శనివారం, 29 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 29 నవంబరు 2025 (07:30 IST)

Balakrishna:చరిత్రని సృష్టించేవాడు ఒకడే ఉంటాడు. నేనే ఈ చరిత్ర: నందమూరి బాలకృష్ణ

Nandamuri Balakrishna
Nandamuri Balakrishna
నందమూరి బాలకృష్ణ, బ్లాక్ బస్టర్ దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను పవర్ ఫుల్ కొలాబరేషన్ లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ డివైన్ యాక్షన్ ఎక్స్‌ట్రావగాంజా 'అఖండ 2: తాండవం'. రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సగర్వంగా చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.  ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. టీజర్, ట్రైలర్ సాంగ్స్ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెంచాయి.  ‘అఖండ 2: తాండవం’ 2D, 3D రెండు ఫార్మాట్లలో డిసెంబర్ 5, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు హాజరైన ఈ వేడుక అద్భుతంగా జరిగింది.
 
బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. ఇన్ని కోట్ల మంది అభిమానుల ప్రేమను పొందడం పూర్వజన్మ సుకృతం. మనది జన్మజన్మల అనుబంధం. మనిషి నిత్యవసర వస్తువులనే సినిమాని కూడా ఎంచుకున్నాడు.  అలాంటి సినిమా ఎలా ఉండాలని చలనచిత్ర పరిశ్రమ పెద్దలు ఆలోచించాలి. నాకు ఇంత ధన్యమైన జన్మనిచ్చి మీ అందరి గుండెల్లో ఆయన ప్రతిరూపంగా నిలిపిన దైవాంశ సంభూతుడు యుగపురుషుడు నా తండ్రి నా గురువు నా ధైర్యం దైవం విశ్వ విఖ్యాత నట సార్వభౌమ డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారిని తలుచుకుంటూ గారి పాదాలకు నమస్కరిస్తున్నాను.

మొన్ననే గోపీచంద్ గారి దర్శకత్వంలో ఒక సినిమాని ప్రారంభించాం. 'చరిత్రలో చాలామంది ఉంటారు. చరిత్రని మరలా మరలా తిరిగి రాసి సృష్టించేవాడు ఒకడే ఉంటాడు. నేనే ఈ చరిత్ర నాదే ఆ చరిత్ర' ఆ సినిమాలోని డైలాగ్ ఇది. మంచి మంచి టెక్నీషియన్స్ తో పని చేయడం నా అదృష్టం. సినిమా అంటే ఒక ఆత్మ. ఆ ఆత్మని పట్టుకోవాలి. నేనెప్పుడూ కూడా అభిమానుల గురించి ప్రేక్షకుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. మంచి సినిమా ఇవ్వాలి మంచి సందేశం ఇవ్వాలి పయత్నిస్తుంటాను. కరోనాతో భారతదేశమంతా భయపడుతున్న తరుణంలో అఖండ చిత్రాన్ని విడుదల చేసి ఘన విజయాన్ని అందుకున్నాం.  మంచి సినిమాకి విజయాన్ని చేకూర్చి ప్రోత్సహించిన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు.

మహా శివుడు శక్తి, ఆదిశక్తి సాక్షిగా గంగమ్మ తల్లి ఆశీర్వాదంతో చెబుతున్నాను. ఈ రుద్ర తాండవ విన్యాసం నాలో ఆవేశమై, ఆ త్రినేత్రుడి వీక్షణ దృష్టి నాలో నిక్షిప్తమై, ఆయన త్రిశూలం నా ఆయుధానికి శక్తి శూలమై..  ఎలా ఉండబోతుందో నా పాత్ర మీరు తెరపై చూస్తారు. బోయపాటి గారు నేను ఏదైనా సినిమా చేయాలనుకుంటే మూడే నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటాం. ఆ మహా యజ్ఞంలోకి దిగిపోతాం. నేను పాదరసం లాంటివాడిని ఎందులోకి వెళ్తే ఆకారం సంతరించుకుంటాను. నటుడిగా, క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ గా,  హిందూపురం ఎమ్మెల్యేగా ఎన్ని రకాలుగా పనిచేయగలుగుతున్నాం అంటే అదంతా భగవంతుడు మా తల్లిదండ్రులు ఆశీస్సులు. నా బాట సూటిగా ఉంటుంది నా మాట ముక్కుసూటిగా ఉంటుంది. ఈ సినిమా విజయోత్సవ సభలో అన్ని ప్రాంతాల్లో జరుపుకుంటాం. మీరందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను.

మొన్న ఉత్తరప్రదేశ్ కి వెళ్ళాము. సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్  గారు ట్రైలర్ చూశారు. దీంతోపాటు ఇంకొంత కంటెంట్ కూడా చూశారు. చాలా అభినందించారు.  సనాతన ధర్మం గురించి చాలా బాగా చెప్పారు, సనాతనం ధర్మం శక్తి గౌరవం పరాక్రమాన్ని ఈ సినిమాలో ఎంతో అద్భుతంగా చూపించారని అభినందించారు. సనాతన ధర్మం మనదే భారతదేశానికి మూలాలు. ఆనాడు చత్రపతి శివాజీ గారి సైన్యంలో కూడా అఘోరాలు ఉండేవారు. గొప్ప పోరాటం చేసేవారు. నా సినిమా ఉగాది పచ్చడి లాంటిది. అన్ని రసాలు ఉండాలి. ఈ సినిమాలో సంయుక్త గారు చేసిన పాట కూడా చాలా మంచి సందర్భంలో వస్తుంది. ఆది పినిశెట్టి చాలా చక్కని పాత్ర చేశారు. నేను వాళ్ళ నాన్న గారితో కూడా సినిమాలు చేశాను. సంగీతం రోగాలను నయం చేస్తుంది.

సంగీతం బాగుంటే ఆ సినిమా హిట్ అయినట్టే. ఈ సినిమా హిట్ కాదు పేలిపోతున్నాయ్. తమన్ అంత అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఇదంతా ఒక సమిష్టి కృషి. తమన్ తో చేసిన నాలుగు సినిమాలు వరుసగా హిట్లు. ఇప్పుడు అఖండ 2 కూడా అద్భుతమైన విజయం సాధించబోతోంది. మురళీమోహన్ గారు ఇందులో చాలా అద్భుతమైన పాత్ర చేశారు.  ఆకృత్యాలు మీరితే మనిషే ఆ దైవాన్ని తనలో ఆవహించుకుంటాడు అనేదే ఈ సినిమా. సినిమా అద్భుతంగా వచ్చింది. ఫైట్ మాస్టర్ రామ్ లక్ష్మణ్ చాలా అద్భుతమైన పోరాటాలు సమకూర్చారు. నిర్మాతలు రామ్ గోపి గారు లెజెండ్ తో మా ప్రయాణం మొదలైంది. మళ్లీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా వారి బ్యానర్ లో చేయడం జరిగింది. మేము మారలేదు. విజయాలు వచ్చినప్పుడు పొంగిపోలేదు అపజయాలకు కృంగిపోలేదు. నా అభిమానులు కూడా అంతే.

ఇందులో గెటప్ వేసుకోవడానికి రెండు గంటలు, తీయడానికి గంట పట్టేది. మేకప్ అమ్మాయి విధి కాస్ట్యూమర్ సంచారి కి థాంక్స్ చెప్పాలి. ఈ సినిమాని జార్జియాలో చాలా చలి ప్రదేశాల్లో ఎలా ఎన్నో అద్భుతమైన లొకేషన్స్ లో షూట్ చేశాం. మా నాన్నగారు క్రమశిక్షణ నేర్పారు. సినిమా అనుకునే సమయంలో పూర్తి చేయాలి. నేను అదే చేస్తున్నాను. పరిశ్రమ కూడా దాన్ని పాటించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమాకి హిందీలో డబ్బింగ్ కూడా నేనే చెప్పాను. ఈ సినిమాలో పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా అభినందనలు. ఈ వేడుక వచ్చిన అభిమానులందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను. జైహింద్.

పవన్ కళ్యాణ్ హత్యకు కుట్ర... రాజోలులో రెక్కీ సక్సెస్

పవన్ కళ్యాణ్ హత్యకు కుట్ర... రాజోలులో రెక్కీ సక్సెస్ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌ హత్యకు కుట్రపన్నినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇందుకోసం పవన్ తాజాగా చేపట్టిన రాజోలు పర్యటనలో విజయవంతంగా రెక్కీ నిర్వహించారు. డాక్టర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని రాజోలులో పల్లెపండుగ 2.0ను ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగానే పవన్‌పై రెక్కీ నిర్వహించారు. ఈ పర్యటనలో ఓ అపరిచిత వ్యక్తి ఈ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కు అత్యంత సమీపానికి వచ్చినట్టు జనసేన పార్టీ గుర్తించింది.

