Durgesh: ఆంధ్ర సినీ రాజధానిగా తిరుపతి - కందుల దుర్గేష్ ని కలిసిన పారడాక్స్ పిక్చర్స్ అధినేతలు
Kavya, Founder of Paradox Pictures, and film actor Jayanth met with Minister Kandula Durgesh.
పారడాక్స్ పిక్చర్స్ వ్యవస్థాపకురాలు మరియు సినీ నిర్మాత కావ్య, సినీ నటుడు జయంత్ (JSR) కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ను కలుసుకుని, ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి, విస్తరణపై విస్తృత స్థాయి చర్చలు నిర్వహించారు.
వ్యాపారవేత్తగా ప్రారంభమై నిర్మాతగా మారిన కావ్య, ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే భారీ స్థాయిలో తెలుగు, పాన్-ఇండియా చిత్రాలను నిర్మించడంతో పాటు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రపంచ స్థాయి సినీ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి పారడాక్స్ పిక్చర్స్ రూపొందించిన దీర్ఘకాలిక విజన్ను మంత్రికి వివరించారు. ఈ విజన్లో భాగంగా, అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన సర్కార్ 3, అక్కినేని నాగార్జున నటించిన ఆఫీసర్, అలాగే రామ్ గోపాల్ వర్మ తెరకెక్కించిన జీఎస్టీ చిత్రాలకు రచయితగా పనిచేసిన పి. జయకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న తమ పాన్-ఇండియా చిత్ర వివరాలను ఆమె పంచుకున్నారు.
ఈ చిత్రం పూర్తిగా తిరుపతిలోనే నిర్మితమవుతోందని, ఇందులో బల్గేరియా, జింబాబ్వే, జపాన్, టోగో, ఆఫ్రికా తదితర దేశాలకు చెందిన నటీనటులు మరియు కళాకారులు పాల్గొంటున్నారని నిర్మాత కావ్య తెలిపారు. అంతర్జాతీయ సినీ సహకారాలను ఆంధ్రప్రదేశ్కు తీసుకురావాలనే తమ నిర్మాణ సంస్థ లక్ష్యాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తోందని ఆమె పేర్కొన్నారు. అలాగే, అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ వ్యక్తి జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందుతున్న మరో ప్రతిష్టాత్మక బయోపిక్ చిత్రం కూడా తిరుపతిలో విస్తృతంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోందని మంత్రికి వివరించారు.
ఈ రెండు చిత్రాలకు సంబంధించిన రషెస్ను వీక్షించిన మంత్రి కందుల దుర్గేష్, చిత్రాల స్థాయి, విజన్ మరియు నిర్మాణ విలువలను అభినందిస్తూ చిత్ర బృందానికి తన ప్రోత్సాహం మరియు పూర్తి సహకారాన్ని అందించారు.
నిర్మాత కావ్య మాట్లాడుతూ, పారడాక్స్ పిక్చర్స్ ఇప్పటికే తిరుపతిలో పూర్తిస్థాయి సినీ మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన ఫీచర్ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ సంస్థగా ఏర్పాటైందని తెలిపారు. దర్శకులు, సినిమాటోగ్రాఫర్లు, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్లు, సెట్ డిజైనర్లు, ఎక్విప్మెంట్ రెంటల్ ఏజెన్సీలు, సాంకేతిక నిపుణులు, కొరియోగ్రాఫర్లు, జూనియర్ ఆర్టిస్ట్స్, చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్స్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ , మేకప్ ఆర్టిస్ట్స్ మరియు ఫిల్మ్ & ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగానికి చెందిన విభిన్న విభాగాలను తిరుపతిలో ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చామని ఆమె పేర్కొన్నారు.
సమావేశంలో భాగంగా ఫిల్మ్ సిటీస్, ఫిల్మ్ స్టూడియోలు, ప్రొడక్షన్ సౌకర్యాలు, పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ ఎకోసిస్టమ్స్, శిక్షణా సంస్థలు మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాల ఏర్పాటు పై కూడా చర్చలు జరిగాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన యువత, సాంకేతిక నిపుణులు మరియు అభిరుచి గల యువ సినీ నిర్మాతలకు అవకాశాలు కల్పించే విధంగా సమగ్ర సృజనాత్మక వాతావరణాన్ని నిర్మించాల్సిన అవసరాన్ని సమావేశంలో ప్రస్తావించారు.
భారతదేశంలో సినిమా, మీడియా, వినోదం మరియు క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీలకు తిరుపతి ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా ఎదిగే అపార సామర్థ్యం ఉందని చర్చించారు. యువతకు భారీ స్థాయిలో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం, సినీ మౌలిక సదుపాయాల్లో ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, సినిమాల ద్వారా పర్యాటక రంగాన్ని బలోపేతం చేయడం, అలాగే దేశ విదేశాల నుండి నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు, నిర్మాణ సంస్థలు, OTT ప్రాజెక్టులు మరియు క్రియేటివ్ ప్రొఫెషనల్స్ను ఆకర్షించే అనుకూల వాతావరణాన్ని నిర్మించాల్సిన అవసరంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.
పారడాక్స్ పిక్చర్స్ ప్రతిపాదించిన విజన్పై మంత్రి కందుల దుర్గేష్ సానుకూలంగా స్పందిస్తూ, తెలుగు సినీ పరిశ్రమతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధికి దోహదపడే ఈ ప్రయత్నాన్ని అభినందించారు.
ఈ సమావేశం ఆశాజనక వాతావరణంలో ముగిసింది. రాబోయే సంవత్సరాల్లో తిరుపతి చలనచిత్ర నిర్మాణం, మీడియా ఆవిష్కరణలు, సినీ పర్యాటకం మరియు వినోద ఆధారిత ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక శక్తివంతమైన కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉందనే నమ్మకాన్ని అందరూ వ్యక్తం చేశారు.
