శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026 (19:09 IST)

Dhanush: కరసామిగా ధ‌నుష్ పోరాటం ఎవరిపైనే తెలియాలంటే టీజర్ చూడాల్సిందే

Dhanush As Karawami
‘‘పంటో.. గ‌డ్డో పాప‌మో..పుణ్య‌మో  త‌ను నాటింది..త‌నే న‌రుక్కోవాలి నేను నాటిన విత్త‌నం ఇప్పుడు కోత కొచ్చింది  అంత కంటే ముందు నామీద ప‌డ్డ మ‌చ్చ‌ని తుడిచేయాలి న‌న్ను న‌మ్ముకున్న వారిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి నా పేరు క‌ర‌సామి’’ అని ఓ యువ‌కుడు త‌న బాధ‌ను వ్య‌క్తం చేస్తున్నాడు.....
 
ఇంత‌కీ క‌ర‌సామి మీద ప‌డ్డ మ‌చ్చ ఏంటి? అత‌ను త‌నకు ఎదురైన స‌మ‌స్య‌ను ఎలా దాటి త‌నపై ప‌డ్డ మ‌చ్చ‌ను తుడుచుకున్నాడు.. అనేది తెలుసుకోవాలంటే వెర్సటైల్ స్టార్ ధనుష్ హీరోగా నటించిన ‘కర’ సినిమా చూడాల్సిందేనంటున్నారు మేకర్స్. ఏప్రిల్ 30న ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతోంది.
 
 కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఇషారి కె. గణేష్ నిర్మించిన చిత్రం ‘కర’. ఈ మూవీకి విఘ్నేశ్ రాజా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 30న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్స్ బ్యానర్ మీద సిహెచ్ సతీష్ కుమార్, రాజేష్ కుమార్ బొబ్బర రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
 
ధనుష్‌కి జోడీగా మ‌మితా బైజు న‌టించింది.  తాజాగా ఈ సినిమా తెలుగు టీజ‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. టీజ‌ర్‌ చాలా ఇంటెన్స్‌గా ఉంది. టైటిల్ పాత్ర‌లో న‌టించిన ధ‌నుష్. పాత్ర‌లో చాలా వేరియేష‌న్స్ క‌నిపిస్తున్నాయి. ఓ వైపు స‌మ‌స్య‌ను ఎదుర్కొనే యువ‌కుడిగా, మ‌రో వైపు భావోద్వేగాలు క‌ల‌గ‌లిసిన వ్య‌క్తిగా ఓ ప‌రిణితిగ‌ల పాత్ర‌లో మెప్పించ‌బోతున్నార‌నే విష‌యం స్ప‌ష్ట‌మ‌వుతోంది. త‌న‌దైన స్టైల్లో ధ‌నుష్ పాత్ర‌లో ఒదిగిపోయార‌నేది టీజ‌ర్‌లో తెలుస్తోంది.
 
డిఫ‌రెంట్ ప్ర‌మోష‌న‌ల్ స్ట్రాట‌జీస్‌తో ఇప్ప‌టికే సినిమాపై అంచ‌నాలు పెరుగుతూ వ‌స్తున్నాయి. రీసెంట్‌గా విడుద‌ల చేసిన పోస్ట‌ర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. తాజాగా టీజ‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. యంగ్ మ్యూజిక్ సెన్సేష‌న‌ల్ జి.వి.ప్ర‌కాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తోన్న ఈ చిత్రానికి థేని ఈశ్వ‌ర్ సినిమాటోగ్ర‌ఫీ అందిస్తున్నారు. త్వ‌ర‌లోనే ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేయ‌టానికి మేక‌ర్స్ స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు.
 
నటీనటులు : ధనుష్, మమిత బైజు, కె.ఎస్. రవికుమార్, కరుణాస్, జయరామ్, పృథ్వీ పాండియరాజన్, సూరజ్ వెంజరమూడు, ఎం.ఎస్. బాస్కర్, శ్రీజ రవి & ఇతరులు.
 
సాంకేతిక బృందం
బ్యానర్ : విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ - ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్స్
రచన : విఘ్నేశ్ రాజా, ఆల్‌ఫ్రెడ్ ప్రకాష్
దర్శకుడు : విఘ్నేశ్ రాజా
సంగీతం : జీవీ ప్రకాష్
డీఓపీ : థేనీ ఈశ్వర్
ఎడిటర్ : శ్రీజిత్ సారంగ్
కార తెలుగు రిలీజ్: విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్
పీఆర్వో (తెలుగు): బియాండ్ మీడియా (నాయుడు సురేంద్ర కుమార్ - ఫణి కందుకూరి)
డిజిటల్ మార్కెటింగ్ (తెలుగు) : విష్ణు తేజ్ పుట్టా
ఈవెంట్ పార్టనర్ (తెలుగు) :  యు వియ్ మీడియా

ఆప్‌కు డబుల్ షాక్.. బీజేపీలోకి రాఘవ్ చద్దా... అశోక్ మిట్టల్ జంప్అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సారథ్యంలోని ఆప్ పార్టీకి డబుల్ షాక్ తగిలింది. ఆ పార్టీ సస్పెండ్ వేటు వేసిన రాజ్యసభ సభ్యుడు రాఘవ్ చద్దాతో పాటు మరో నేత అశోక్ మిత్తల్ సైతం భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిపోయారు. నిజానికి రాజ్యసభలో ఉప నేతగా ఉన్న రాఘవ్ చద్దాపై ఆప్ వేటు వేసింది. ఆ హోదాలో మరో రాజ్యసభ సభ్యుడైన అశోక్ మిత్తల్‌ను ఎంపిక చేసింది. ఇపుడు ఆయన కూడా రాఘవ్ చద్దాతో కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిపోయారు. ఇది ఆప్‌కు డబుల్ షాక్‌‌ తగినట్టయింది.

