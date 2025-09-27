శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025 (18:25 IST)

Kiran: మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ చిత్రాల్లా K-ర్యాంప్ చిత్రాన్ని చూడాలని అనుకుంటారు

Kiran Abbavaram, Yukthi Tareja, Naresh, Jains Nani
Kiran Abbavaram, Yukthi Tareja, Naresh, Jains Nani
కె ర్యాంప్ మూవీని మేమంతా చూశాం. సినిమా చూస్తూ అన్ని ఎజ్ గ్రూప్స్ వాళ్లం చాలా ఎంజాయ్ చేశాం. సినిమా సక్సెస్ మీద కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. ఈ దీపావళికి థియేటర్స్ కు వచ్చే అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను కె ర్యాంప్ ఎంటర్ టైన్ చేస్తుంది. యూత్ ఫుల్ ఎంటర్ టైనర్ ఇది. మా టీమ్ అంతా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. వారి సపోర్ట్ వల్లే సెట్స్ లో ఎంతో కంఫర్ట్ గా షూటింగ్ చేశాం. కథలో ఉన్న ఫన్ ను సెట్స్ లోనూ ఫీల్ అయ్యాం. మళ్లీ కాలేజ్ కు వెళ్లిన వైబ్ కలిగింది.. అని హీరో కిరణ్ అబ్బవరం అన్నారు.
 
ఈ సినిమాను ప్రొడ్యూసర్ రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా  నిర్మించారు. జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా అక్టోబర్ 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా గురించి వివరాలు తెలియజేస్తూ చిత్ర యూనిట్ మీట్ ఏర్పాటు చేసింది.
 
ఇంకా కిరణ్ అబ్బవరం తెలుపుతూ - నాతో ఈ మూవీ చేసిన ప్రొడ్యూసర్స్, రాజేశ్, శివ గారికి థ్యాంక్స్. హీరోయిన్ యుక్తికి హీరోతో ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఉంది. తన పర్ ఫార్మెన్స్ మీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ మూవీలో నేను చిల్లరగా ఉంటా, యుక్తి క్యారెక్టర్ పిచ్చిది. వీళ్లిద్దరు కలిస్తే ఎంత ఫన్ క్రియేట్ అవుతుందో థియేటర్స్ లో చూస్తారు. ప్రమోషనల్ కంటెంట్ లో ఇప్పటికే మీరు చూసి ఉంటారు. ఇలాంటి పిచ్చి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే మీకు కూడా బూతులు వస్తాయి. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేతన్ తో నా మూడో చిత్రమిది. ఎస్ఆర్ కల్యాణమండపం, వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ తర్వాత కె ర్యాంప్ చేస్తున్నాడు. ఆర్ఆర్ తో మూవీ చూశాక చాలా హ్యాపీగా ఫీలయ్యా. నరేష్ గారు, సాయి కుమార్ గారు..ఇలా మా ఆర్టిస్టులంతా సెట్ లోకి రాగానే ఒక సూపర్ హిట్ మూవీకి వర్క్ చేస్తున్నామనే ఫీల్ తో షూటింగ్ చేశాం. నరేష్ గారు ఎనర్జిటిక్ గా పర్ ఫార్మ్ చేశారు. మా జైన్స్ నాని మహేశ్ ఫ్యాన్, నేను పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్. ఈ ఇద్దరు ఫ్యాన్స్ మధ్య ఉండే వార్ చాలా స్పెషల్. మళ్లీ వాళ్లే మంచి ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. అలా నేను జైన్స్ నాని ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం. తను కథ చెబుతున్నంత సేపూ నవ్వుతూనే ఉన్నా. 
 
ఈ జర్నీలో నాని నాకొక బ్రదర్ అయ్యాడు. అతన్ని చూస్తేనే నవ్వొస్తుంది. కంప్లీట్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ తో మూవీ చేసి ఒక వైబ్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నాం. అలాగే సినిమా చేశాం. ఈ చిత్రంలో కుమార్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసేప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. ఒకట్రెండు డైలాగ్స్ చూసి సినిమాపై అభిప్రాయానికి రాకండి. నా మూవీ ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసేలా ఉంటుంది అది నా గ్యారెంటీ. ఎక్కడా ఇబ్బంది పడరు. డబ్బున్న కుర్రాడు జాలీ లైఫ్ గడపాలని అనుకుంటాడు. ఒక క్రేజ్ క్రియేట్ చేసేందుకే ఆ ఎలిమెంట్ ను ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. పండుగ నాలుగు రోజులు వస్తుంది. ఫ్యామిలీతో కలిసి చూసి కె ర్యాంప్ మూవీని ఎంజాయ్ చేస్తారు. నువ్వు నాకు నచ్చావ్, మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ..ఇలాంటి ఎంటర్ టైనర్స్ లా మా కె ర్యాంప్ చిత్రాన్ని రిపీటెడ్ గా చూడాలని అనుకుంటారు. గత దీపావళికి అన్ని సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి. ఈ సారి మా కె ర్యాంప్ మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ చిత్రంతో మీకు కావాల్సినంత ఎంటర్ టైన్ మెంట్ దక్కుతుంది. నేను మాటిస్తున్నా. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ జైన్స్ నాని మాట్లాడుతూ -  నువ్వు ఎంత స్క్రిప్ట్ లో రాస్తే ఎంత పర్ ఫార్మ్ చేస్తా అని కిరణ్ అన్న ఎంకరేజ్ చేసేవారు. నరేష్ కి క్యారెక్టర్ చెప్పేందుకు వెళ్లినప్పుడు భయపడ్డా. ఆయన స్క్రిప్ట్ విని తప్పకుండా చేస్తానని అన్నారు. కె ర్యాంప్ అంటే బూతు మాట కాదు. కె ర్యాంప్ అంటే కిరణ్ అబ్బవరం ర్యాంప్. అది దృష్టిలో పెట్టుకునే కథ రాశాను, సినిమా రూపొందించాను. థియేటర్స్ లో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కూడా కిరణ్ అబ్బవరం ర్యాంప్ అనే అనుకుంటారు అన్నారు.
 
