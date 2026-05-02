Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 2 మే 2026 (22:59 IST)

ఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారు, వైసిపి నాయకులపై చర్యలు తీసుకోండి: యాంకర్ రష్మి

Bull
ఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారనీ, బండిపైన ఆటో ఎక్కించి, మనుషులు అంతా ఎక్కి ఎండలో దానిని వైసిపి నాయకులు బాధపెట్టారంటూ యాంకర్ రష్మి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వైసిపి నాయకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసారు. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలకు వ్యతిరేకంగా తిరుపతిలో వైసిపి నిరసన చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో వైసిపి నాయకుడు భూమన అభినయ్ రెడ్డి నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఎడ్లబండిపై ఆటోను, మనుషులను ఎక్కించి ప్రయాణం చేసారు.
 
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అయ్యింది. ఆ వీడియోను చూసిన రష్మి... ఆ ఎద్దు అనుభవించిన వేదన, ఈ మనుషులు వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా అనుభవించాలని పేర్కొంది. మూగ జీవుల పట్ల జరిగిన ఈ క్రూరత్వంపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె PETA, భారత జంతు సంక్షేమ మండలిని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే ఇటువంటి అమానుష చర్యలకు ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని ప్రశ్నించారు.

గిన్నిస్ గ్లోరీ చారిత్రాత్మక మిస్సింగ్ లింక్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి: నవయుగకు మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడ్నవిస్ ప్రశంసచారిత్రాత్మక ముంబై-పూణే ఎక్స్‌‌ప్రెస్‌ వే మిస్సింగ్ లింక్ ప్రాజెక్ట్‌‌లో భాగంగా అత్యంత వెడల్పైన భూగర్భ సొరంగాన్ని నిర్మించి, నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (NECL) రెండు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులను సగర్వంగా తన సొంతం చేసుకుంది. ఈ అసాధారణ ఘనత భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల ప్రయాణంలో ఒక కీలక ఘట్టంగా నిలుస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇది సాటిలేని స్థాయిని, ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాన్ని, సరిహద్దులకు అతీతంగా నిర్మించాలనే సాహసోపేతమైన దార్శనికతను ప్రదర్శిస్తుంది. దశాబ్దాలుగా, సహ్యాద్రి పర్వతాల గుండా సాగే ముంబై-పూణే ప్రయాణం సుందరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇరుకైన రోడ్ల వల్ల నెమ్మదిగా ఉండేది.

బీజేపీ చిత్తుగా ఓడిపోతుంది... 200కు పైగా సీట్లలో గెలుస్తాం : మమతా బెనర్జీరాష్ట్ర శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని చిత్తుగా ఓడించి, తమ పార్టీ 200కు పైగా సీట్లలో విజయం సాధిస్తుందని వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా వెల్లడైన ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలపై ఆమె స్పందిస్తూ, స్టాక్ మార్కెట్‌ను తారుమారు చేయడానికి తప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ సృష్టించారని ఆరోపించారు.

అండమాన్-నికోబార్ బీచ్‌ నీటి అడుగున జాతీయ జెండా - గిన్నిస్ రికార్డ్అండమాన్-నికోబార్ పరిపాలన విభాగం శనివారం రాధానగర్ బీచ్‌లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నీటి అడుగున జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి కొత్త గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది. సుమారు 60 మీటర్ల పొడవు, 40 మీటర్ల వెడల్పు ఉన్న ఈ భారీ త్రివర్ణ పతాకాన్ని స్వరాజ్ ద్వీప్ (హేవ్‌లాక్ ద్వీపం) వద్ద సముద్రం అడుగున దించారు.

రైలు కింద పడబోయిన బాలుడు, దేవుడిలా వచ్చి కాపాడిన రైల్వే పోలీసు, వీడియోకదిలే రైళ్లు ఎక్కవద్దని రైల్వే స్టేషన్లలో హెచ్చరికలు చేస్తూనే వుంటారు. ఐతే కొంతమంది తొందరపాటుగా కదిలే రైలును ఎక్కేసి ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటారు. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఓ రైల్వే స్టేషను నుంచి కదిలి వెళ్తున్న రైలును ఎక్కబోయాడు ఓ బాలుడు. ఐతే పట్టుతప్పి రైలుకి, ఫ్లాట్ఫామ్‌కు మధ్యలో పడబోయాడు. అది గమనించిన రైల్వే పోలీసు మెరుపులా కదిలాడు. తన చేత్తో పడిపోబోతున్న బాలుడిని ఇవతలకి లాగేసాడు. బాలుడికి పునర్జన్మ ఇచ్చి దేవుడిలా వచ్చి కాపాడిన ఆ పోలీసుకి ప్రజలు ధన్యవాదాలు చెప్పారు.

Heatwave Warning: ఏపీలోని 64 మండలాల్లో వేడిగాలులు.. వర్షాలు.. జాగ్రత్తఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) శనివారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు మండలాల్లో హీట్‌వేవ్ పరిస్థితులు, అధిక ఉష్ణోగ్రతల గురించి హెచ్చరించింది. విజయనగరం, మన్యం, పోలవరం, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని 64 మండలాల్లో వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలు

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.
