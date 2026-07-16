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Aishwarya Rajesh: హీరోయిన్ కి మూడేళ్ళ స్పాన్ అనే వారు. అదే నిజం అనుకున్నా : ఐశ్వర్య రాజేష్
నేను తమిళ్ లో వరుసగా ఐదు హిట్లు ఇచ్చాను. ఆ సంవత్సరం మా ఇంటికి చాలా బొకేలు వచ్చాయి. తర్వాత ఏడాది రెండు హిట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అప్పుడు ఇంటికి వచ్చే బొకేల సంఖ్య కూడా తగ్గింది. బొకేలు ఎక్కువ వచ్చినా, తక్కువ వచ్చినా నాలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లడమే ఈ ప్రయాణంలో నేర్చుకున్నాను అని హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ తెలిపారు.
Aishwarya Rajesh,
తాజాగా తిరువీర్ తో 'ఓ.! సుకుమారి'తో అలరించబోతున్నారు. నూతన దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ దర్శకత్వంలో గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై మహేశ్వర్ రెడ్డి మూలి నిర్మించారు. 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్స్, టీజర్, సాంగ్స్, ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. జూలై 17న ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు
ఓ.! సుకుమారి కథ ఎలా మొదలైంది?
మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు ముందుగా సంప్రదించారు. దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ కథ చెప్పారు. తర్వాత నేను స్క్రిప్ట్ మొత్తం చదివాను. కాన్సెప్ట్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది.
-ఇందులో నేను చేసిన దామిని పాత్రకు ఒక ప్రత్యేకమైన క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది. ముట్టుకుంటే షాక్ కొడతాను(నవ్వుతూ) అది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఇది దామిని కథ. ఆ పాత్ర ప్రయాణాన్ని ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆస్వాదిస్తారని నమ్ముతున్నాను.
కొత్త దర్శకులతో పని చేసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది?
-మనందరం కూడా ఒకప్పుడు కొత్తవాళ్లమే. నేను ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా కొత్త దర్శకులతోనే పనిచేశాను. ఒక దర్శకుడు కథ చెప్పే విధానం, ఆయనపై కలిగే నమ్మకమే మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది.
మీకు కూడా దర్శకత్వంపై అవగాహన ఉందని విన్నాం?
-పట్టు ఉందని చెప్పను. కానీ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇండస్ట్రీలో ఉండటంతో ప్రతి విభాగంపై కొంత అవగాహన వచ్చింది. మనకు తెలిసిన విషయాన్ని చెప్పడంలో గానీ, వినడంలో గానీ ఎలాంటి తప్పు లేదని నేను భావిస్తాను.
'ఓ.! సుకుమారి'లో పొలిటికల్ టచ్ కూడా ఉందా?
ఇందులో తిరువీర్ కార్పొరేటర్ కావాలని కలలు కనే యువకుడిగా కనిపిస్తారు. ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉంటారు. ఎవరికీ ముందు కొడుకు పుడితే అతనికే ఆస్తి రాస్తానని తండ్రి నిర్ణయిస్తాడు. అదే సమయంలో నేను తనకి పరిచయం అవుతాను. నేను ముట్టుకుంటే షాక్ కొట్టే అమ్మాయిని. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేదే కథ. సన్నివేశాలన్నీ చాలా బాగా వచ్చాయి.
తిరువీర్తో కలిసి పని చేయడం ఎలా అనిపించింది?
-ఆయన చాలా మంచి నటుడు. ఈ పాత్రను ఎంతో సహజంగా చేశారు. 'టక్ జగదీష్' తర్వాత ఆయనతో మరోసారి కలిసి పనిచేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.
మీకు తెలంగాణ యాస కష్టంగా ఉంటుందా?
నేను తెలుగు అమ్మాయిని కాబట్టి ఏ యాస కూడా నాకు కష్టంగా అనిపించదు. అన్ని ప్రాంతాల యాసల్లో మాట్లాడగలను. తెలుగు, తమిళ భాషల్లోని వివిధ యాసల్లో నటించే అవకాశం రావడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను.
సినిమాలతో పాటు వరుసగా వెబ్ సిరీస్లు కూడా చేస్తున్నారు కదా?
-ఏ ప్లాట్ఫామ్నీ వదలకూడదని అనుకుంటాను. వెబ్ సిరీస్లకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి రీచ్ ఉంటుంది. నేను చేసిన 'సుడల్' వెబ్ సిరీస్కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మంచి ఆదరణ లభించింది. విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు కూడా దాని గురించి చాలామంది మాట్లాడేవారు. అది 34 భాషల్లో విడుదలైంది. ప్రస్తుతం అమెజాన్ కోసం ఒక ప్రాజెక్ట్, హాట్స్టార్ కోసం మరో వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను.
మీకు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేయడమే ఇష్టమా?
అవును. ఒకప్పుడు చాలామంది. ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో హీరోయిన్ కి మూడేళ్ళ స్పాన్ అనే వారు. నేనూ అదే నిజం అనుకునేదాన్ని. అందుకే త్వరగా ఎక్కువ సినిమాలు చేయాలని అనుకున్నాను. అన్నీ కలుపుకొని ఇప్పటివరకు దాదాపు 50 చేశాను. నేను చేసిన దాదాపు ప్రతి పాత్ర ఇష్టంతోనే చేశాను.
