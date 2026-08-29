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  4. tollywood actress Samantha Ruth Prabhu has not yet decided a name for her unborn child
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (11:07 IST)

పుట్టబోయే బిడ్డకు ఏం పేరు పెడతారు : సమంతకు ఆన్సర్ ఏంటి?

samanta
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (11:07 IST)
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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమంత త్వరలోనే తల్లికాబోతోంది. ఈ ఆనందంతో ఆమె ఉబ్బి తబ్బిబ్బులైన వున్నారు. ఒకవైపు బేబీమూన్‌ ట్రిప్‌ను ఎంజాయ్‌ చేస్తోన్న సామ్‌.. మరోవైపు వ్యాయామం చేస్తూ అభిమానులతో ఫొటోలు పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా ఇన్‌స్టా వేదికగా ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటించారు. కొందరు తల్లులు ఆమెకు సలహాలు ఇవ్వగా.. మరికొందరు ఆమెతో వారి అనుభవాలు పంచుకున్నారు.
 
మరికొందరు పుట్టబోయే బిడ్డుకు ఏం పేరు పెడతారని ప్రశ్నించగా, ఓ పేరును ఎంచుకోవడం చాలా కష్టం.. దీనికి మీ అందరి సహాయం కావాలి అని సమంత ఆన్సర్ ఇచ్చారు. అలాగే, బేబీ కోసం కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కొన్నాను. వాటిని చూస్తుంటే కాస్త కంగారుగా ఉంది. అందుకే ప్రస్తుతానికి వాటిని ప్యాక్‌ చేసి ఆ బ్యాగ్‌ను ఒక లాప్‌టాప్ స్టాండ్‌గా వాడుతున్నాను.
 
ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు కలలు వస్తున్నాయి. మీకు కూడా వస్తున్నాయా అని మరో నెటిజన్ ప్రశ్నించగా, నిజంగానే.. ఈ విచిత్రమైన కలల గోల ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అని ఆన్సర్ ఇచ్చారు. అలాగే, గర్భందాల్చిన తర్వాత తాను ఏకంగా 11 కేజీల బరువు పెరిగినట్టు చెప్పారు. మాతృత్వం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత పెంచుతుంది తెలుసా అని అడగ్గా... నిజంగా ఈ విషయం తనకు ఇప్పటివరకు తెలియదన్నారు. నేను ఊహించలేదు కూడా. మంచి విషయాన్ని తెలిపారు. ధన్యవాదాలు అని సమంత సమాధానమిచ్చారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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Visakhapatnam: ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య.. ఏమైంది..?

Visakhapatnam: ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య.. ఏమైంది..?పెందుర్తిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన కలకలం రేపింది. పెందుర్తి మండలం చింతల అగ్రహారం కాలనీలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో మల్ల ప్రవీణ్ కుమార్, ఆయన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు మరణించారు. స్థానికుల నుంచి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మల్ల ప్రవీణ్ కుమార్ ముందుగా తన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలకూ విషం ఇచ్చి, ఆ తర్వాత తాను కూడా విషం సేవించారని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ఆ కుటుంబం ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఏపీ, తెలంగాణల్లో సెప్టెంబర్ 2 వరకు వర్షాలు

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఏపీ, తెలంగాణల్లో సెప్టెంబర్ 2 వరకు వర్షాలుబంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మరో అల్పపీడనం కారణంగా ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఏపీ ఉత్తరాంధ్రలోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ వర్షాలు సెప్టెంబర్ 2 వరకు ఉత్తరాంధ్రతో పాటు రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కొనసాగుతాయని అధికారులు వివరించారు. ఇక తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో సైతం తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. రానున్న 24 గంటల్లో హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, అప్పుడప్పుడు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.

జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తూ గుండెపోటుతో డాక్టర్ మృతి, అతి వ్యాయామమే కారణమా?, వీడియో

జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తూ గుండెపోటుతో డాక్టర్ మృతి, అతి వ్యాయామమే కారణమా?, వీడియోఓ డాక్టర్ జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తూనే గుండెపోటుతో కుప్పకూలి మృతి చెందాడు. మోకాళ్లపై కూర్చుని వ్యాయామం చేస్తుండగా తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురై ముందుకు పడిపోయాడు. ఈ ఘటన సీసీటీవీ కెమేరాలో రికార్డయ్యింది. అస్సాంలోని నగావు ప్రాంతంలోని జిమ్ లో ఈ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకున్నది. కాగా అతిగా వ్యాయామం చేయడం వల్లనే ఆయన గుండెపోటుకి గురై చనిపోయి వుండవచ్చని పలువురు నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అతి వ్యాయామం గుండెపోటుకి దారి తీస్తుందా? అవును, అతిగా లేదా మీ శరీర సామర్థ్యానికి మించి వ్యాయామం చేయడం వల్ల గుండెపోటు... హార్ట్ ఎటాక్ లేదా హఠాత్తుగా గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

నేపాల్ భోటేకోశి వరద భారతదేశం గండకీ నదికి చేరింది, కొట్టుకు వచ్చిన 3 మృతదేహాలు

నేపాల్ భోటేకోశి వరద భారతదేశం గండకీ నదికి చేరింది, కొట్టుకు వచ్చిన 3 మృతదేహాలునేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంత హిమగిరులలోని ఐసు కొండ బద్దలవ్వడంతో జలప్రళయం సంభవించి మెరుపు వరదగా మారి వందల మంది ప్రాణాలను కబళించిన ప్రవాహం ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని గండకీ నదిలో వచ్చి చేరుతోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ రోని మహారాజ్ గంజ్ జిల్లాలో గండకీనది ప్రవాహంలో గుర్తు తెలియని 3 మృతదేహాలను స్థానికులు గుర్తించారు. మృతదేహాలను సశస్త్ర సీమా బల్ బయటకు తీసింది. మృతదేహాల్లో ఇద్దరు మహిళలవి వున్నాయి. ఇదిలావుండగా మరోసారి భోటేకోశి, త్రిశూల్ నదులకు భారీ వరద వచ్చే అవకాశం వున్నట్లు చైనా బాంబు లాంటి వార్త చెప్పింది. సహాయచర్యలను నిలిపివేయమని సూచించింది.

రోడ్డుపై సీఐ హల్చల్... కాలర్ పట్టుకుని ఈడ్చెకెళ్లారు (వీడియో)

రోడ్డుపై సీఐ హల్చల్... కాలర్ పట్టుకుని ఈడ్చెకెళ్లారు (వీడియో)తెలంగాణ జిల్లా సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ పట్టణ సీఐ తన జులుం ప్రదర్శించారు. ఫుట్ పాత్‌పై ఉన్న దుకాణాలను తొలగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆందోళన చేసిన వారిపై తన పోలీస్ జులుం ప్రదర్శించారు. వారిపై దాడి చేసి, కాలర్ పట్టుకుని ఈడ్చుకెళ్లడం.. జోక్యం చేసుకున్న మహిళలను అడ్డుకుని పక్కకు తోసేసి, రోడ్డుపై హల్చల్ సృష్టించారు.

మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి

మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిప్రముఖ హాస్పిటల్ నెట్‌వర్క్ కావేరీ గ్రూప్ హాస్పిటల్స్ మరో ఆస్పత్రిని ప్రారంభించింది. కేవలం, మహిళలు, చిన్నారుల కోసమే ఈ ఆస్పత్రిని నిర్మించింది. మొత్తం 120 పడకల సామర్థ్యంలో నిర్వహించిన ఈ ఆస్పత్రి భవనాన్ని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖామంత్రి డాక్టర్ కె.అరుణ్ రాజా తాజాగా ప్రారంభించారు. మా కావేరీ పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ ఆస్పత్రిలో ప్రసూతి సంరక్షణ, ప్రసూతి, స్త్రీల వ్యాధులు, సంతానోత్పత్తి, నవజాత శిశు సంరక్షణ, పిల్లల వైద్యం, పిల్లల అత్యవసర సంరక్షణ వంటి సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ ఆసుపత్రిలో లెవెల్ త్రి నవజాత శిశువుల ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌తో సహా అధునాతన నవజాత శిశు, పిల్లల సంరక్షణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?

మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?రోజువారీ ఆహారంలో పిస్తాపప్పులను చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన ఎంపిక. ఈ గింజలు ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, అవసరమైన విటమిన్లు, మినరల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి. ఈ పిస్తా పప్పులు తింటుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పిస్తాపప్పులు కాల్షియం, మెగ్నీషియంతో సహా ఆరోగ్యకరమైన రక్తపోటుకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. పిస్తాలు వాటి ప్రత్యేకమైన పోషకాహార ప్రొఫైల్ కారణంగా బరువు నిర్వహణలో విలువైన పాత్ర పోషిస్తాయి. పిస్తాలు రక్తంలో చక్కెరను నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయి కనుక డయాబెటిస్ లేదా ప్రీడయాబెటిస్ వారికి అద్భుతమైన ఎంపిక.

చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతం

చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతంచెన్నై కీల్పాక్కంలోని కుమరన్ హాస్పిటల్స్‌ వైద్యులు 29 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణుడికి 20 గంటల పాటు సుదీర్ఘ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. పొత్తికడుపు లోపల ప్రేగులకు ఆధారాన్నిచ్చి, వాటిని అనుసంధానించే కణజాలమైన మెసెంటరీలో ఏర్పడిన 20x20x18 సెం.మీ. పరిమాణంలో ఉన్న అరుదైన, అధిక స్థాయి ప్రాణాంతక రెట్రోపెరిటోనల్ కణితిని ఈ శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించారు.

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండి

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండిబాదములు. రోజూ 10 బాదం పప్పులు తింటుంటే ఆరోగ్యానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. బాదములు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం ప్రతి రోజూ ఒక గుప్పెడు బాదంపప్పులను తినడం వల్ల ఫిట్‌గా, అందంగా కనిపిస్తారు. చర్మం మెరుపును పెంచుతుంది. బాదంపప్పులు శరీరం ముడతలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. 10 బాదంపప్పులు తినడం వల్ల రోజువారీ విటమిన్ ఇ అవసరాలలో 50% లభిస్తుంది. నియాసిన్, కాల్షియం, విటమిన్ ఇ, ఫైబర్, రిబోఫ్లావిన్, ఒమేగా-6 కొవ్వు ఆమ్లాలు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3, జింక్‌ బాదంలో వున్నాయి. నానబెట్టిన బాదంపప్పు తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ కూడా సమతుల్యంగా ఉంటుంది.

ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్స

ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్సచెన్నైనగరంలోని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన క్లినిక్ బి, చెన్నైకి చెందిన 33 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణురాలికి ఒకే రొమ్ములోని రెండు నిరపాయకరమైన గడ్డలకు రెండు వేర్వేరు అధునాత వైద్య శస్త్రచికిత్సా విధానాలను ఉపయోగించి విజయవంతంగా చికిత్స అందించింది. ఒకదానికి ఓపెన్ సర్జరీ, మరొకదానికి మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ వాక్యూమ్ అసిస్టెడ్ ఎక్సిషన్ (వీఏఈ) విధానం ద్వారా చికిత్స చేసి, రొమ్ము యొక్క సహజ రూపాన్ని కాపాడింది. మొదటి సర్జరీ వల్ల ఏర్పడిన మచ్చ అంతగా కనిపించదు మరియు కాలక్రమేణా అది మరింత అస్పష్టంగా మారుతుందని అంచనా వేయగా, వీఏఈ విధానం సాంప్రదాయ శస్త్రచికిత్స కోతను నివారించి, ఎటువంటి మచ్చను కనిపించకుండా చేసింది.