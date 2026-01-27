మా హీరో కోట్లు ఇచ్చినా తప్పు చేయడు... రూ.40 కోట్ల వదులుకున్న పవర్ స్టార్
మా హీరో రూ.కోట్లు ఇచ్చినా తప్పు చేయడు అంటూ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్పై ఆయన అభిమానులతో పాటు నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. తన ఆలోచనలకు, నమ్మే సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగానే ఆయన రూ.40 కోట్ల టొబాకో బ్రాండ్ యాడ్ ఆఫర్ను సింపుల్గా తిరస్కరించారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఒక ప్రముక టొబాకో కంపెనీ పవన్ కళ్యాణ్ను బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా తీసుకోవాలని భావించి,ఆయనకు భారీ ఆఫర్ ఇచ్చింది. రూ.40 కోట్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడింది. కానీ, పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచన చేయకుండా నో చెప్పేశారు. ఆయనకు టొబాకో, సిగరెట్ వంటి హానికర ఉత్పత్తులకు యాడ్లు చేయడం ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. అందుకే ఈ యాడ్ను తృణప్రాయంగా తిరస్కరించారు.
యువత ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు గురించి ఎపుడూ స్మృహతో ఉంటారు. యువత ఆరోగ్యానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. దీంతో రూ.కోట్లు ఆఫర్ చేసినా ఆయన పొగాకు ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన యాడ్లను తిరస్కరించారు. ఈ విషయం తెలిసిన ఆయన అభిమానులు మరోలా స్పందిస్తున్నారు.
మా హీరో కోట్లు ఇచ్చినా తప్పు చేయడు అనే కామెంట్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికే ఆరోగ్యం, యోగా, ఫిట్నెస్పై అహగాహన కల్పించే కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామిగా ఉన్న విషయం తెల్సిందే.