యాక్టర్ నరేష్ మాట్లాడుతూ -కిరణ్ నాకొక సోదరుడిలా అనిపించాడు. హీరోయిన్ యుక్తికి ఈ సినిమా తర్వాత చాలా మంచి పేరు వస్తుంది. అవకాశాలు బాగా పెరుగుతాయి. తను అంత బాగా పర్ ఫార్మ్ చేసింది. ఈ చిత్రంలో నాకొక కొత్త తరహా రోల్ ఇచ్చారు. ఇప్పటిదాకా నేను అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలేదు అన్నారు.

Pawan Kalyan: హైదరాబాద్ వరద బాధితులకు సహకరించండి.. జనసైనికులతో పవన్

Pawan Kalyan: హైదరాబాద్ వరద బాధితులకు సహకరించండి.. జనసైనికులతో పవన్హైదరాబాద్‌లో వరద బాధితులకు సహాయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జన సైనికులను కోరారు. భారీ వర్షాల కారణంగా తీవ్ర వరదలు రావడంతో నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలు నీటిలో మునిగిపోయాయి. మూసీ నది పొంగి ప్రవహించి ఒడ్డుకు చేరడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో హై-అలర్ట్ పరిస్థితి ఏర్పడింది. బాధిత కుటుంబాలను ఓదార్చాలని, సహాయక చర్యల్లో చురుకుగా పాల్గొనాలని తెలంగాణ జన సైనికులను ఆదేశించారు.

Hyderabad: ఉగ్రనదిగా మారిన మూసీ.. ఆహారం, నీరు ఇచ్చేందుకు డ్రోన్లు

Hyderabad: ఉగ్రనదిగా మారిన మూసీ.. ఆహారం, నీరు ఇచ్చేందుకు డ్రోన్లుభారీ వర్షాల కారణంగా ఎండిపోయిన మూసీ ఉగ్రనదిగా మారిపోయింది. హైదరాబాద్‌లోని అనేక ప్రాంతాలను ముంచెత్తింది. చాదర్‌ఘాట్, పురానాపుల్, ఎంజిబిఎస్, మూసారంబాగ్ వంటి ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ఒడ్డున నీరు ప్రవహించడంతో హైడ్రా, రెవెన్యూ, ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్, ఎన్‌ఎస్‌డిఎఫ్, జిహెచ్‌ఎంసి బృందాలు కలిసి రక్షణ, సహాయ కార్యక్రమాల్లో పనిచేస్తున్నాయి. నగరంలో తొలిసారిగా, వరద మండలాల్లో ఆహారం, నీరు, నిత్యావసర వస్తువులను ఇవ్వడానికి డ్రోన్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు.

Divorce : విడాకులు తీసుకున్న రోజునే రెండో వివాహం జరిగితే చెల్లదు

Divorce : విడాకులు తీసుకున్న రోజునే రెండో వివాహం జరిగితే చెల్లదుమారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా భారతదేశంలో వివాహ చట్టాలు మారుతున్నాయి. కేరళ హైకోర్టు ఇటీవల హిందూ వివాహ చట్టం, 1955 కింద ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. విడాకులు తీసుకున్న రోజునే రెండవ వివాహం జరిగినా, సెక్షన్ 15 కింద చెల్లదని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. మొదటి భర్త దానిని సవాలు చేస్తే అది చెల్లదు. 2023లో ఒక మహిళ తన రెండవ భర్త నుండి విడాకులు కోరినప్పుడు ఈ కేసు ప్రారంభమైంది.

రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రవాసీ రాజస్థానీయులు భాగస్వాములు

రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రవాసీ రాజస్థానీయులు భాగస్వాములుహైదరాబాద్: ప్రవాసీ రాజస్థానీలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వారి సంస్కృతి, ఆలోచనలు, రాజస్థానీ మట్టి పరిమళాన్ని వ్యాప్తి చేస్తారని రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ భజన్ లాల్ శర్మ అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న ప్రవాసీ రాజస్థానీలు తమ వృత్తులలో రాణించడమే కాకుండా సామాజిక కార్యకలాపాలలో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటారన్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అపూర్వమైన కార్యక్రమాలను చేపట్టిందని ఆయన చెప్పారు.

Passenger : విమానంలోని టాయిలెట్‌లో సిగరెట్ కాల్చాడు.. అరెస్ట్ అయ్యాడు..

Passenger : విమానంలోని టాయిలెట్‌లో సిగరెట్ కాల్చాడు.. అరెస్ట్ అయ్యాడు..ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో 25 ఏళ్ల ప్రయాణీకుడు విమానంలోని టాయిలెట్‌లో ధూమపానం చేస్తూ కనిపించడంతో అతన్ని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. శుక్రవారం రాత్రి ఫుకెట్-ముంబై విమానంలో ప్రయాణీకులు టాయిలెట్ నుండి పొగ వస్తున్నట్లు గమనించడంతో ఈ సంఘటన విమానం లోపల భయాందోళనకు గురిచేసిందని ఒక అధికారి తెలిపారు.

Watch More Videos

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com