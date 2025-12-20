నీ చెస్ట్ పైన మోర్ ప్యాడింగ్ వేసుకో అనేవారు: రాధికా ఆప్టే షాకింగ్ కామెంట్స్
దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీపై నటి రాధికా ఆప్టే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. డబ్బుల్లేక తను దక్షిణాది చిత్రాల్లో నటించాననీ, ఆ సమయంలో చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులను అనుభవించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... ఓ మారుమూల గ్రామంలో షూటింగ్ పెట్టేవారు. అక్కడ నేను ఒక్కదాన్నే మహిళను వుండేదాన్ని. నా వ్యక్తిగత సిబ్బందికి అనుమతి ఇచ్చేవారు కాదు.
పైగా నా చెస్ట్ ఎత్తుగా కనిపించేందుకు మరిన్ని ప్యాడ్స్ వేసుకోవాలని గోలపెట్టేవారు. షూటింగ్ సమయంలో ఆడవాళ్లపై బూతు జోకులు వేసేవారు. అవన్నీ వింటూ భరించేదాన్ని. చాలా అసౌకర్యంగా వుండేది. నేను సహజంగా చాలా ధైర్యంగా వుంటాను. అలాంటి నాకే గుండెల్లో దడ పుట్టిందంటే పరిస్థితి ఎలా వున్నదో అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటూ చెప్పుకొచ్చింది రాధికా ఆప్టే.