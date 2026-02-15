ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 (20:00 IST)

రీసెంట్‌గా వచ్చిన చిత్రంలోలాగా మా చిత్రంలో ఏఐ ఉపయోగించలేదు : నిఖిల్

nikhil siddharth
టాలీవుడ్ యువ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో చేసిన ఓ ట్వీట్ ఇపుడు చర్చనీయాంశమైంది. ఇటీవల వచ్చిన చిత్రంలోలాగా మా చిత్రంలో కృత్రిమమేథ (ఏఐ)ని ఉపయోగించలేదని తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆయన ఈ చిత్రాన్ని ఉద్దేశించి ఈ కామెంట్స్ చేశారన్న చర్చ ఇపుడు మొదలైంది. 
 
నిఖిల్ హీరోగా 'స్వయంభు' అనే చిత్రం రూపొందుతోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం యూట్యూబ్‌లో ఈ మూవీ టీజర్‌ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. సాంకేతిక సమస్య తలెత్తడంతో.. ఇప్పుడు టీజర్‌ను మళ్లీ అప్‌లోడ్‌ చేశామని నిఖిల్‌ తెలిపారు. మరింత క్వాలిటీతో రీఅప్‌లోడ్‌ చేసిన టీజర్‌ను చూడమని కోరిన నిఖిల్‌.. 'రీసెంట్‌గా వచ్చిన ఓ సినిమాలోలాగా మా చిత్రంలో ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌)ను వినియోగించలేదు' అని పేర్కొన్నారు. సినిమా రంగంలోనూ ఏఐ వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నిఖిల్‌ ఇలా కామెంట్‌ చేయడంపై నెట్టింట భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. 
 
ఇటీవల జరిగిన ఈ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లోనూ 'స్వయంభు' కోసం ఏఐని వాడలేదని నిఖిల్‌ చెప్పడం గమనార్హం. ఇలాంటి భారీస్థాయి సినిమాలకు ఏఐ బాగుండదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ ప్రధానంగా పీరియాడికల్‌ యాక్షన్‌ నేపథ్యంతో 'స్వయంభు' రూపొందుతోంది. ఓ పల్లెటూరికి చెందిన యువకుడు యోధుడిలా ఎలా మారాడు? అతడిని ప్రేరేపించిన అంశమేంటి? అన్నది ఈ సినిమా కథ. ఇందులో నభా నటేశ్‌, సంయుక్త హీరోయిన్లు. భరత్‌ కృష్ణమాచారి దర్శకుడు.

రూ.2 కోట్లు విరాళమిచ్చిన జనసేన పార్టీ చీఫ్ పవన్ కళ్యాణ్

రూ.2 కోట్లు విరాళమిచ్చిన జనసేన పార్టీ చీఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మరోమారు దానం చేశారు. అయితే, ఈ దఫా ఆయన తన సొంత పార్టీకి రూ.2 కోట్ల విరాళం ఇచ్చి పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం తీసుకున్నారు. ఆదివారం మంగళగిరిలోని జనసేన కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం జరిగింది. ఇందులో ఆయన రూ.2 కోట్లు విరాళం అందించిన తొలి సభ్యత్వాన్ని తీసుకున్నారు.

పాలకులం కాదు.. సేవకులకు మాత్రమే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

పాలకులం కాదు.. సేవకులకు మాత్రమే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డితాము ప్రభుత్వ పాలకులం కాదని ప్రజా సేవకులమని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రజలకు సేవ చేయడానికే వచ్చామని స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని బంజార్ భవన్‌లో నిర్వహించిన సంత్ శ్రీ సేవాలాల్ జయంతి కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, రాష్ట్ర ప్రజలకు మెరుగైన పాలన అందించేందుకు అహర్నిశలు కృషిచేస్తున్నామని తెలిపారు.

