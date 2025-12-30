మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025 (18:15 IST)

Trivikram Srinivas: శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

Trivikram Srinivas, Sravanthi Ravikishore
ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా వెళ్లే సినిమా కూడా ఓ మంచి ఎక్స్‌పీరియెన్సే.. శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది.. అలాంటి ఓ భయం అక్కర్లేని ఓ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ని ఈ చిత్రం మనకు ఇచ్చింది నువ్వు నాకు నచ్చావ్ అని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అన్నారు.ఈ సినిమా రీరిలీజ్ గా జనవరి 1వ తేదీన విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్బంగా సోమవారంనాడు మీడియాతో చిట్ చాట్ లో పాల్గొన్నారు.
 
విక్టరీ వెంకటేష్, ఆర్తీ అగర్వాల్ హీరో హీరోయిన్లుగా కె. విజయభాస్కర్ దర్శకత్వంలో శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ పతాకంపై ‘స్రవంతి’ రవికిషోర్ నిర్మించిన ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ చిత్రం విడుదలై ఇప్పటికీ పాతికేళ్లు అవుతుంది. ఈ మూవీకి కథ, మాటల్ని త్రివిక్రమ్ అందించారు. కోటి స్వరాలు సమకూర్చారు. కల్ట్ క్లాసిక్‌గా నిలిచిన ఈ చిత్రాన్ని న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా జనవరి 1న రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర నిర్మాత స్రవంతి రవికిషోర్.. రచయిత, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ ప్రత్యేకంగా ముచ్చటిస్తూ ఆనాటి విశేషాల్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. 
 
స్రవంతి రవికిషోర్: ఈ ఫిల్మ్‌ షూటింగ్ సెట్స్‌కి నువ్వు ఎక్కువగా వచ్చేవాడివి కదా?
త్రివిక్రమ్ : ‘నువ్వే కావాలి’, ‘చిరునవ్వుతో’ ఒకేసారి రాశాను. అందుకే ఆ సెట్స్‌కి ఎక్కువగా వెళ్ళాలేదు. ‘నువ్వే కావాలి’లో షుక్రియా పాట షూటింగ్, క్లైమాక్స్ చిత్రీకరణ టైంకి వచ్చాను. ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ కి మాత్రం ఎక్కువ శాతం షూటింగులకు వచ్చాను. న్యూజిలాండ్ కూడా వెళ్లాం కదా . డబ్బింగ్ టైంలో కూడా ఉన్నాను. 
 
స్రవంతి రవి కిషోర్ : నెక్ట్స్ ‘నువ్వే నువ్వే’ సినిమాని నువ్వే డైరెక్ట్ చేయాలి కదా? 
త్రివిక్రమ్ : అవును.. అందుకే నువ్వు నాకు నచ్చావ్  కి నేను అన్నింట్లో ఉన్నాను.
 
స్రవంతి రవి కిషోర్ : అప్పట్లో స్క్రిప్ట్ వెర్షన్ రాసి, డైలాగ్ వెర్షన్ దర్శకుడు, నిర్మాతలకు వినిపించేవారు. రాసింది చదవడం మాత్రమే కాదు.. నువ్వు చూసింది మేం చూసేవాళ్లం.
త్రివిక్రమ్ : నేను రాసే రూం కాకుండా పక్కన ఇంకో రూం ఉండేది. అందరం అందులోనే కూర్చుండేవాళ్లం.
 
