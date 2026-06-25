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Samantha career over : సమంత కెరీర్ అయిపోయిందన్నారు, కరెక్టేనేమో అనిపించింది : సమంత
ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా బుధవారం చిత్ర యూనిట్ థాంక్స్ మీట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్, నందినీ రెడ్డి, శ్రీముఖి పాల్గొన్నారు.
Samantha, Raj Nidimoru, Himank, Nandini Reddy, Sreemukhi
సమంత మాట్లాడుతూ, ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ప్రతి సినిమాతో బెటర్ కావాలి. పెర్ఫామెన్స్ బెటర్ కావాలని డ్రీమ్లాగా భావిస్తారు. ఈవిషయంలో నేను చాలా లక్కీగా భావిస్తాను. థియేటర్స్లో సినిమాను చూస్తుంటే సర్ప్రైజింగ్గా ఉంది. బస్ ఫైట్, క్లైమాక్స్ అన్నీ ఒకే రోజులో చేశాం. అంత కంట్రోల్డ్గా, వేస్టేజ్ లేకుండా చేశాం. ప్రీ రిలీజ్ ముందే రికవరి కావాలని ప్లానింగ్తో ముందుకెళ్లాం. తొలి రోజు ఎన్ని టికెట్స్ సేల్ అవుతాయనే దానిపై క్లారిటీ లేదు. మూడు సంవత్సరాల తర్వాత చేసిన సినిమా ఇది. కాబట్టి మా బడ్జెట్ను ప్రీ రిలీజ్ సమయంలోనే రికవరీ కావాలని అనుకున్నాం. ఒక స్టార్ హీరోని ఎలా హైప్ చేస్తారో మా టీమ్ నన్నుహైప్ చేశారు.
రాజ్ గారు ఈరోల్ రాస్తున్నప్పుడు కమర్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఉండేలా రాశారు. ఈరోజు నాగురించి ఇలా మాట్లాడుతున్నారంటే నా క్యారెక్టర్ను ఎలా డిజైన్ చేశారనే కారణం. హీరోయిన్గా నేను చాలా సినిమాలు, కమర్షియల్ సినిమాలు చేశాను. అయితే ఏదో ఒక స్టేజ్లో రిస్క్ అవసరం. లేకపోతే.. ఒకచోటే ఆగిపోతాం. కెరీర్లో చాలా అప్ అండ్ డౌన్స్ చూశాను. కొందరైతే సమంత అయిపోయిందని కూడా రాశారు. హీరోయిన్గా ఇక కష్టమని కూడా అన్నారు. నేను ఆ సమయంలో ఏమీ బాధపడలేదు. ఆ సమయంలో అది కరెక్టేనేమో అనిపించింది. దాన్ని నేను చాలెంజ్గా తీసుకుని వచ్చాను.
చిరంజీవిగా అప్రిషియేషన్స్ మాకు పెద్ద బూస్ట్ ఇచ్చింది. మాతో ఆయన గంటపాటు గడిపారు. ఆయనకు థాంక్స్. కెరీర్ అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది. కానీ రిలేషన్ అనేది ఇద్దరి వ్యక్తుల చేతిలో ఉంటుంది. ఏదైనా చక్కగా ముందుకు వెళ్లాలంటే అమ్మాయి తనపై తాను నమ్మకంతో ఉండాలి. ఒకే వ్యక్తిపై ఎక్కువగా ఆధారపడకూడదని ఇప్పటి అమ్మాయిలకు చెబుతాను. సినిమాను ఇంత భారీ సక్సెస్ చేసిన ఆడియెన్స్కు మనస్ఫూర్తిగా థాంక్స్ చెబుతున్నాను’’ అన్నారు.
డైరెక్టర్ నందినీ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, సమంత ఎప్పటికీ స్పెషల్.. రాజ్గారు యాడ్ కావటం ఇంకా బలమైంది. ఓ బేబి సినిమా తర్వాత సమంతగారితో నేను చేసిన సినిమా. ఆమెలో కొత్త డైమన్షన్ను ఇందులో చూస్తారు. ఇంతకు ముందు మీరనుకుంటున్న సామ్ కంటే పది రెట్లు ఎక్కువగా చూస్తారని ముందుగానే చెప్పాను. అదే నిజమైంది. ఆడియెన్స్కి థాంక్స్’’ అన్నారు.
నిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు మాట్లాడుతూ ‘‘మేం హిందీలో ఫ్యామిలీ మ్యాన్, స్త్రీ వంటి సబ్జెక్ట్స్ను ప్రేక్షకులకు అందించాం. అయితే మా ఇంటి బంగారం సినిమాకు వచ్చినంత రెస్పాన్స్ ఎక్కడా రాలేదు. మా వాళ్లంతా ఇప్పుడు నిద్ర లేచి.. ఎంత బాగా తీశావురా! అన్నారు. ఈ సినిమా ప్రతి ఇంటి వరకు వెళుతుంది. నాకు ఎప్పుడూ కొత్త సినిమాలు చేయాలన్నా.. రిస్క్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. మేమే ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా అదే ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేశాం. హిమాంక్ ఒక్కడే నిలబడ్డాడు. అయితే ఒక పక్కన భయంగానే ఉండింది. ఈ సినిమాను డిజైన్ చేసిప్పుడు కూడా సమంత స్కిల్స్ కూడా బయటకు రావాలని అనుకున్నాను. ముందు సినిమా చేయటానికి సమంత ఒప్పుకోలేదు. కానీ ఈ సినిమా చేయమని సామ్ను అడిగాను. ఈ కథను చెప్పగానే తను ఓకే చెప్పింది. టీమ్ వర్క్ లాగా పని చేశాం. చాలా డెలికెట్గా ప్లాన్ చేసి డిజైన్ చేశాం. దానికి నందినీ బాగా సపోర్ట్ చేసింది. సమంత కూడా ఆ విషయంలో కాన్ఫిడెంట్గా ఉండింది. అన్నారు.
