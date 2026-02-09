తిరుమల లడ్డూలో ఒక్క పర్సెంట్ కూడా నెయ్యి లేదు: నటి మాధవీ లత వీడియో
అసలు తిరుమల లడ్డూను చంపేయడమే కాకుండా ఆ లడ్డూను 100 శాతం కల్తీ చేసేసి అందులో జంతు కొవ్వు లేదు అంటూ ఒకరు, జంతు కొవ్వు వున్నది అని ఇంకొకరు వాదులాడుకోవడం చూస్తే తనకు చెడ్డ చిరాకు వస్తోందని నటి మాధవీలత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఆమె వీడియోలో మాట్లాడుతూ... అక్కడొక మనిషి చచ్చిపోయిండు, అతడు యాక్సిడెంటై సనిపోయిండా, కొట్టి చంపేసిండ్రా అని చూస్తే చివరకది మర్డర్ అని తేలింది. కానీ చచ్చిపోయినవాడి గురించి మాట్లాడకుండూ అతడ్ని ఎలా చంపారు అని మాట్లాడుకున్నట్లుంది తిరుమల లడ్డూ యవ్వారం.
అరెయ్.. తిరుమల లడ్డూను సంపేసిండ్రు. తిరుమల లడ్డూ కల్తీ కాదురా బాబూ... అందులో ఒక్క పర్సెంట్ కూడా నెయ్యి లేదు. అది నెయ్యితో చేసిన లడ్డూ కాదు. లడ్డులో జంతు కొవ్వు కలవలేదు అంటూ టాపిక్ డైవర్ట్ చేస్తుంటే మరొకరేమో అందులో కలిసింది అంటూ వాదనకు దిగుతారు. అసలు లడ్డూలో నెయ్యే లేదురా బాబు. దాని గురించి ఒక్కడూ మాట్లాడరే. ఛీ... అన్ని పార్టీల్లో వున్న హిందువులు అంటూ ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు.