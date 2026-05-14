Kiran: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ చిత్రం నిర్మాతగా నాకెంతో సంతృప్తినిచ్చింది - కిరణ్ అబ్బవరం
న్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మించిన సినిమా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ". తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాత. సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించారు. వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది.
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రొడ్యూసర్ కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ - నా సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్స్ లో ఆహా తోడుగా ఉంది. ఆహాలో నా సక్సెస్ ఫుల్ సినిమాలతో పాటు ఫెయిల్యూర్ సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. రామ్ గారు, అరవింద్ గారు కిరణ్ సినిమా అంటే నమ్మకంతో తీసుకుంటారు. వారికి కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారు. శ్రీనివాస్ గారు నాతో ఒక సోదరుడిలా ఉంటారు. సినిమాల గురించి చర్చించుకుంటాం. నా మూవీస్ గురించి కనుక్కుంటారు. నేను నా సినిమాలు ఆహాలో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటాయో తెలుసుకుంటాను. తిమ్మరాజు పల్లి టీవీ సినిమా విషయంలో సంతృప్తిగా ఉన్నాను. ఇలాంటి కాంపాక్ట్ బడ్జెట్ లో మేము అఛీవ్ మెంట్ చేశాం. అది మా మూవీ టీమ్ వల్లే సాధ్యమైంది. వీళ్లందరి సపోర్ట్ వల్లే ఇంత మంచి క్వాలిటీ సినిమా చేయగలిగాం. కిరణ్ కొత్త వాళ్లతో సినిమా చేశాడని..మీడియా మిత్రులు కూడా మాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు. ఏవైనా చిన్న చిన్న తప్పులుంటే సరిచేసుకుంటాం. మాతో అసోసియేట్ అయిన సుమైర స్టూడియోస్ తేజ వేల్పుచర్లకు థ్యాంక్స్. నెలరోజుల్లోనే మా టీమ్ అందరికీ మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి ప్రతిభ గల వారికి అవకాశాలు దక్కాలనే మేము ఈ ప్రయత్నం చేశాం. వంశీకాంత్ రేఖన మ్యూజిక్ మా చిత్రానికి బ్యాక్ బోన్ అయ్యింది. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" ఒక మంచి సినిమా అనే ఇంప్రెషన్ ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ లో ఉంది. వాళ్లంతా ఆహాలో మా మూవీ చూస్తారని ఆశిస్తున్నా. మంచి నోస్టాల్జిక్ ఫీల్ ఇచ్చే చిత్రమిది. తప్పకుండా ఆహాలో రేపటి నుంచి మా మూవీ చూడండి. నేను ఇప్పుడు చేస్తున్న చిత్రాల్లో చెన్నై లవ్ స్టోరీ షూటింగ్ కంప్లీట్ చేశాం, గువ్వలచెరువుఘాట్ షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది. నా డైరెక్షన్ లో చేస్తున్న సినిమా గురించి త్వరలో వివరాలు వెల్లడిస్తా. అన్నారు.
ఆహా నుంచి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ - ఎస్ఆర్ కల్యాణమండపం సినిమా కోసం ఫస్ట్ టైమ్ కిరణ్ గారితో మాట్లాడాను. అప్పటి నుంచి వారితో మా ఆహా జర్నీ కంటిన్యూ అవుతోంది. సమ్మతమే, రూల్స్ రంజన్, కె ర్యాంప్..ఇలా ఆయన సినిమాలన్నీ మా ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" సినిమాను ఆహా సబ్ స్క్రైబర్స్ ముందుకు తీసుకురావడం సంతోషంగా ఉంది. నేను పర్సనల్ గా ఈ సినిమా చూస్తూ బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను. ఆహా ద్వారా మరింతమంది ప్రేక్షకులకు "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" సినిమా రీచ్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాం. అన్నారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వంశీకాంత్ రేఖన మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమా టైమ్ లో ఎన్నో మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ తో ఉన్నాను. ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ అందించే సమయంలో కిరణ్ గారు, డైరెక్టర్ మునిరాజు ఎంతో సపోర్ట్, ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నేను అని గర్వంగా చెప్పుకుంటాను. అన్నారు.
