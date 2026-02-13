Dil Raju: నాలాగే మొదట్లో డబ్బు నష్టపోయిన విక్రాంత్ కు ఈ మార్కండేయ సక్సెస్ ఇస్తుంది : దిల్ రాజు
Dil Raju, Vikrant and others
కొత్తవారిని ఎంకరేజ్ చేసేందుకు ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు 'దిల్ రాజు డ్రీమ్స్' అనే బ్యానర్ స్థాపించారు. ఈ బ్యానర్ లో తొలి ప్రయత్నంగా యంగ్ హీరో విక్రాంత్ తో "మార్కండేయ" అనే చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమాతో ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విక్రాంత్ కెరీర్ కు దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ బ్యానర్ నిర్మిస్తున్న తొలి చిత్రంలో హీరోగా నటిస్తుండటం మంచి అడ్వాంటేజ్ కానుంది. ఈ సినిమాను మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ కథతో దర్శకుడు సిస్ట్లా వీఎంకే రూపొందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లో "మార్కండేయ" మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేశారు.
హీరో విక్రాంత్ మాట్లాడుతూ - హాలీవుడ్ లో మల్టీవెర్స్, సూపర్ హీరో మూవీస్ గత కొన్నేళ్లుగా విరివిగా వస్తున్నాయి. కానీ మన పురాణాల్లో వేల ఏళ్ల నుంచే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు, చిరంజీవులు వంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇతిహాసాల నుంచి తీసుకున్న అలాంటి ఒక కథకు ఆధునిక రూపమే మా మూవీ. ఇతిహాసాల నుంచి తీసుకున్న కథతో మేము చేస్తున్న ఒక మిస్టిక్ థ్రిల్లర్ మూవీ మార్కండేయ. ఈ మూవీ కోసం ఒక యంగ్ టీమ్ ను తీసుకుని ప్లాన్ చేశాం. అయితే ఇలాంటి మూవీకి ఒక గైడెన్స్ సపోర్ట్ కావాలి.
యంగ్ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేసేందుకు దిల్ రాజు గారు దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ అనే ప్లాట్ ఫామ్ క్రియేట్ చేశారు. మేము మా కథ ఆయనకు చెప్పి, చేసిన కంటెంట్ చూపించాం. దిల్ రాజు గారికి నచ్చి మా సినిమాను దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ బ్యానర్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. సినిమా స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉండాలి, బడ్జెట్ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలి, మూవీని ఎలా ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకెళ్లాలి లాంటి ప్రతి విషయంలో దిల్ రాజు గారు మమ్మల్ని ముందుండి నడిపిస్తున్నారు. ఆయన అంచనాలకు తగినట్లు సినిమా ఇచ్చేందుకు కష్టపడుతున్నాం. సీజీ ఎక్కువగా ఉండే చిత్రమిది. నెక్ట్స్ మరింత మంచి కంటెంట్ ను మీ ముందుకు తీసుకొస్తాం. దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ బ్యానర్ లో ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి గుర్తుండిపోయేలా ఉండేలా ఈ సినిమాను అందిస్తాం. మార్కండేయుడి పాత్రకు మోడరన్ వెర్షన్ ఈ మూవీ. మార్కండేయుడికి ఎలాంటి కష్టాలు, ఇబ్బందులు వస్తాయో అలాగే ఈ మార్కండేయుడికి వస్తాయి. ఆ పరమశివుడి దయతో ఆ సమస్యకు సమాధానాలు వెతికి ఆ చిక్కుల్లోంచి ఎలా బయటపడ్డాడు అనేది మూవీలో చూపిస్తున్నాం. ఈ చిత్రంలో సాంకేతికత కంటే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ కే మేము ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. అన్నారు.
నిర్మాత దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ, 23 ఏళ్లలో 60 చిత్రాలు కంప్లీట్ చేసిన మా ఎస్వీసీ సంస్థకు దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ అనేది మరో విభాగం. మా బ్యానర్ గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే. మేము స్టార్స్ తో 10 సినిమాలు చేస్తే అందులో 2 మూవీస్ ఆదరణ పొందలేదు. మిడ్ రేంజ్ హీరోలు, స్మాల్ ఫిలింస్ తో 70 శాతం విజయాలు అందుకున్నాం. నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు తెలిసీ తెలియక పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పోగొట్టుకున్నాను. ఆ తర్వాత పెళ్లిపందిరి సినిమా మమ్మల్ని నిలబెట్టింది. విక్రాంత్ హీరోగా చేసిన మొదటి సినిమాకు కూడా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు నష్టపోయాడు. ఆ తర్వాత సంతాన ప్రాప్తిరస్తు అనే సినిమాను మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారితో కలిసి చేసి లాభాలు చూశాడు. రెండో సినిమాకే తను జాగ్రత్తపడటం నేర్చుకున్నాడు.
ఈ మార్కండేయ మూవీ కోసం విక్రాంత్ నన్ను అప్రోచ్ అయ్యాడు. అతనికి బిజినెస్ లు ఉన్నాయి. అవన్నీ సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతున్నాయి. హీరోగా కూడా సక్సెస్ కావాలనే తపన విక్రాంత్ లో కనిపించింది. మార్కండేయ మూవీలోని కంటెంట్ నచ్చి ఈ చిత్రాన్ని మా దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ బ్యానర్ లో మొదటి చిత్రంగా టేకప్ చేశాం. సీజీ వర్క్ ఎక్కువగా ఉన్న చిత్రమిది. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది మహాశివరాత్రికి విడుదల చేస్తాం. ఈ మూవీ గ్లింప్స్ చూసి అందరి నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇదే ఈ యంగ్ టీమ్ కు టానిక్. ఇదే థియేటర్ లో మన మూవీ రిలీజ్ అయ్యేవరకు ప్రేక్షకులకు ఒక రైట్ మూవీ చూపించాలని ఈ టీమ్ కష్టపడాలి. మా దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ బ్యానర్ లో మరో నాలుగు చిత్రాలు నిర్మిస్తున్నాం. వాటిలో రెండు ఓటీటీ, మరో రెండు థియేట్రికల్ గా రిలీజ్ అవుతాయి.
దేశంలో కొత్త వాళ్ల కోసం ఇలాంటి బ్యానర్ మరొకటి లేదు. అది మాకు గర్వంగా ఉంది. మా బ్యానర్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు 330 స్క్రిప్ట్స్ వచ్చాయి. వాటిలో వంద మాత్రమే మా వాళ్లు చదవగలిగారు. వాటిలో ఐదారు మూవీస్ ఈ ఏడాది మా సంస్థ నుంచి వస్తాయి. నిర్మాతగా జర్నీ బిగిన్ చేసినప్పుడు కొత్త వాళ్లతో కొత్తదనం ఉన్న చిత్రాలు ఎలా చేశామో అలాగే దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ బ్యానర్ లో చిత్రాలు చేయాలనుకుంటున్నాం. స్టార్స్ తో మా ఎస్వీసీలో సినిమాలు చేస్తున్నాం. అయితే మొదట్లో మేము చేసినట్లే స్క్రిప్ట్ సంతృప్తికరంగా వచ్చాక, దర్శకుడితో వేవ్ లెంగ్త్ కుదిరాక సినిమా అనౌన్స్ చేస్తాం. ప్రస్తుతం ఎల్లమ్మ, రౌడీ జనార్థన, దేత్తడి మూడు సినిమాలు చేస్తున్నాం. అన్నారు.