మీరు ఎలాంటి పాత్రలు చేయడానికి ఇష్టపడతారు?
ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలు చేయలేదు. నీలాంబరి తరహా పాత్రలు చేయాలని ఉంది. అలాగే 'అబ్సెషన్' లాంటి పాత్రల్లో కూడా నటించాలని ఉంది.
పూరీలో రథయాత్ర.. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు.. తొక్కిసలాట.. ఆస్పత్రిలో 120 మంది
ఒడిశాలోని పూరీలో మంగళవారం జరిగిన రథయాత్ర సందర్భంగా, భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరావడంతో గ్రాండ్ రోడ్ (బడా దండ) వద్ద తొక్కిసలాట వంటి పరిస్థితి నెలకొందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ భారీ రద్దీ కారణంగా ఊరేగింపు మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడి, పలు చోట్ల కదలిక పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో భక్తులలో ఆందోళన మొదలైంది. విపరీతమైన రద్దీ, ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే వాతావరణం కారణంగా 120 మందికి పైగా భక్తులు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థులందరికీ బొట్టు తప్పనిసరి చేస్తాం : కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే హిందూ విద్యార్థులందరికీ బొట్టు (సిందూరం) తప్పనిసరి చేస్తామని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. సైదాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో హిందూ విద్యార్థులకు కల్మా, సురా ఫతేహా చదవాలని హోంవర్క్ ఇచ్చారన్న వివాదంపై ఆయన స్పందించారు. హిందూ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను పాటించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు.
డిమాండ్లు నెరవేర్చారో సరేసరి లేదంటే ఇదే లాస్ట్ వార్నింగ్ : పీఓకే నేతలు..
పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)లో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు కీలక మలుపు తిరిగాయి. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి కొనసాగిస్తున్న ‘జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ' (జేఏఏసీ) తన లాంగ్ మార్చ్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. అయితే తమ డిమాండ్లపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ఇదే చివరి అవకాశం అంటూ ఇస్లామాబాద్కు హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేసింది.. వైకాపా హిట్ అండ్ రన్ పార్టీ... నారా లోకేష్
గత ప్రభుత్వం రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేసిందని, యువతకు ఉపాధి కల్పించడంలో విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ మంగళవారం వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైకాపా హిట్ అండ్ రన్ పార్టీ అని ఫైర్ అయ్యారు. కడప జిల్లాలోని చిన్నకోమర్ల వద్ద ఉన్న డాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్ విస్తరణకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తమ ఐదేళ్ల పాలనలో ఈ ప్రాంతానికి ఒక్క భారీ పరిశ్రమను కూడా తీసుకురాలేదని లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
ఆగస్టు 7న చేనేత కార్మికుల కోసం నేతన్నకు భరోసా
జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా, ఆగస్టు 7న చేనేత కార్మికుల కోసం 'నేతన్నకు భరోసా' పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైందని చేనేత, జౌళి శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 54,000 మంది అర్హులైన చేనేత కార్మికులు దీని ద్వారా లబ్ధి పొందుతారని వారు పేర్కొన్నారు.
బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?
ఆహార నియమాల సంస్కృతి మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన ఆరోగ్య సలహాల మధ్య, బరువు నియంత్రణ అనేది మళ్లీ మళ్లీ మొదటి నుండి మొదలుపెట్టాల్సిన ఒక అంతులేని ప్రక్రియలా అనిపిస్తుంది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, తీవ్రమైన వ్యాయామాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇవ్వగలిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వాటిని స్థిరంగా అనుసరించటం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, సమర్థవంతమైన రీతిలో బరువు నిర్వహణ అంటే అరుదుగా కొన్నింటిని వదులుకోవడం గురించి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నేటి తీరికలేని, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో సులభంగా ఇమిడిపోయే నిలకడైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.
ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య ద్వారా మహిళలకు ఆరోగ్య సేవల ప్రాప్యత బలోపేతం చేస్తున్న మీనాక్షి ఎనర్జీ
నెల్లూరు: సమాజ ఆరోగ్యాభివృద్ధి, మహిళల సంక్షేమం పట్ల తన నిబద్ధతను మరోసారి చాటుతూ, వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ తన ప్రధాన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమమైన ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య కింద, తమ్మినపట్నం పంచాయతీలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరుకు చెందిన జయభారతి హాస్పిటల్ సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ వైద్య శిబిరం మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందులో ప్రజనన మార్గ సంక్రమణలు(Reproductive Tract Infections – RTIs), రక్తహీనత (అనీమియా), ఇతర స్త్రీరోగ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలపై నివారణాత్మక ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్య సంప్రదింపులు, చికిత్సలు అందించబడ్డాయి.
గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ఎలా వేసుకోవాలి?
చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వాడుతుంటారు. కానీ వాటిని ఎలాబడితే అలా వేసుకుంటారు. ఐతే ఈ మాత్రలను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ముఖ్యంగా Pantoprazole, Omeprazole వంటి పి.పి.ఐ మాత్రలు ఉదయం పడగడుపున, పరగడుపున వేసుకోవాలి. మాత్రను కేవలం మంచినీళ్లతో మాత్రమే మింగాలి. పాలు, టీ, కాఫీ లేదా జ్యూస్లతో అస్సలు వేసుకోకూడదు. మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహారం లేదా పాలు, టీ తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మాత్ర పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.