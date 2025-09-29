సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Modified: సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025 (22:44 IST)

పైరసీ రాకెట్లపై సీపీ ఆనంద్‌తో సినీ ప్రముఖులు సమావేశం

Tollywood celebs with CV Anand
ఇటీవలి కాలంలో అతిపెద్ద సినిమా పైరసీ రాకెట్లలో ఒకదాన్ని ఛేదించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు, హీరోలు, నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, డిజిటల్ పంపిణీ భాగస్వాములు వంటి తెలుగు సినిమా సోదరభావం సభ్యులతో ఉన్నతస్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి, కనుగొన్న విషయాలను వారికి వివరించడానికి, నేరాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో మరియు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను వివరించారు. 
 
సమావేశంలో, ఇటీవలి దర్యాప్తులో బహిర్గతమైన పైరసీ యొక్క రెండు ప్రాథమిక పద్ధతులను అధికారులు వివరించారు. మొదటిదానిలో, నేరస్థులు మొబైల్ పరికరాలను ఉపయోగించి థియేటర్లలో సినిమాలను వివేకంతో రికార్డ్ చేశారు. రెండవదానిలో, సైబర్ నేరస్థులు సినిమా విడుదలకు చాలా కాలం ముందు డిజిటల్ పంపిణీ వ్యవస్థలను హ్యాక్ చేశారు, అధిక-విలువైన అసలు స్టూడియో కంటెంట్‌ను చట్టవిరుద్ధంగా యాక్సెస్ చేసి కాపీ చేశారు. 
 
దర్యాప్తులో తమిళ్‌ఎంవి, టెయిల్ బ్లాస్టర్స్ మరియు మోవిరుల్జ్ వంటి అనేక పైరసీ పోర్టల్‌లను గుర్తించామని, ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ మరియు బెట్టింగ్ ఆపరేటర్ల వంటి స్పాన్సర్లు ఈ సైట్‌లను ఎలా డబ్బు ఆర్జిస్తున్నారో లేదా ప్రచారం చేస్తున్నారో చూపించామని సివి ఆనంద్ అన్నారు. పైరేటెడ్ ఫైల్‌లు టొరెంట్ వెబ్‌సైట్‌లు, టెలిగ్రామ్ ఛానెల్‌లు, అక్రమ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా మరింత ప్రసారం చేయబడతాయి. ఈ సైట్‌లలోని సందర్శకుల డేటాను తరచుగా సేకరించి, మోసం, డిజిటల్ అరెస్టులు మొదలైన అదనపు సైబర్ నేరాలకు పాల్పడటానికి ఉపయోగిస్తారు. 
 
చిత్ర పరిశ్రమ ప్రతినిధులు ఈ చొరవను స్వాగతించారు. వారి పూర్తి సహకారాన్ని హామీ ఇచ్చారు. శ్రీ చిరంజీవి, శ్రీ వెంకటేష్, శ్రీ నాగార్జున, శ్రీ నాని, తెలంగాణ ఫిల్మ్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీ వి. వెంకట రమణ రెడ్డి(దిల్ రాజు), ఇతర చలనచిత్ర సోదరభావం సభ్యులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు

చంద్రబాబు-పవన్ కల్యాణ్‌లను విడదీయడం అసాధ్యం: పేర్ని నాని (video)

చంద్రబాబు-పవన్ కల్యాణ్‌లను విడదీయడం అసాధ్యం: పేర్ని నాని (video)తెలుగుదేశం పార్టీ చీఫ్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు- జనసేన పార్టీ చీఫ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇద్దరినీ విడదీయడం ఎవ్వరివల్లా కాదని మాజీమంత్రి పేర్ని నాని అన్నారు. ప్రముఖ మీడియా ఛానల్ టీవీ9తో ఇచ్చిన ఇంటర్యూలో మాజీమంత్రి పేర్ని నాని పలు విషయాలను పంచుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... చంద్రబాబు-పవన్ మధ్య వున్న స్నేహాన్ని విడగొట్టడం ఎవ్వరివల్లా కాదు. వైసిపియే కాదు ఆఖరికి స్వయంగా ప్రధానమంత్రి మోడీ వల్ల కూడా కాదు. చంద్రబాబు-పవన్ పార్టీలు ఒకరికొకరు కొట్టుకున్నా, కుమ్ముకున్నా ఇద్దరూ కలిసే వుంటారు.