తీవ్రరూపం దాల్చిన దిత్వా తుపాను - ఏపీలో అత్యంత భారీ వర్షాలు

తీవ్రరూపం దాల్చిన దిత్వా తుపాను - ఏపీలో అత్యంత భారీ వర్షాలునైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుపాను తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఇది శ్రీలంక తీర ప్రాంతం మీదుగా పయనిస్తూ మరింత బలపడింది. దీని ప్రభావంతో రాగల మూడు రోజుల పాటు తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి తీర ప్రాంతాలతో పాటు దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీచేసింది. ప్రస్తుతం ఈ తుపాను వాయువ్య దిశగా కదులుతూ, బంగాళాఖాతంలో కారైకాల్‌కు ఆగ్నేయంగా 320 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైవుందని అధికారులు ధృవీకరించారు.

తాగుబోతు భర్త వేధింపులు.. భరించలేక హత్య చేసిన భార్య

తాగుబోతు భర్త వేధింపులు.. భరించలేక హత్య చేసిన భార్యతాగుబోతు భర్త వేధింపులను భార్య భరించలేకపోయింది. ఈ వేధింపుల నుంచి విముక్తి పొందేందుకు ఏకంగా కట్టుకున్న భర్తనే హత్య చేసింది. ఇందుకోసం కన్నబిడ్డతో పాటు మరో వ్యక్తి సాయం తీసుకుని భర్తను చంపేసింది. మెడకు కండువా బిగించి ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ దారుణం మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్‌ పరిధిలో ఈ దారుణం జరిగింది.

Pawan Kalyan: అమరావతి అభివృద్ధికి కేంద్రం అమూల్యమైన మద్దతు.. పవన్ కల్యాణ్

Pawan Kalyan: అమరావతి అభివృద్ధికి కేంద్రం అమూల్యమైన మద్దతు.. పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్నిర్మాణం, నూతన రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమూల్యమైన మద్దతును అందిస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం తెలిపారు. అమరావతిలో 15 జాతీయ బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీల ప్రధాన కార్యాలయాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తర్వాత ఉప ముఖ్యమంత్రి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కియర్ని- స్విగ్గీ వారి హౌ ఇండియా ఈట్స్ 2025 ఎడిషన్: డిన్నర్ కంటే అర్థరాత్రి భోజనాలు 3 రెట్లు

కియర్ని- స్విగ్గీ వారి హౌ ఇండియా ఈట్స్ 2025 ఎడిషన్: డిన్నర్ కంటే అర్థరాత్రి భోజనాలు 3 రెట్లుస్విగ్గీ, భారతదేశపు ప్రముఖ ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియెన్స్ ప్లాట్ఫాం, కియర్ని భాగస్వామ్యంతో తన వార్షిక నివేదిక హౌ ఇండియా ఈట్స్ 2025 ఎడిషన్‌ను నేడు విడుదల చేసింది. ఫ్లాగ్ షిప్ నివేదిక భారతదేశపు వినియోగదారులు యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆహారపు అలవాట్లకు ప్రతిబింబంగా ఉంది మరియ ఇది దాని రెండవ ఎడిషన్. 2030 నాటికి భారతదేశపు ఆహార సేవల మార్కెట్ US$ 125 బిలియన్‌ను దాటుతుందని, సంఘటిత విభాగం అసంఘటిత విభాగం కంటే 2 x పెరుగుతుందని నివేదిక అంచనా వేసింది.

Watch More Videos

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?చిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు చెడు కొవ్వులు తగ్గుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభంశీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?వేసవికాలంలో మామిడి పండు ఎలాగో.. శీతాకాలంలో లభించే పండ్లలో అతి మధురమైన ఫలం సీతాఫలం. ఈ ఫలాలు రుచిలోనే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటంతో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి పండ్లను కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఆరగించకూడదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుడయాబెటిస్. షుగర్ వ్యాధిని వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువ ఫైబర్ వున్న పదార్థాలు తినడం, ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవడం పెంచడం వంటి చర్యలను చేపట్టి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల సామర్థ్యం మెంతులుకి వుంది, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. మదుమేహాన్ని వెల్లుల్లి కంట్రోల్ చేయడంలో మేలు చేస్తుంది కనుక దీనిని తీసుకుంటుండాలి. ఉసిరి రక్తంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచి చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించగలదు. రోజూ వేప ఆకులను నమిలి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com