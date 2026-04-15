బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026 (11:06 IST)

Kiran: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. బెంచ్ మార్క్ అవుతుంది - కిరణ్ అబ్బవరం

Kiran Abbavaram, Sai Tej, Veda Jalandhar, V. Muniraju, Rahasya Kiran
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ. తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా పరిచయమవుతున్నారు.  వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. అందుకే  ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
 
నిర్మాత కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ, చిన్న చిత్రాల్లో తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమా బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేయబోతోంది. ఒక చిన్న బడ్జెట్ లో టెక్నికల్ గా ఇంత క్వాలిటీగా, ఇంత బ్రిలియంట్ గా మూవీ చేయోచ్చా అని ఆశ్చర్యపోతారు. వంశీకాంత్ మ్యూజిక్ కోసం థియేటర్స్ కు వెళ్లేవాళ్లను మా సినిమాలోని సౌండింగ్ రెండు రోజులు హాంట్ చేస్తుంది. నేను వీళ్లకు అవకాశం ఇచ్చానని, సినిమా చేశానని అందరితో అనిపించుకోవడం కంటే ఒక జెన్యూన్ సినిమా చేశామనే గుర్తింపు పొందడమే నాకు సంతోషాన్నిస్తుంది. 
 
తిమ్మరాజుపల్లి అనే ఊరిలో జరిగిన ఘటనల నేపథ్యంగా ఇంత థ్రిల్లింగ్ గా, ఎంగేజింగ్ గా సినిమా రూపొందించవచ్చా అని మూవీ చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది. ఇండస్ట్రీలోని వారిని నా సినిమాలకు సపోర్ట్ చేయమని ఎప్పుడూ అడగలేదు.కానీ ఈ సినిమాకు సపోర్ట్ చేయమని కోరుతున్నా.ఎందుకంటే కనీసం యాభై కుటుంబాల ఆశలు ఈ సినిమా మీద ఉన్నాయి. నాకు వీలైనంత సపోర్ట్ వారికి నేను చేశాను. మీరు కూడా సపోర్ట్ చేస్తే కొత్తవాళ్లకు మరింత హోప్స్ ఇచ్చినట్లు ఉంటుంది. ఈ సినిమాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పెట్టిన డబ్బులు రావాలి, నా పెట్టుబడి రాకున్నా ఫర్వాలేదు. ఈ కొత్త వాళ్ల లైఫ్స్ సెట్ కావాలి. నేను కోరుకునేది అదే. కొత్తవాళ్లకు అవకాశం ఇవ్వడం గొప్పగా భావించడం లేదు. మనం చేయాల్సిన బాధ్యతగా ఫీలవుతున్నా. 
 
ఊర్లల్లో సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి కలలుకనే వారికి చెబుతున్నా మీరు ధైర్యంగా అనుకోండి ఏది అనుకుంటే అది అవుతారు. ఎవరూ నిరుత్సాహపడకండి. నాకు ఏ గుర్తింపు లేనప్పటి నుంచే నన్ను నమ్మింది రహస్య. నా సక్సెస్ కు ఆమె కారణం. ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ చూస్తుంటే ఫేర్ వెల్ ఫీలింగ్ కలుగుతోంది. మా చిన్న చిత్రానికి ఇండియాలో పెద్ద స్క్రీన్ మీద ప్రీమియర్ వేస్తున్నాం.మీ అందరికీ మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. సినిమాను ప్రేమించే తెలుగు ప్రేక్షకులే మా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమాను సపోర్ట్ చేయాలి. మా సినిమాను తమిళ, మలయాళం వాళ్లు రిలీజ్ చేసుకోవాలి. మీ పేరెంట్స్ తో సినిమాకు వెళ్లండి. మంచి సమ్మర్ వెకేషన్ కు వెళ్లినట్లు ఉంటుంది.సినిమా ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. ఇది నా ప్రామిస్. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ వి.మునిరాజు మాట్లాడుతూ - నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మకు,చెల్లికి ఏమీ కొనివ్వలేదు.ఈ నెల 17న తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ రిలీజ్ అయ్యాక మీరంతా గర్వపడేలా చేస్తాను.మనకు ఎంత ప్రతిభ ఉన్నా, అవకాశం ఇచ్చేవాళ్లే గొప్ప. మీటర్ సినిమా టైమ్ లో కిరణ్ గారిని కలిశాను. ఆయన ఈ చిత్రాన్ని ఇంత గ్రాండ్ గా ప్రమోట్ చేసి రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నాను. కేఏ ప్రొడక్షన్స్ నాకు ఫ్యామిలీ లాంటిది. ఈ సంస్థను వదులుకోను. రహస్యగారు మమ్మల్మి తల్లిలా చూసుకుంటారు. ఈ నెల 17న మా సినిమా చూడండి. గ్యారెంటీగా మీకు నచ్చుతుంది. సక్సెస్ మీట్ లో తప్పకుండా కలుద్దాం.అన్నారు.
 
కేఏ ప్రొడక్షన్స్ సీయీవో రహస్య కిరణ్ మాట్లాడుతూ-  నేను సిటీలో పెరిగాను. నాకు ఊరి వాతావరణం తెలియదు. కిరణ్ విలేజ్ నుంచి వచ్చాడు. ఆయన నా లైఫ్ లోకి రావడం వల్ల ఆ విలేజ్ వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోగలిగాను. ఈ తరం జెన్ జీ కిడ్స్ కు అప్పటి విలేజ్ ట్రెడిషన్స్, ఆ వాతావరణం తెలియదు. మా మూవీ చూస్తే మీరంతా ఆ టైమ్ కల్చర్ ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈనెల 17న మీరంతా సినిమా చూస్తుంటే, నేను ఈ కొత్త వాళ్ల మొహాల్లో సంతోషం చూస్తాను. వాళ్లకు సక్సెస్ దక్కితే కేఏ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా మేము చేస్తున్న ప్రయత్నం విజయవంతమైనట్లే. కిరణ్ నాకు లైఫ్ లో పెద్ద సపోర్ట్ . నేను జీవితంలో ఎంతో ఎదగాలని సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి పార్టనర్ ప్రతి ఒక్కరికీ ఉండాలి. మా చిన్న టీవీ పెద్ద స్క్రీన్స్ లోకి వస్తోంది. మీరంతా ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
హీరో సాయి తేజ్ మాట్లాడుతూ - ఆన్ లైన్ ఎడిటింగ్ చేసే నాకు హీరోగా అవకాశం ఇచ్చారు కిరణ్ గారు. అలాంటి మంచి మనసు చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది. నేను హీరోగా వద్దని ఎవరెన్ని చెప్పినా మా రహస్య గారు నువ్వే హీరో అని చెప్పేవారు. ఆమె ఇచ్చిన సపోర్ట్ కు థ్యాంక్స్. నాకు సోదరి ఉంటే రహస్య గారిలా ఉండేదేమో. డైరెక్టర్ మునిరాజు అన్నకు కూడా థ్యాంక్స్ చెబుతున్నా. నేను హీరో అనే కంటే కిరణ్ అబ్బవరం తమ్ముడు అని ఎవరైనా పిలిస్తేనే సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇంతమందికి అవకాశం కల్పించాలని కిరణ్ గారు మంచి మనసుతో చేసిన ప్రయత్నాన్ని సక్సెస్ చేసేందుకు మీరంతా ఈ నెల 17న థియేటర్స్ కు వెళ్లి తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమా చూడండి.అన్నారు.
 
హీరోయిన్ వేద జలంధర్ మాట్లాడుతూ - నాతో పాటు మరో 60 మంది కొత్త వాళ్లకు ఈ సినిమా అవకాశం కల్పించింది. అలా మొదటి మెట్టు ఎక్కే అవకాశం మా కిరణ్ గారు కల్పించారు. ఒక అవకాశం కోసం వెయిట్ చేసేవారికి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో చెప్పలేను. ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా వచ్చిన కిరణ్ గారికి మాత్రమే మాలాంటి వారి ఎమోషన్ అర్థమవుతుంది. ఒక అమ్మాయిగా చెబుతున్నా కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పక్కా ప్రొఫెషనల్ బ్యానర్. మా రహస్య గారు సినిమా బాగా రావాలని ఎంతో ప్యాషనేట్ గా ఉంటారు. డైరెక్టర్ మునిగారు త్వరలో ఒక మంచి పొజిషన్ కు వెళ్తారు. సాయితేజ్ లాంటి కోస్టార్ తో నటించడం హ్యాపీగా ఉంది. ఈతరం ప్రేక్షకులు తప్పకుండా మా మూవీ చూడాలి.మా సినిమాలో ఫారిన్ సాంగ్స్ లేవు, భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్సులు లేవు కానీ థియేటర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మీతో పాటే మా మూవీ వస్తుంది. మీ అందరికీ అందమైన జ్ఞాపకంలా మా సినిమా మిగిలిపోతుంది. అన్నారు.