పోలీసులకు.. ఆర్మీకి మధ్య ఘర్షణ.. 40 మంది సైనికులపై కేసు నమోదు.. ఏం జరుగుతోంది?
జమ్మూ కాశ్మీర్లో దేశాన్ని రక్షించే సైనికులకు, స్థానిక లా అండ్ ఆర్డర్ కాపాడే పోలీసులకు మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘర్షణలో కర్రలు, రాడ్లతో ఆర్మీ దాడులకు పాల్పడిందనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే.. జమ్మూకాశ్మీర్లోని కిష్టవార్ జిల్లాలోని అథోలి పోలీస్ స్టేషన్పై ఆర్మీ సిబ్బంది దాడికి తెగబడ్డారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీంతో 40 ఆర్మీ సిబ్బందిపై పోలీసులు ఎఫ్ఎస్ఐఆర్ నమోదు చేయడం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
షాపుల్లో అమ్మే ఊరగాయలను లొట్టలేసుకుని తింటున్నారా?
షాపుల్లో అమ్మే ఊరగాయలను లొట్టలేసుకుని తింటున్నారా? అయితే ఈ వార్త చదివితే.. ఇంట్లోనే ఊరగాయలు తయారు చేసి కమ్మగా తింటారు. అవును నిజమే.. వరంగల్లోని కాశీబుగ్గ, సాయి వీధిలో అత్యంత అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితుల్లో నడుస్తున్న అక్రమ ఊరగాయ తయారీ కేంద్రంపై టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు దాడి చేశారు. తనిఖీల సమయంలో, కల్తీ ఊరగాయల తయారీకి ముడి సరుకులుగా పాడైపోయిన టమోటాలు, మామిడికాయలు, నిమ్మకాయలు, ఉసిరికాయలు, అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ను ఉపయోగిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. తయారైన ఊరగాయలను చిన్న ప్యాకెట్లుగా ప్యాక్ చేసి స్థానిక దుకాణాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు.
పెళ్లి మండపానికి తాగి నిలబడిలేని స్థితిలో వచ్చిన వరుడు.. కాదు పొమ్మన్న వధువు
ఛత్తీస్గఢ్లో తాగి మండపానికి వచ్చిన వరుడిని వధువు కాదు పొమ్మంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. చంపా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కోస్మండా గ్రామానికి చెందిన ముస్కాన్ ప్రధాన్కు, ఖోఖ్రా గ్రామానికి చెందిన సంత్ రామ్ (24)తో జూన్ 23న వివాహం జరగాల్సి ఉంది. సాయంత్రం 4 గంటల ప్రాంతంలో పెళ్లి ఊరేగింపు కోస్మండాకు చేరుకోగా, ఆ వెంటనే వివాహ తంతు ప్రారంభమైంది. అయితే, వరుడు విపరీతమైన మద్యం మత్తులో ఉండి సరిగ్గా నిలబడలేని స్థితిలో ఉన్నాడు.
హైదరాబాద్ నగర పోలీసులకు సీపీ సజ్జనార్ సీరియస్ వార్నింగ్.. ఎందుకో తెలుసా?
హైదరాబాద్ నగర పోలీసులకు పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చే వారిపట్ల అమర్యాదకరంగా ప్రవర్తించే పోలీసులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నట్టు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పలు పోలీస్ స్టేషన్లకు వచ్చే బాధితుల పట్ల కొందరు సిబ్బంది వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఠాణాలకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చే ప్రజలతో అమర్యాదగా, బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తిస్తున్న సిబ్బందిపై కఠినమైన శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు.
వచ్చే జన్మలో మళ్లీ నీ కడుపులోనే పుట్టి, నీకు ఇలాంటి బాధను కలిగించను
మహారాష్ట్రలోని హింగోలి జిల్లాలో, 18 ఏళ్ల నీట్ అభ్యర్థి ఒకడు ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు తన తల్లి కోసం ఒక భావోద్వేగ వీడియో సందేశాన్ని రికార్డ్ చేసి.. ఆపై ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. సుశీల్ ధాగేగా గుర్తించబడిన ఈ విద్యార్థి, మే 3న జరిగిన అసలు వైద్య ప్రవేశ పరీక్ష (నీట్) ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయిందన్న ఆరోపణల కారణంగా రద్దు కావడంతో, జూన్ 21న నిర్వహించిన నీట్ (యూజీ) 2026 పునఃపరీక్షకు హాజరయ్యాడు.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.