. 2023 పంవ‌త్స‌రం ఎక్క‌డా 2026 ఎక్క‌డా.. అంటూ అల్లు టీమ్ పేర్కొంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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