Raashi Khanna: ఆయన ప్రతి మాటలో విలువ ఉంటుంది, మహేష్ బాబు తో కూడా నటించాలనుంది : రాశి ఖన్నా
పవన్ కళ్యాణ్, హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఇందులో రాశీఖన్నా ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చిందో చెబుతూ, సోమవారంనాడు పలు విషయాలు తెలియజేసింది. షూటింగ్ కొంత భాగం జరుగుతుండగా నన్ను ఓ కేరెక్టర్ లో అనుకున్నారు. దర్శకుడు కథ చెప్పలేదు. కేవలం కేరెక్టర్ తీరు చెప్పారు. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా అనగానే ఇంకేమి మాట్లాడకుండా నటించడానికి ఒప్పుకున్నానని రాశి ఖన్నా అన్నారు. ఈ సినిమాలో శ్రీలీల కూడా నటించింది. అయితే మా ఇద్దరి మధ్య సన్నివేశాలు ఏమీ వుండవని నా పాత్ర పూర్తి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ గా వుంటుందని అన్నారు.
షూటింగ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గురించి రాాశీఖన్నా ప్రస్తావిస్తూ, పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిజ జీవితంలో సింపుల్ గా ఉంటారు. ఎప్పుడూ ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఒక మనిషిగా నాలో ఎంతో స్ఫూర్తిని నింపారు. ఆయన తక్కువ మాట్లాడతారు. కానీ ప్రతి మాటలో విలువ ఉంటుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి గొప్ప స్టార్ తో తెరను పంచుకోవడం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. నార్త్ లో కూడా పవర్ స్టార్ అభిమానులున్నాయి. ఆయనతో నటించే ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు వారంతా ఎంతో ఆనందించారు. పవర్ స్టార్ స్టామినీ తెలిసి ఆయనతో నటించే ఛాన్స్ వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా వుంది.
మొదటిరోజు షూటింగ్ కలిసినప్పుడు మహిళల పట్ల ఆయనకున్న గౌరవం తెలుసుకున్నా. ఈ రంగంలోకి రావడానికి కారణాన్ని అడిగారు. నేను ఐ.ఎ.ఎస్. కావాలనుకున్నా అనుకోకుండా నటిగా మారానని ఆయనకు వివరించా. అదేవిధంగా పవన్ గారు ఎన్ సైక్లోపీడియా లాంటివారు. అన్ని రంగాలలో అనుభవం వుంది. అటు రాజకీయంగా ఇటు నటుడిగా బేలన్స్ చేయడం చాలా గ్రేట్..
ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో పవన్ అబిమానులు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ కనిపించారు. బహుశా ఇటువంటి అవకాశం కొద్దిమందికే దక్కుతుంది. ఇలాంటి హీరోతో నటించడం చాలా గర్వంగానూ ఫీలవుతున్నాను అదేవిధంగా హరీష్ శంకర్ నుంచి మనిషి ఎంత ఓపిగాగా వుండాలనే నేర్చుకున్నా. ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని సాధిస్తుందనే నమ్మకం నాకు బాగా వుంది అని చెప్పారు.