ముంబైకి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.. ఎందుకో తెలుసా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తమిళనాడు పర్యటనను ఇటీవల పూర్తి చేసుకుని ముంబైకి బయల్దేరారు. ఈసారి ఆయన తన వ్యక్తిగత హోదాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఎకనామిక్ టైమ్స్ సదస్సులో పాల్గొనడానికి చంద్రబాబు శనివారం ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. ఆపై ముంబైలో జరగనున్న ఈ ప్రముఖ సదస్సులో ఆయనకు 'బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్' (వ్యాపార సంస్కర్త) పురస్కారం ప్రదానం చేయనున్నారు.

బెంగాల్ - తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం రాదు : ఫరూక్ అబ్దుల్లావెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాల ఏర్పాటుకు ఏమాత్రం అవకాశాలు లేవని జమ్మూకాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా జోస్యం చెప్పారు. ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు తాజాగా ఎన్నికలు జరిగాయి. తమిళనాడులో ఒకే దశలో గురువారం పోలింగ్ ముగిసింది. బెంగాల్ రాష్ట్రంలో తొలి దశ పోలింగ్ ముగియగా, ఈ నెల 29వ తేదీన రెండో దశ పోలింగ్ జరుగనుంది. మే 4వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపడుతారు. ఈ నేపథ్యంలో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

నైటీ వేసుకుంటోందని భార్యకు నిప్పు పెట్టిన భర్తకర్నాకటలో ఘోరం జరిగింది. భార్య నైటీ వేసుకుంటోందని ఆగ్రహించిన ఓ భర్త ఆమెపై పెట్రోలు పోసి నిప్పు పెట్టాడు. 80 శాతం గాయాలతో ఆమె ప్రాణాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతోంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కర్నాకటలోని బెళగావి జిల్లాలో ఖనాపూర్ తాలూక నంద్రడ్ గ్రామంలో 29 ఏళ్ల కృష్ణా పాటిల్ అతడి 27 ఏళ్ల భార్య మంజుల నివాసం వుంటున్నారు. ఐతే మంజుల నిత్యం నైటీ తప్ప మరేం ధరించకుండా వుంటోంది. ఆమె అలా నైటీలోనే పొద్దస్తమానం వుండటం భర్త పాటిల్ కు ఎంతమాత్రం నచ్చలేదు. తక్షణమే నైటీ తీసేసి చీర కట్టుకోవాలని ఆమెకు సూచించాడు.

ప్రియుడి కోసం బంగారు నగలు తాకట్టు పెట్టి భర్త హత్యకు రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్స్వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఓ వివాహిత తన ప్రియుడితో గడిపేందుకు భర్త అడ్డుగా వున్నాడని, అతడిని హత్య చేయించేందుకు ప్రణాళిక వేసింది. అందుకోసం తన నగలను తాకట్టు పెట్టి రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్సుగా సుపారీ ముఠాకు ఇచ్చింది. బుధవారం రాత్రి కనుక భర్త ఇంటికి త్వరగా వచ్చినట్లయితే ఇక శవమై తేలేవాడే. ఐతే ఈ దారుణం జరుగకుండా ప్రొద్దుటూరు పోలీసులు ఆధునిక సాంకేతికతతో అడ్డుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.

ఎముక పుష్టి కోసం క్యాల్షియం వున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవేచాలామంది నడుము నొప్పి, కీళ్ల నొప్పి, వెన్ను నొప్పి తదితర ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలతో సతమతమవుతుంటారు. ఇలాంటివారిలో సరిపడినంత క్యాల్షియం లేకపోవడమే దీనికి కారణం. కనుక క్యాల్షియం లభించే డ్రైఫ్రూట్స్ తింటుంటే శరీరానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర తింటే ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. ప్రతి వంద గ్రాముల అంజీరలో 160 మి.గ్రా క్యాల్షియం లభిస్తుంది. ఎండు ఆప్రికాట్ పండ్లలో ప్రతి 100 గ్రాములకు 15 మి.గ్రా క్యాల్షియం దొరుకుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు కలిగిన ప్రతి 28 గ్రాముల బాదములలో 76 మి.గ్రాముల క్యాల్షియం వుంటుంది. తీయగా వుండే ఖర్జూరాల్లో ప్రతి వంద గ్రాములకు 64 మి.గ్రా క్యాల్షియం వుంటుంది.

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవేవేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవు

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.
