బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పులు... తృటిలో తప్పిన ప్రాణముప్పు
దసరా వేళ వాణిజ్య రాజధాని ముంబై నగరం మరోమారు ఉలిక్కిపడింది. సరిగ్గా రెండేళ్ల క్రితం ఈ పండుగ రోజునే మాజీ మంత్రి, ఎన్సీపీ సీనియర్ నేత బాబా సిద్ధిఖీ హత్యకు గురయ్యారు. మళ్లీ ఇప్పుడు నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ను కొందరు దుండగులు లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఈ కాల్పుల్లో నటుడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.
కానీ, కొన్నిచోట్ల గన్పౌడర్ కారణంగా కాలిన గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనలో ముమ్మర దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో కాల్పులకు ముందు నిందితుల కదలికలకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలు బయటకొచ్చాయి. అలాగే అమెరికాకు చెందిన గ్యాంగ్స్టర్ అనిల్ పండిత్ ఈ కాల్పులకు తానే బాధ్యుడినని ప్రకటించుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఆడియో క్లిప్ను పలు భద్రతా సంస్థలకు పంపాడు.
ఆదివారం సాయంత్రం ఫుట్బాల్ ఆడి తన కారులో ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా ఈ దాడి జరిగింది. జుహూ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పుష్పా పార్క్ సమీపంలోకి కారు రాగానే, మోటర్ సైకిల్పై వచ్చిన ముగ్గురు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆయన కారును లక్ష్యంగా చేసుకుని మూడు నుంచి ఐదు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనపై టైగర్ ష్రాఫ్ సురక్షితంగా ఉండగా, ఆయన కారు డ్రైవర్కు గాయాలయ్యాయి. వెంటనే అతడిని చికిత్స నిమిత్తం నానావతి ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ దాడిలో సమీపంలో ఉన్న ఓ ఆటో డ్రైవర్ కూడా గాయాలైనట్టు సమాచారం.