డైరెక్టర్ వి.మునిరాజు మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమాతో మేము ఎలాంటి విజయాన్ని ఆశించామో, ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఆశించామో అది దక్కింది. ప్రేక్షకులు థియేటర్స్ లో మా సినిమాను ఆదరించారు. ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ఆహాలో కూడా సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ చిత్రాన్ని చూసి, బాగుందని చెప్పి సీఎం చంద్రబాబు గారి దగ్గరకు నన్ను మా వాళ్లు తీసుకెళ్లారు. ఈ చిత్రంలో నటించిన వారికి, సినిమాకు పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికీ మంచి పేరు దక్కింది. అన్నారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి పొదుపు చర్యలను చేపట్టాలని దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఆయన కాన్వాయ్ లోని కార్ల సంఖ్యను తగ్గించారు. కేవలం 2 కార్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇదే బాటలో ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు పయనిస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ ద్విచక్రవాహనంపై విధాన సభకు వచ్చారు. అలాగే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు 4 కార్లను మాత్రమే వాడుతున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సైతం తన కాన్వాయ్ లోని కార్ల సంఖ్యను కుదించాలని అధికారులకు సూచించారు.
ఇంధన పొదుపుపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను గణనీయంగా తగ్గించుకున్నారు. గతంలో 12 వాహనాలతో ఉండే కాన్వాయ్ ఇపుడు కేవలం నాలుగు వాహనాలకే పరిమితం చేశారు. ఈ నిర్ణయాన్ని తక్షణమే అమలు చేసిన చేయడంతో పాటు బుధవారం ఆయన కేవలం నాలుగు వాహనాల వాహనశ్రేణితోనే సచివాలయానికి వచ్చారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం అమరావతికి తిరిగి వచ్చారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో సచివాలయంలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశానికి ఆయన హాజరయ్యారు. కొంతకాలంగా శ్వాసకోశ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న పవన్కు ఇటీవల శస్త్రచికిత్స జరిగింది. తదుపరి సమస్యలను నివారించడానికి తక్షణ చికిత్స తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించినట్లు సమాచారం.
వెస్ట్ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ న్యాయవాదిగా మారారు. ఆ రాష్ట్రంలో ఇటీవల ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల తర్వాత రాష్ట్రంలో హింసాత్మక సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. వీటి వెనుక ఆమె హస్తమున్నట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడానికి ఆమె స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. ద్వేష రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా తమ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని టీఎంసీ నేతలు అంటున్నారు.
కేరళ రాష్ట్ర కొత్త ముఖ్యమంత్రిపై ఉన్న ఉత్కంఠతకు తెరపడింది. ఆ రాష్ట్ర తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా వీడీ సతీశన్ను కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఎంపిక చేసింది. ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ కోసం ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్, మరో సీనియర్ నేత రమేశ్ చెన్నితాలతో పాటు వీడీ సతీశన్ల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఈ ఉత్కంఠత మధ్య కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా వీడీ సతీశన్ను ఏఐసీసీ అధిష్టానం ఎంపికచేసింది.
గర్భవతులు సమతుల్యమైన పోషకాహారాన్ని తీసుకుంటుండాలి. తల్లి ఆరోగ్యానికి, బిడ్డ ఎదుగుదలకు అవసరమైన ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ముఖ్యంగా తీసుకుంటుండాలి. పాలకూర, తోటకూర వంటి ఆకుకూరల్లో ఫోలిక్ యాసిడ్, ఇనుము పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తహీనతను నివారించడంలో సహాయపడతాయి. ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే... పప్పు ధాన్యాలు కందిపప్పు, పెసరపప్పు, శనగలు, రాజ్మా, సోయా వంటివి కణజాలం వృద్ధికి తోడ్పడతాయి. మాంసాహారులు గుడ్లు, చికెన్ తీసుకోవచ్చు.
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.