పుట్టబోయే బిడ్డకు ఏం పేరు పెడతారు : సమంతకు ఆన్సర్ ఏంటి?
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమంత త్వరలోనే తల్లికాబోతోంది. ఈ ఆనందంతో ఆమె ఉబ్బి తబ్బిబ్బులైన వున్నారు. ఒకవైపు బేబీమూన్ ట్రిప్ను ఎంజాయ్ చేస్తోన్న సామ్.. మరోవైపు వ్యాయామం చేస్తూ అభిమానులతో ఫొటోలు పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా ఇన్స్టా వేదికగా ఫ్యాన్స్తో ముచ్చటించారు. కొందరు తల్లులు ఆమెకు సలహాలు ఇవ్వగా.. మరికొందరు ఆమెతో వారి అనుభవాలు పంచుకున్నారు.
మరికొందరు పుట్టబోయే బిడ్డుకు ఏం పేరు పెడతారని ప్రశ్నించగా, ఓ పేరును ఎంచుకోవడం చాలా కష్టం.. దీనికి మీ అందరి సహాయం కావాలి అని సమంత ఆన్సర్ ఇచ్చారు. అలాగే, బేబీ కోసం కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కొన్నాను. వాటిని చూస్తుంటే కాస్త కంగారుగా ఉంది. అందుకే ప్రస్తుతానికి వాటిని ప్యాక్ చేసి ఆ బ్యాగ్ను ఒక లాప్టాప్ స్టాండ్గా వాడుతున్నాను.
ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు కలలు వస్తున్నాయి. మీకు కూడా వస్తున్నాయా అని మరో నెటిజన్ ప్రశ్నించగా, నిజంగానే.. ఈ విచిత్రమైన కలల గోల ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అని ఆన్సర్ ఇచ్చారు. అలాగే, గర్భందాల్చిన తర్వాత తాను ఏకంగా 11 కేజీల బరువు పెరిగినట్టు చెప్పారు. మాతృత్వం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత పెంచుతుంది తెలుసా అని అడగ్గా... నిజంగా ఈ విషయం తనకు ఇప్పటివరకు తెలియదన్నారు. నేను ఊహించలేదు కూడా. మంచి విషయాన్ని తెలిపారు. ధన్యవాదాలు అని సమంత సమాధానమిచ్చారు.