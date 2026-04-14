Samantha: సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం ఆడియో హక్కులు పొందిన థింక్ మ్యూజిక్
సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో, సంతోష్ నారాయణన్ సంగీత సారథ్యంలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం'. ఈ చిత్ర ఆడియో హక్కులను థింక్ మ్యూజిక్ ఇండియా సంస్థ సొంతం చేసుకుంది. ఈ చిత్రంలోని మొదటి పాట తస్సదియా ఏప్రిల్ 16, 2026న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని Tralala Pictures సంస్థ నిర్మిస్తుండగా, రాజ్ నిడిమోరు,నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
ఈ చిత్ర ప్రచార కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. చిత్ర బృందం మొదటి సింగిల్ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం, మరో 30 రోజుల్లో థియేటర్లలోకి రానుంది.
'తస్సదియా' అనే పేరుతో వస్తున్న ఈ మొదటి పాటను, ఒక ఉత్సాహభరితమైన కుటుంబ వేడుక గీతంగా రూపొందించారు. సాంప్రదాయ చీరలలో సమంత, చిత్ర బృందం కనిపించే ఈ పాట, ఉత్సాహభరితమైన నృత్య సన్నివేశాలతో ఒక ఉల్లాసభరితమైన పెళ్లి వాతావరణాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపిస్తుంది.
ఫ్యామిలీ డ్రామా, యాక్షన్ అంశాల కలయిక. ఈ చిత్రంలో సమంత మృదుభాషి అయిన కోడలిగా, అదే సమయంలో అండర్కవర్ ఏజెంట్గా రహస్య జీవితాన్ని గడిపే బహుముఖ పాత్రను పోషించింది. ఈ చిత్రాన్ని సమంత సొంత బ్యానర్ అయిన త్రాలాల మూవింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్నారు.