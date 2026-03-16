సోమవారం, 16 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 16 మార్చి 2026 (12:34 IST)

Raashi Khanna: ఆయన ప్రతి మాటలో విలువ ఉంటుంది, మహేష్ బాబు తో కూడా నటించాలనుంది : రాశి ఖన్నా

Raashii Khanna Latest
పవన్ కళ్యాణ్, హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఇందులో రాశీఖన్నా ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చిందో చెబుతూ, సోమవారంనాడు పలు విషయాలు తెలియజేసింది. షూటింగ్ కొంత భాగం జరుగుతుండగా నన్ను ఓ కేరెక్టర్ లో అనుకున్నారు. దర్శకుడు కథ చెప్పలేదు. కేవలం కేరెక్టర్ తీరు చెప్పారు. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా అనగానే ఇంకేమి మాట్లాడకుండా నటించడానికి ఒప్పుకున్నానని రాశి ఖన్నా అన్నారు. ఈ సినిమాలో శ్రీలీల కూడా నటించింది. అయితే మా ఇద్దరి మధ్య సన్నివేశాలు ఏమీ వుండవని నా పాత్ర పూర్తి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ గా వుంటుందని అన్నారు.
 
షూటింగ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గురించి రాాశీఖన్నా ప్రస్తావిస్తూ,  పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిజ జీవితంలో సింపుల్ గా ఉంటారు. ఎప్పుడూ ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఒక మనిషిగా నాలో ఎంతో స్ఫూర్తిని నింపారు. ఆయన తక్కువ మాట్లాడతారు. కానీ ప్రతి మాటలో విలువ ఉంటుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి గొప్ప స్టార్ తో తెరను పంచుకోవడం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. నార్త్ లో కూడా పవర్ స్టార్ అభిమానులున్నాయి. ఆయనతో నటించే ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు వారంతా ఎంతో ఆనందించారు. పవర్ స్టార్ స్టామినీ తెలిసి ఆయనతో నటించే ఛాన్స్ వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా వుంది. 
 
మొదటిరోజు షూటింగ్ కలిసినప్పుడు మహిళల పట్ల ఆయనకున్న గౌరవం తెలుసుకున్నా. ఈ రంగంలోకి రావడానికి కారణాన్ని అడిగారు. నేను ఐ.ఎ.ఎస్. కావాలనుకున్నా అనుకోకుండా నటిగా మారానని ఆయనకు వివరించా. అదేవిధంగా పవన్ గారు ఎన్ సైక్లోపీడియా లాంటివారు. అన్ని రంగాలలో అనుభవం వుంది. అటు రాజకీయంగా ఇటు నటుడిగా బేలన్స్ చేయడం చాలా గ్రేట్..
 
ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో పవన్ అబిమానులు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ కనిపించారు. బహుశా ఇటువంటి అవకాశం కొద్దిమందికే దక్కుతుంది. ఇలాంటి హీరోతో నటించడం చాలా గర్వంగానూ ఫీలవుతున్నాను అదేవిధంగా హరీష్ శంకర్ నుంచి మనిషి ఎంత ఓపిగాగా వుండాలనే నేర్చుకున్నా. ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని సాధిస్తుందనే నమ్మకం నాకు బాగా వుంది అని చెప్పారు.

నా భర్తతో అఫైర్ కొనసాగించాలంటే.. నెలకు రూ.85వేలు అద్దె చెల్లించాల్సిందే

నా భర్తతో అఫైర్ కొనసాగించాలంటే.. నెలకు రూ.85వేలు అద్దె చెల్లించాల్సిందేథాయ్‌లాండ్‌లో ఒక వింతైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. తనను మోసం చేసిన భర్తకు తగిన గుణపాఠం చెప్పింది. తన భర్తతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళకు కూడా షాకిచ్చింది. తన భర్తతో అఫైర్ కొనసాగించాలంటే..తన భర్తకు అద్దెగా దాదాపు రూ.85వేలు అద్దె ఇవ్వాలని షరతు పెట్టింది.

అమెరికాలో గుండెపోటుతో మృతి చెందిన వరంగల్ వ్యక్తి

అమెరికాలో గుండెపోటుతో మృతి చెందిన వరంగల్ వ్యక్తిఅమెరికాలో వరంగల్ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. వరంగల్‌కు చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ తాడిపత్రి రాకేష్ (40), ఆదివారం సాయంత్రం అమెరికాలో గుండెపోటుతో మరణించినట్లు ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందింది. రాకేష్ తన ఉద్యోగ నిమిత్తం గత పదేళ్లుగా అమెరికాలో నివసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన తన కుటుంబంతో కలిసి వర్జీనియా రాష్ట్రంలో ఉంటున్నారు.

Thunderstorms: ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు

Thunderstorms: ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలుఉగాది పండుగ వరకు తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. శనివారం నాడు మరాఠ్వాడా నుండి దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక వరకు విస్తరించిన ద్రోణి, ప్రస్తుతం సగటు సముద్ర మట్టానికి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో, మరాఠ్వాడా నుండి అంతర్గత కర్ణాటక మీదుగా ఉత్తర తమిళనాడు వరకు విస్తరించి ఉన్నట్లు ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.

Donald Trump: కృత్రిమ మేధస్సును ఉపయోగించి నకిలీ చిత్రాలు.. డొనాల్డ్ ట్రంప్

Donald Trump: కృత్రిమ మేధస్సును ఉపయోగించి నకిలీ చిత్రాలు.. డొనాల్డ్ ట్రంప్ఇరాన్‌లో యుద్ధానికి సంబంధించి మీడియా సంస్థలు తప్పుడు సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోపించారు. కృత్రిమ మేధస్సును ఉపయోగించి ఇరాన్ రూపొందించిన నకిలీ చిత్రాలు, వీడియోలను మీడియా వ్యాప్తి చేస్తోందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఏఐ చాలా ప్రమాదకరమైనది కావచ్చు. దానితో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో పోస్టు చేశారు. ఏఐ వ్యాపించిన నకిలీ వార్తలను వ్యాప్తి చేయడానికి ఇరాన్‌తో దగ్గరి సమన్వయం ఉన్నట్లు ఆధారాలు లేకుండా పాశ్చాత్య మీడియా అవుట్‌లెట్‌లు ఆరోపించాయి.

చైన్ స్నాచింగ్.. రూ.7లక్షల విలువైన ఏడు ద్విచక్ర వాహనాలు సీజ్

చైన్ స్నాచింగ్.. రూ.7లక్షల విలువైన ఏడు ద్విచక్ర వాహనాలు సీజ్చైన్ స్నాచింగ్ కేసులు ప్రస్తుతం పెరుగుతున్నాయి. కర్నూలు పోలీసులు వరుస మోటార్‌సైకిల్ దొంగతనాలకు సంబంధించి, ఒక మైనర్‌తో సహా ఇద్దరిని అరెస్టు చేసి, సుమారు రూ.7లక్షల విలువైన ఏడు ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నగరంలోని మార్కెట్ యార్డు, ఒక దుకాణం వద్ద తాము నిలిపి ఉంచిన మోటార్‌సైకిళ్లు చోరీకి గురయ్యాయని ఇద్దరు బాధితులు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ అరెస్టులు జరిగాయి.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.
