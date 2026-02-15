రీసెంట్గా వచ్చిన చిత్రంలోలాగా మా చిత్రంలో ఏఐ ఉపయోగించలేదు : నిఖిల్
టాలీవుడ్ యువ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో చేసిన ఓ ట్వీట్ ఇపుడు చర్చనీయాంశమైంది. ఇటీవల వచ్చిన చిత్రంలోలాగా మా చిత్రంలో కృత్రిమమేథ (ఏఐ)ని ఉపయోగించలేదని తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆయన ఈ చిత్రాన్ని ఉద్దేశించి ఈ కామెంట్స్ చేశారన్న చర్చ ఇపుడు మొదలైంది.
నిఖిల్ హీరోగా 'స్వయంభు' అనే చిత్రం రూపొందుతోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం యూట్యూబ్లో ఈ మూవీ టీజర్ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. సాంకేతిక సమస్య తలెత్తడంతో.. ఇప్పుడు టీజర్ను మళ్లీ అప్లోడ్ చేశామని నిఖిల్ తెలిపారు. మరింత క్వాలిటీతో రీఅప్లోడ్ చేసిన టీజర్ను చూడమని కోరిన నిఖిల్.. 'రీసెంట్గా వచ్చిన ఓ సినిమాలోలాగా మా చిత్రంలో ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్)ను వినియోగించలేదు' అని పేర్కొన్నారు. సినిమా రంగంలోనూ ఏఐ వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నిఖిల్ ఇలా కామెంట్ చేయడంపై నెట్టింట భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇటీవల జరిగిన ఈ మూవీ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్లోనూ 'స్వయంభు' కోసం ఏఐని వాడలేదని నిఖిల్ చెప్పడం గమనార్హం. ఇలాంటి భారీస్థాయి సినిమాలకు ఏఐ బాగుండదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. వీఎఫ్ఎక్స్ ప్రధానంగా పీరియాడికల్ యాక్షన్ నేపథ్యంతో 'స్వయంభు' రూపొందుతోంది. ఓ పల్లెటూరికి చెందిన యువకుడు యోధుడిలా ఎలా మారాడు? అతడిని ప్రేరేపించిన అంశమేంటి? అన్నది ఈ సినిమా కథ. ఇందులో నభా నటేశ్, సంయుక్త హీరోయిన్లు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకుడు.