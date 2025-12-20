శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025 (11:52 IST)

నీ చెస్ట్ పైన మోర్ ప్యాడింగ్ వేసుకో అనేవారు: రాధికా ఆప్టే షాకింగ్ కామెంట్స్

Radhika Apte
దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీపై నటి రాధికా ఆప్టే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. డబ్బుల్లేక తను దక్షిణాది చిత్రాల్లో నటించాననీ, ఆ సమయంలో చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులను అనుభవించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... ఓ మారుమూల గ్రామంలో షూటింగ్ పెట్టేవారు. అక్కడ నేను ఒక్కదాన్నే మహిళను వుండేదాన్ని. నా వ్యక్తిగత సిబ్బందికి అనుమతి ఇచ్చేవారు కాదు.
 
పైగా నా చెస్ట్ ఎత్తుగా కనిపించేందుకు మరిన్ని ప్యాడ్స్ వేసుకోవాలని గోలపెట్టేవారు. షూటింగ్ సమయంలో ఆడవాళ్లపై బూతు జోకులు వేసేవారు. అవన్నీ వింటూ భరించేదాన్ని. చాలా అసౌకర్యంగా వుండేది. నేను సహజంగా చాలా ధైర్యంగా వుంటాను. అలాంటి నాకే గుండెల్లో దడ పుట్టిందంటే పరిస్థితి ఎలా వున్నదో అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటూ చెప్పుకొచ్చింది రాధికా ఆప్టే.
 

ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపి.. చీరతో ఉరేసింది.. ఏమీ తెలియనట్లు నటించింది.. చివరికి?

ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపి.. చీరతో ఉరేసింది.. ఏమీ తెలియనట్లు నటించింది.. చివరికి?ప్రియుడితో కలిపి ఓ మహిళ భర్తను తన చీరతో గొంతు నులిమి హత్య చేసిన ఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. పాల్వంచకు చెందిన ధరావత్ హరినాథ్ భార్య శృతిలయ ప్రస్తుతం ములుగు జిల్లాలో ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్‌గా పనిచేస్తోంది. హరినాథ్, శృతిలయకు ‌20 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.

Vikarabad: ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని కట్నం కోసం భార్యను కొట్టి చంపేసిన భర్త (video)

Vikarabad: ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని కట్నం కోసం భార్యను కొట్టి చంపేసిన భర్త (video)ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆపై హత్యలకు గురవుతున్నారు. వరకట్నం వేధింపులతో తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోతున్నారు.. చాలామంది మహిళలు. తాజాగా వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులో మరో దారుణం జరిగింది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్తే అదనపు కట్నం కోసం భార్యను భర్త కొట్టి చంపడం కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. తాండూరులోని సాయుపూర్‌కు చెందిన పరమేశ్‌తో అనుష (22)కు 8 నెలల క్రితం ప్రేమ వివాహం జరిగింది. వివాహం తర్వాత అనుష తన భర్త, అత్తమామలతో కలిసి ఉంటోంది. గత కొన్నిరోజులుగా అనుషకు వరకట్న వేధింపులు ఎదురవుతున్నాయి. కట్నం తీసుకురావాలని అత్త, మామ, భర్త వేధించడం మొదలుపెట్టారు.

ఏనుగుల గుంపును ఢీకొన్న రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు.. ఎనిమిది మృతి.. రైలు పట్టాలు తప్పాయ్

ఏనుగుల గుంపును ఢీకొన్న రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు.. ఎనిమిది మృతి.. రైలు పట్టాలు తప్పాయ్అస్సాంలోని హోజాయ్ జిల్లాలో సైరాంగ్-న్యూఢిల్లీ రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ఒక ఏనుగుల గుంపును ఢీకొనడంతో ఎనిమిది ఏనుగులు మరణించగా, మరొకటి గాయపడిందని ఒక అటవీ అధికారి తెలిపారు. ఈ ఘటనలో రైలుకు చెందిన ఐదు బోగీలు, ఇంజన్ పట్టాలు తప్పాయని, అయితే ప్రయాణికులకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వే (ఎన్‌ఎఫ్‌ఆర్) ప్రతినిధి తెలిపారు. శనివారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

పేద విద్యార్థిని మమత వైద్య విద్య కోసం ఇంటిని తనఖా పెట్టిన హరీష్ రావు (video)

పేద విద్యార్థిని మమత వైద్య విద్య కోసం ఇంటిని తనఖా పెట్టిన హరీష్ రావు (video)ప్రస్తుత తరంలో, ముఖ్యంగా రాజకీయ నాయకులు తమ సాధారణ విధులకు మించి అవసరంలో ఉన్న ప్రజలకు సహాయం చేయడం చాలా అరుదు. అయితే, బీఆర్ఎస్ నాయకుడు హరీష్ రావు ఇందుకు భిన్నంగా నిలిచారు. మమత అనే విద్యార్థిని తండ్రి రామచంద్ర హరీష్ రావును కలిశారు. మహబూబ్‌నగర్‌లోని ఒక కళాశాలలో మమతకు ఆప్తాల్మాలజీ విభాగంలో మెడికల్ సీటు లభించింది. ఆ కోర్సుకు వార్షిక రుసుము రూ. 7.5 లక్షలు. మమత కుటుంబం విద్యా రుణం కోసం స్థానిక బ్యాంకును ఆశ్రయించగా, వారికి ఒక పెద్ద అడ్డంకి ఎదురైంది. బ్యాంకు తనఖా కోసం ఆస్తిని డిమాండ్ చేసింది.

2029 నాటికి ప్రతి ఇంటిపై సౌర ఫలకాలను ఏర్పాటు చేయడమే ఏపీ లక్ష్యం: గద్దె రామ్మోహన్

2029 నాటికి ప్రతి ఇంటిపై సౌర ఫలకాలను ఏర్పాటు చేయడమే ఏపీ లక్ష్యం: గద్దె రామ్మోహన్ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2029 నాటికి ప్రతి ఇంటిపై రూఫ్‌టాప్ సోలార్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసే దిశగా స్థిరంగా ముందుకు సాగుతోంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, విద్యుత్ బిల్లులను తగ్గించుకోవడానికి సౌరశక్తిని స్వీకరించాలని విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ శుక్రవారం పౌరులకు పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విద్యుత్ రంగంలో దూరదృష్టితో కూడిన సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టారని, అవి విద్యుత్ ఉత్పత్తిని బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడ్డాయని, ఆ తర్వాత అనేక రాష్ట్రాలు వాటిని అనుసరించాయని రామ్మోహన్ అన్నారు.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.