కాకినాడలోని ఆనంద నిలయం సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్‌లో డైనింగ్ హాల్ నిర్మాణానికి కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ చేయూత

కాకినాడలోని ఆనంద నిలయం సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్‌లో డైనింగ్ హాల్ నిర్మాణానికి కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ చేయూతకాకినాడ: ప్రముఖ వ్యవసాయ పరిష్కారాల ప్రదాత అయిన కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్, కాకినాడలోని ఆనంద నిలయం సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్‌లో కిచెన్-కమ్-డైనింగ్ హాల్‌ను నిర్మించింది, ఇది 100 మందికి పైగా పిల్లలు పరిశుభ్రమైన, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో తమ భోజనం చేయటానికి గౌరవప్రదమైన ప్రాంగణాన్ని సృష్టించింది. ఈ డైనింగ్ హాల్‌ను కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ శ్రీ అమీర్ అల్వి, కాకినాడ జిల్లా చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ శ్రీ త్రినాథ, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ శ్రీ శ్రీనివాస్ సమక్షంలో ప్రారంభించారు.

Navratri Viral Videos: గర్బా ఉత్సవంలో ఆ దుస్తులేంటి? వీడియో వైరల్

Navratri Viral Videos: గర్బా ఉత్సవంలో ఆ దుస్తులేంటి? వీడియో వైరల్నవరాత్రి గర్బా ఉత్సవంలో అసభ్యత చోటుచేసుకుంది. గర్బా ఉత్సవంలో ఫ్యాషన్, అసభ్యత చోటుచేసుకోవడం చర్చకు దారితీసింది. గర్బా అనేది గుజరాత్‌లో ఉద్భవించిన నృత్యం. భారతీయ పండుగలు ఆచారాల గురించి మాత్రమే కాకుండా ఆనందం, ఐక్యతకు ఈ డ్యాన్స్ ప్రతీక. అవి సమాజాల వారీగా ప్రజలను ఒకచోట చేర్చి, సంప్రదాయం, వేడుకల కోసం ఒక ఉమ్మడి స్థలాన్ని సృష్టిస్తాయి. గర్బా కార్యక్రమాలలో, దుస్తులు, వ్యక్తిగత ఎంపికల గురించి తరచుగా ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి.

Digital Book: డిజిటల్ పుస్తకాన్ని ప్రారంభించిన వైఎస్ జగన్.. వైకాపా మహిళా నేతపైనే ఫిర్యాదు

Digital Book: డిజిటల్ పుస్తకాన్ని ప్రారంభించిన వైఎస్ జగన్.. వైకాపా మహిళా నేతపైనే ఫిర్యాదుఇటీవలే వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ నేరస్థుల పేర్లను నమోదు చేయడానికి డిజిటల్ పుస్తకాన్ని ప్రారంభించారు. జాబితాలో ఉన్న ఎవరైనా అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. పార్టీ సభ్యులను రక్షించడానికి, వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఒక మార్గంగా ఈ సాధనాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. అదే డిజిటల్ పుస్తకంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకురాలిపై ఫిర్యాదు వచ్చింది.

ACB: మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట భారీ ఊరట... షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు

ACB: మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట భారీ ఊరట... షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరుఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణం కేసులో షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్ఆర్సీపీ) పార్లమెంటు సభ్యుడు మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట లభించింది. విజయవాడలోని అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) కోర్టు సోమవారం ఆయన బెయిల్ పిటిషన్‌ను ఆమోదించింది.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహన

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు
