Suri: నన్ను ఘోరంగా అవమానించి, నా చొక్కా విప్పేసి వేరే వ్యక్తికి ఇచ్చారు : సూరి
సినిరంగంలో ఏ భాష అయినా చిన్న నటీనటుల్ని అవమానించడం మామూలే. తెలుగులో చాలా మంది నటీనటులు తమకు ఎదురైన చేదు అనుభవాలను నెమరేసుకున్న సందర్భాలున్నాయి. ఒక్కోసారి రాత్రికి రాత్రే ఆర్టిస్టులు మారేవారు. కానీ షూటింగ్ కు వచ్చి కొంత చేశాక అతన్ని తప్పించడం కూడా జరుగుతూంటాయి. తెలుగులో అగ్ర కమేడియన్లు తో కలిసి నటించేటప్పుడు చిన్న నటులకు చాలాసార్లు చేదు అనుభవం ఎదురైన సంఘటనలు చాలానే వున్నాయి.
Suri latest
తాజాగా, కోలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు, కమెడియన్ నుంచి హీరోగా మారిన సూరి షూటింగ్ లో ఓ చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఒక పెద్ద హీరో చిత్రంలో నటిస్తున్నప్పుడు తనకు ఎదురైన అత్యంత చేదు అనుభవాన్ని ఓ ఇంటర్వూలో పంచుకుంటూ తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
ఆయన మాటల్లోనే:"నన్ను ఒక పెద్ద హీరో సినిమా షూటింగ్ కోసం పిలిచారు. అందులో ఒక టాప్ కమెడియన్తో కలిసి నటించే కాంబినేషన్ సీన్ అది. షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత ఆ పెద్ద హీరో, దర్శకుడు కలిసి మానిటర్లో సీన్ చూసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారు నా చొక్కా విప్పేసి, రికమండేషన్తో వచ్చిన వేరే వ్యక్తికి తొడగమని చెప్పారు. అది నా సొంత చొక్కా అయినప్పటికీ, దాన్ని లాక్కొని కాస్ట్యూమ్ వెహికల్పైకి విసిరేశారు. ఒంటిపై కేవలం ఒక టవల్ మాత్రమే కప్పుకుని, తీవ్ర అవమాన భారంతో నా చొక్కా కోసం అక్కడ వెతుక్కున్నాను. నా సినీ ప్రయాణంలో నన్ను అత్యంత మానసిక వేదనకు గురిచేసిన, ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఘటన ఇది." అంటూ తెలిపారు.