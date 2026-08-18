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  4. There is nothing wrong with what Ravi Teja said; why is there such a fuss? – Shiva Nirvana
Written By దేవీ
Published By ఐ వెెంకట్
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (13:49 IST)

రవితేజ చెప్పిన ముదురు ముం* మాటలో తప్పులేదంటున్న: శివ నిర్వాణ

Siva Nirvana
Written By: దేవీ
Published By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (13:49 IST)
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Shiva Nirvana, Ravi Teja
తాగుబోతు భర్త, కూతురు కోసం ఏదైనా చేయగలిగితే ధైర్యం వున్న వ్యక్తి కథతో ఇరుముడి చిత్రం రూపొందింది. సహజంగా అయ్యప్ప మాలలు రకరకాల కోరికలతో వేస్తుంటారు. కొందరైతే సీరియస్ ధరిస్తే, మరికొంతమందికి ఆ సీరియస్‌నెస్ మధ్యలో వదిలేస్తారు. ఇలా నాకు తెలిసిన కొంతమందిని పరిశీలించి ఈ చిత్ర కథను రాసుకున్నానని దర్శకుడు శివ నిర్వాణ తెలియజేశారు. ఈ చిత్రం ఈనెల 21న థియేటర్ లలో విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా పలు ఆసక్తికర విషయాలను దర్శకుడు వెల్లడించారు.
 
 
- కోనసీమలోని ఓ ఇంటి దగ్గరలో అయ్యప్ప గుడి వుంది. ఎప్పుడూ భక్తిపాటలు, అయ్యప్పమీద కార్యక్రమాలు జరుగుతుండేవి. ఓసారి అయ్యప్ప సినిమా తీయాలనిపించింది. అప్పటికే పలు కథలు కూడా మనకు తెలుగులో వచ్చాయి. అయితే ఈ కథ సీరియస్ గా వుంటుంది.
 
- తాగుబోతు తండ్రి, కుమార్తె అంటే వల్లమాలిన ప్రేమ. చుట్టుపక్క అన్యాయం జరిగితే సహించడు. ఈ భావాలున్న వ్యక్తి కథను రవితేజకు చెప్పగానే ఆయన వెంటనే అంగీకరించారు.
 
- ట్రైలర్ లో చెప్పినట్లు రవితేజ తాగుబోతు, ఆటో డ్రైవర్ గా కనిపిస్తాడు. కానీ అంతకుమించి  ఆయన పాత్ర వుంటుంది. అది ఏమిటనేది సినిమా చూడాల్సిందే.
 
- ఇరుముడి అనేది చివరివరకు శబరిమల వెళ్ళి విప్పుతారు. కానీ మధ్యలో అలా విప్పాల్సి వస్తే ఏమవుతుందనేది అంతర్లీనంగా ఓ సీన్ కూడా వుంటుంది. అలా ఎందుకు జరిగిందనేది సినిమా చూడాల్సిందే.
 
- ఇందులో పాప పాత్ర కోసం ఎంతోమందిని చూశాం. ఓసారి ఇన్ స్ట్రాలో బేబీ నక్షత్ర చూడగానే వెస్ట్ ఇండీస్ అమ్మాయిగా గిరజాల జుట్టుతో వుంది. ఆమెకు పలు హంగులు దిద్ది ఫొటో షూట్ చేయగానే హీరో కూడా కనెక్ట్ అయ్యారు.
 
- సహజంగా రవితేజ చొక్కా విపిన సినిమాలు ఒకటి మాత్రమే వుంది. కానీ ఈ సినిమాలో మాల వేసుకోవాలి కనుక షర్ట్ లేకుండా చేశారు.
 
- ట్రైలర్ లో చూపించినట్లుగా చైల్డ్ సెంటిమెంట్ వుంది. అది ఎలా డీల్ చేశామనేది చిత్రం. గతంలో విక్రమార్కుడులోనూ అలా వుంది. కానీ నేపథ్యాలు వేరు. 
 
- ప్రీ రిలీజ్ లో రవితేజ గారు చైల్డ్ ఆర్టిస్టునుద్దేశించి ముదురు ముండా.. అని ప్రేమతో తిట్టినదాన్ని సోషల్ మీడియా, మీడియా ఛానల్స్.. పెద్ద రాద్దాంతం చేసి హైలైట్ చేశారు. ఆ మాటను చిలువలు పలువు చేస్తూ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. పిల్లలపై ప్రేమ వుంటే వాడే పదం అది. ఇప్పటి జనరేషన్‌కు అది పెద్దగా తెలీదు.
 
- ఈ సినిమా షూటింగ్ కోసం ఒడిస్సా బోర్డర్ లో వంతెన దాటితే ఆంధ్ర, ఇటు వస్తే ఒరిస్సా. అక్కడ స్వచ్చమైన గ్రామీణ వాతావరణం, మనుషులు మధ్య షూటింగ్ చేశాం. సీలేరు, కొల్లూరు ప్రాంతాలలో ప్రజలు ఎంతో సహకరించారు. ఒకప్పుడు నగ్జల్స్ ప్రాబల్యం వుండేది. అక్కడ సిటీలో లాగా హోటల్స్ వుండవు. ఎక్కడ అనుకూలంగా వుంటే అక్కడే గుడిసెలో సైతం సేద తీరేందుకు నటీనటులు సిద్ధమయ్యారు. రవితేజ గారి కోసం ఓ గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్ వుంటే అక్కడ బస చేశారు.
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దేవీ
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