స్రవంతి రవి కిషోర్ : ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రలో ప్రకాష్ రాజ్‌ని తప్ప ఇంకెవ్వరినీ ఊహించుకోలేకపోయాం. నువ్వు డిక్షన్‌తో సహా డైలాగ్స్ చెప్పినప్పుడే ప్రకాష్ రాజ్ అని ఫిక్స్ అయిపోయాం.  సినిమాలోని సీన్లలో ఆయన్ను కాకుండా ఇంకెవ్వరినీ ఊహించుకోలేకపోయాం
త్రివిక్రమ్ : అవును. ఆ 22 సీన్లు.. నాకు గుర్తుంది. నానక్ రాం గూడలో ఇంటి సెట్ వేశారు. ఫస్ట్ రోజు ప్రకాష్ రాజ్ సెట్‌కి వచ్చారు. ఆ 22 సీన్లను నెరేట్ చేస్తుంటే.. ఆయనకు అప్పుడు తెలుగు రాదు. కన్నడలోనే మొత్తం సీన్లు, డైలాగ్స్ రాసుకున్నారు.  
సుహాసిని గారు వస్తుంటే.. మీరు ఆ డైలాగ్ చెప్పారు (నవ్వుతూ). మంచి వాడా? చెడ్డ వాడా? అని అంటే.. మీరేమో మణిరత్నం అని అన్నారు (పగలబడి నవ్వుతూ). నేను రాసిందేమో ‘మంచివాడా? చెడ్డవాడా? మొగుడంతే’ అని ఉంటుంది. కానీ దానికి మీరు మాత్రం ‘మంచి వాడా? చెడ్డ వాడా? మణిరత్నం’ అన్నారు (నవ్వుతూ). నాకు గట్టిగా నవ్వు వస్తే.. బయటకు వెళ్లి నవ్వేశాను. 
 
స్రవంతి రవి కిషోర్ : ఇదొక అద్భుతమైన ప్రయాణం. శాస్త్రి గారి గురించి చెప్పాలంటే.. ఎంత చెప్పినా తక్కువే
త్రివిక్రమ్  : నాకు బాగా గుర్తుంది ఏంటంటే.. నాకు మీరు మద్రాస్ నుంచి ఫోన్ చేశారు.. ‘ఓ నవ్వు చాలు’ అనే పాట గురించి చెప్పారు. పట్టపగలెవరైనా రాతిరిని చూస్తారా? ఆ కురులు చూపిస్తా కాదనక చస్తారా...
 
స్రవంతి రవి కిషోర్ : ఆయన అన్నింటికీ అలానే రాస్తారు. ఈ పాటను ఊటీలో షూట్ చేయాలి. అప్పుడే న్యూజిల్యాండ్ నుంచి వచ్చాం. వర్క్ అంతా నాన్ స్టాప్‌గా చేస్తున్నాం. అవతల కోటి స్టూడియోకి శంకర్ మహదేవన్ వచ్చి ఉన్నారు. నేనేమో ఇటు ఒత్తిడి చేయలేను. మనకు కావాల్సింది పాట కాదు.. మంచి పాట. ఏం చేయాలి? ఈ పాట ఆపేయాల్సి వస్తుందా? అని రకరకాలుగా అనుకున్నాను. అరేయ్.. ఆగురా.. పాట వచ్చింది అని కార్లో బయల్దేరాం. కారులోనే పల్లవి రాసుకుంటూ వచ్చాం. అందుకే ఆయన ఫైల్స్ లో పల్లవి అంతా కనిపించదు.. 
త్రివిక్రమ్  : ఆ..ఆ.. అవును.. ఆ కురులు చీకట్లో చిక్కుకుని అని ఉంది.. దాన్ని తరువాత కంప్లీట్ చేశారు.. ఆ కురులు చూపిస్తా కాదనక చస్తారా అని..
 
స్రవంతి రవికిషోర్ : ఈ చిత్రం ఇంత బాగా రావడానికి వెంకటేష్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతో ఉంది. ఆర్టిస్టుగా ఎంతో అద్భుతంగా చేశారు.
త్రివిక్రమ్ : మొత్తం డైలాగ్ వెర్షన్ అయిన తరువాత రెండు మూడుసార్లు రీడింగ్ తీసుకున్నారు. అంతలా ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. అంతలా లోపలకు ఇంజెక్ట్ చేసుకుని చేశారు.
 
