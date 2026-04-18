బావ శ్రీహరి నుంచి సాయం పొందినవారు మంచి పొజిషన్లో వున్నారు కానీ ఇటు తొంగిచూడలేదు: డిస్కో శాంతి
టాలీవుడ్ టాప్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు శ్రీహరి. ఆయన తన కెరీర్లో అగ్రస్థానంలో వుండగానే దురదృష్టవశాత్తూ అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. తన భర్త శ్రీహరి గురించి ఆయన భార్య డిస్కో శాంతి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పలు విషయాలను పంచుకున్నారు. తన బావ శ్రీహరి గారు ఇండస్ట్రీతో సంబంధం లేకుండా ఎంతోమంది పేదలకు సాయం చేసారని వెల్లడించారు.
ఎందరికో ఉద్యోగాలు ఇప్పించారనీ, డబ్బులు కోసం ఎవరైనా వస్తే తనవంతు సాయం చేసి గౌరవంగా పంపేవారని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఐతే ఆయన నుంచి సాయం పొందినవారు ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్లో వున్నారనీ, తన భర్త మరణించాక వారెవరూ ఇటువైపు తొంగికూడా చూడలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. మనుషులు అంటే ఇలాగే వుంటారా అని తనకు అనిపించిందనీ, ఐతే తన బావ శ్రీహరి గారు వున్నప్పుడు తమ పొజిషన్ ఎలా వుందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే వుందని ఆమె చెప్పారు. డిస్కో శాంతి చెప్పిన ఆ మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.