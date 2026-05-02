ఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారు, వైసిపి నాయకులపై చర్యలు తీసుకోండి: యాంకర్ రష్మి
ఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారనీ, బండిపైన ఆటో ఎక్కించి, మనుషులు అంతా ఎక్కి ఎండలో దానిని వైసిపి నాయకులు బాధపెట్టారంటూ యాంకర్ రష్మి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వైసిపి నాయకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసారు. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలకు వ్యతిరేకంగా తిరుపతిలో వైసిపి నిరసన చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో వైసిపి నాయకుడు భూమన అభినయ్ రెడ్డి నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఎడ్లబండిపై ఆటోను, మనుషులను ఎక్కించి ప్రయాణం చేసారు.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అయ్యింది. ఆ వీడియోను చూసిన రష్మి... ఆ ఎద్దు అనుభవించిన వేదన, ఈ మనుషులు వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా అనుభవించాలని పేర్కొంది. మూగ జీవుల పట్ల జరిగిన ఈ క్రూరత్వంపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె PETA, భారత జంతు సంక్షేమ మండలిని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే ఇటువంటి అమానుష చర్యలకు ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని ప్రశ్నించారు.