స్రవంతి రవికిషోర్ : నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది. ఆఖరి రోజున ట్రైన్ ట్రావెల్ సీన్ చేశాం. హైదరాబాద్ నుంచి నల్గొండ వరకు బయల్దేరి తిరిగి రావాలి
త్రివిక్రమ్ : అంటే ఫస్ట్ సీన్‌ను లాస్ట్ తీశారా?
స్రవంతి రవికిషోర్ : హా.. అవును.. ఈ రోజే ఆఖరి రోజు కదా? గుమ్మడి కాయ కొట్టేస్తున్నాం. అప్పుడే అయిపోయిందా? కిషోర్.. అని అన్నారు. మేం 85 రోజుల్లో షూట్ చేశాం. మొత్తం మూడు గంటల 14 నిమిషాల నిడివి వచ్చింది. 
 
స్రవంతి రవికిషోర్ : సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు సుహాసిని సీన్లు ఎంత కాంట్రవర్సీ అయ్యాయ్.
త్రివిక్రమ్ : మీరొక్కరే భయపడలేదు. నేను అయితే ఆ సీన్లను కట్ చేసేద్దామని అన్నాను. ఏం కాదు ఏం కాదు.. ఈ వారం రోజులు వదిలేయ్ చెప్తాను అన్నారు (నవ్వుతూ). అప్పుడు ల్యాండ్ లైన్స్ కదా.. రాత్రి పదకొండు, పదకొండున్నరకు ఫోన్లు చేసి ప్రతీ డైలాగ్ గురించి ఫోన్ చేసి బాగుందని ఫీల్ అయి చెప్పేవారు.
స్రవంతి రవికిషోర్ : నువ్వు కూడా మంచి డైలాగ్ రాస్తే అలానే చెప్పేవాడివి. గుండెలో మాట కళ్లలో చూడాలి.. అమ్మ ఆవకాయ్ అంజలి.. ఇలా మంచి డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పేవాడివి.
 
స్రవంతి రవికిషోర్ : ఈ సినిమా చాలా మందికి స్ట్రెస్ బస్టర్ సర్..
త్రివిక్రమ్ : రామానాయుడు స్టూడియోలో నాయుడు గారి ఫ్యామిలీకి ఈ మూవీని ప్రివ్యూ వేశాం. వెంకటేష్ గారి సతీమణి ఈ మూవీ గురించి మాట్లాడారు. ‘గుండమ్మ కథ’, ‘మిస్సమ్మ’ గురించి ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నామో.. ఈ మూవీ గురించి రానున్న తరాలు మాట్లాడుకుంటాయి అని అన్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మళ్లీ మళ్లీ రీ విజిట్ చేస్తారని అన్నారు. కానీ నేను అప్పుడు నమ్మలేదు. అంత దూరం నేను చూడలేదు.. మనమే రాసి ఉన్నాం కదా..
 
స్రవంతి రవికిషోర్ : మనం కూడా మంచి సినిమా తీశామని అనుకుంటాం. కానీ ఎంత మందికి రీచ్ అవుతుంది? ఎంత మందికి స్ట్రెస్ బస్టర్ అనేది..
త్రివిక్రమ్ :  అది మనకు తెలీదు కదా. కానీ ఆమె చెప్పిందే ఇప్పుడు అందరూ చెబుతుంటారు. నేను ఆ మాటల్ని చాలాసార్లు తలుచుకుంటాను.
 
స్రవంతి రవికిషోర్ : నేనేదో ప్యాషన్‌తో సినిమాలోకి రాలేదు. కానీ ‘లేడీస్ టైలర్’తో నాకు సీతారామశాస్త్రి గారు, తనికెళ్ల భరణి గారు, అనుమోలు హరి, ఇళయరాజా గారు, వంశీ, వేమూరి సత్యనారాయణ వంటి గొప్ప వ్యక్తులు పరిచయం అయ్యారు. దీన్ని విడిచి పెట్టి ఎలా వెళ్తాను? అలా నాకు సినిమాల మీద ప్రేమ, ఇష్టం ఏర్పడింది. ‘నువ్వే కావాలి’తో ఉన్న అప్పులు తీర్చుకున్నాను. ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’తో ఇల్లు కొనుక్కున్నాను. అప్పటి డబ్బులు దాచుకుంటే వందల కోట్లు అయ్యేది. కానీ ఇంకో సినిమాని తీసేందుకు డబ్బులుంటే చాలని అనుకున్నాను. కాబట్టి నాకు నో రిగ్రేట్స్.
 
త్రివిక్రమ్ : ఒక్కోసారి ఎలా జరుగుతుందో మనకే తెలీదు. ఈ కథని రాసేందుకు చాలా కష్టపడ్డాం. మీరేమో ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశారు. చేతిలో కథ లేదు. వెంకటేష్ గారు కూడా ఎప్పుడూ కథ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది అని అడగలేదు. అలా అడిగితే ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురి అవుతాను అని ఆయనకు తెలుసు (నవ్వుతూ). అలా ఓ నెల రోజుల పాటు విజయ భాస్కర్ గారు , నేను చాలా శ్రమించాం. స్రవంతి ఆఫీసులో వెళ్లి కూర్చుండేవాళ్లం. ఓ సారి నాకు ఓ కలలా కథ వచ్చింది. హీరోయిన్ ఉండే వీధిలోకి హీరో, అతని తండ్రి వస్తాడు. హీరోకి తల్లి ఉండదు. ఓసారి హీరోయిన్ ఇంటికి వెళ్తాడు. హీరోయిన్‌కి ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిపోతోంది. అదే వారిద్దరి తొలి పరిచయం. మామూలుగా అయితే హీరో, హీరోయిన్ మధ్యలో ఎవరో వచ్చి ప్రీ క్లైమాక్స్‌లో ఎంగేజ్మ్ంట్ చేసుకుంటారు. అదే ఇందులో కొత్తగా ముందే ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న హీరోయిన్‌తో ప్రేమ అని అనుకున్నాం. అది కూడా సమాజ కట్టుబాట్లు, హద్దుల్లోనే ఉండాలని అనుకున్నాం. అలా ఐడియా వచ్చింది. ఆ ఐడియా వచ్చిన 15 రోజులకే కథ మొత్తం సెట్ అయింది. పాయింట్ అనుకున్నప్పుడు ఉన్న కథకి, చివరకు వచ్చిన కథకు ఎన్నెన్నో మార్పులు వచ్చాయి. కాలనీ ఒకటి అని లేదు.. వాళ్ల ఫాదర్, వీళ్ల ఫాదర్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు..
స్రవంతి రవికిషోర్ : ఎంగేజ్మెంట్ అనే పాయింట్ మాత్రమే ఉంది..
 
త్రివిక్రమ్ : చాలా గొప్ప పరిచయాల్ని, దీర్ఘ కాలికంగా నిలిచే సంబంధాల్ని ఇచ్చిందీ చిత్రం.
 
స్రవంతి రవికిషోర్ : మీ పెళ్లి కూడా ఈ సినిమా వల్లే..  అది మర్చిపోతే ఎలా
త్రివిక్రమ్ : ఈ కథ మనం టీవీల్లో చెబుదాం.. అది మీకు తెలుసు కాబట్టి.. ఆ కుట్ర గురించి.. (పగలబడి నవ్వుతూ)
స్రవంతి రవికిషోర్ : సంబంధ హాస్యం.. (నవ్వుతూ)
త్రివిక్రమ్ : ఆ కుట్ర కోణం గురించి మనకు, శాస్త్రి గారికే తెలుసు కాబట్టి.. మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవద్దు.. లవ్యూ సర్.. థాంక్యూ 