దారంతా గతుకులు.. భవిష్యత్ ఏంటన్న ప్రశ్న ఉండేది.. తెలంగాణలో జనసేన గెలుపుపా పవన్ కళ్యాణ్

దారంతా గతుకులు.. భవిష్యత్ ఏంటన్న ప్రశ్న ఉండేది.. తెలంగాణలో జనసేన గెలుపుపా పవన్ కళ్యాణ్తెలంగాణా రాష్ట్రంలో పార్టీ పురుడు పోసుకున్నపుడు దారంతా గతుకులు, భవిష్యత్ ఏంటన్న ప్రశ్న ఉండేదని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తాజాగా జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ తరపున పోటీ చేసిన వారిలో ఇద్దరు అభ్యర్థులు విజయకేతనం ఎగురవేశారు. నల్గొండ జిల్లా నేరేడుచర్ల మున్సిపాలిటీ 14వ వార్డులో ఆరూరి విజయలక్ష్మి, మంచిర్యాల కార్పొరేషన్‌లో అగ్గు సాగర్‌లు విజయకేతనం ఎగురవేశారు. ఈ ఫలితాలపై పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు.

ఇంటర్, డిగ్రీ విద్యార్థులు కలిసి మహిళకు సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేశారు... తర్వాత...

ఇంటర్, డిగ్రీ విద్యార్థులు కలిసి మహిళకు సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేశారు... తర్వాత...ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అంబేద్కర్ నగర్‍‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. ఇంటర్ విద్యార్థి, ఆర్ట్స్ పట్టభద్రుడు కలిసి ఓ మహిళకు సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేసి ఆ మహిళ మృతి కారణమయ్యారు. ఇది వెలుగులోకి రావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.

మున్సిపాలిటీ వార్డు మెంబరుగా గెలిచిన మహిళా గొర్రెల కాపరి

మున్సిపాలిటీ వార్డు మెంబరుగా గెలిచిన మహిళా గొర్రెల కాపరితెలంగాణ రాష్ట్రంలో తాజాగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అనేక మంది నిరక్ష్యరాస్యులైన మహిళలు పోటీ చేసి గెలుపొందారు. అలాంటి వారిలో బొడ్డేమొల్ల నాగమ్మ ఒకరు. ప్రకృతిని నమ్ముకుని గొర్రెల కాపరిగా జీవనంసాగిస్తున్నారు. పూర్తి నిరక్ష్యరాస్యురాలు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బొత్తిగా తెలియదు. అలాంటి మహిళకు అదృష్టం వెతుక్కుంటూ వచ్చింది.

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకం

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకంగోధుమల ద్వారా తీసిన గోధుమ రవ్వ వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువు తగ్గించుటలోనూ దోహదపడుతుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఉంటాయి. గోధుమ రవ్వ వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాన్ని పాలిచ్చే తల్లులు పాలలో కలిపి తినాలి. కొందరికి గోధుమ రవ్వ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, అలాంటివారు కొన్ని రోజులు దానిని తినడం ఆపాలి. గోధుమ రవ్వ పదార్థం తింటుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గోధుమ రవ్వ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వతో చేసిన పదార్థాలకు వాంతులు ఆపే శక్తి వుంది.

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?పైల్స్, తెలుగులో మొలలు. ఈ సమస్య వున్నవారి పరిస్థితి చెప్పలేనంత ఇబ్బందికరంగా వుంటుంది. పైల్స్ సమస్యతో బాధపడుతుంటే ఈ క్రింద తెలిపిన 7 ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలి. వాటిని ఎందుకు దూరం పెట్టాలో తెలుసుకుందాము. పండని అరటిపండ్లు వంటి ఇతర పండ్లను తింటే అవి మొలలు నొప్పి, బాధను పెంచి మలబద్ధకం లేదా చికాకు కలిగించే అవకాశం వుంది. వైట్ రైస్, వైట్ బ్రెడ్, స్టోర్‌లలో కొనుగోలు చేసే కేక్‌లు వంటి శుద్ధి చేసిన ధాన్యాలతో చేసినవి తింటే సమస్య పెరుగుతుంది.

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదు

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదుపింక్ సాల్ట్ సహజ ఖనిజ శిలల నుండి తయారవుతుంది. ఇందులో ఇనుము వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వల్ల ఇది గులాబీ రంగులో కనిపిస్తుంది కానీ, ఇందులో సహజంగా అయోడిన్ ఉండదు. అలాగే సముద్రపు నీటి నుండి తయారయ్యే సీ సాల్ట్‌లో కూడా అయోడిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.
