ఏ బట్టల సత్తిగాడి మాటలు వినొద్దు.. ఇష్టమైన దుస్తులు ధరించండి : నిర్మాత ఎస్కేఎన్
సమాజంలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులకు అనుగుణంగా అమ్మాయిలు తమకు ఇష్టమైన దుస్తులు ధరించవచ్చని సినీ నిర్మాత ఎస్కేఎన్ అన్నారు. ఇటీవల హీరో శివాజీ మహిళల వస్త్రాధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మహిళల డ్రెస్ సెన్స్పై స్పందించారు.
అమ్మాయిలు, హీరోయిన్లు మీకు ఏ దుస్తులు సౌకర్యంగా, నమ్మకంగా అనిపిస్తే వాటినే ధరించండి. ఏ బట్టల సత్తిగాడి మాటలు వినాల్సిన అవసరం లేదు అని అన్నారు. ఈ సినిమాలో ఇన్స్టాగ్రామ్ పాపులర్స్, ఇన్ఫుయెన్సర్స్, తెలుగమ్మాయి ప్రీతి పగడాల కథానాయికగా నటించారు. సక్సెస్ మీటు ఆమె జీన్స్, టాప్ ధరిచి వచ్చారు. ఆ అమ్మాయిని చూసిన ఎస్కేఎన్, "ఏంటమ్మా మామూలు డ్రెస్ వేసుకొచ్చావ్, కొంచెం గ్లామర్ రావొచ్చు కదా" అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఏ బట్టల సత్తిగాడి మాటలు వినవద్దని, అమ్మాయిలు తమకు నచ్చిన దుస్తులు వేసుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ డ్రెస్ వేసుకుంటే బావుంటారు, ఈ డ్రెస్ వేసుకుంటే మరేమో అయిపోతారని లేదని, నమ్మకం అంతా మన హృదయంలో ఉంటుందని అన్నారు. ఏది జరిగినా మన మనసు మంచిదైతే బాగా ఉంటామని, మన ఆలోచనలు మంచివైతే మంచి జరుగుతుందని అన్నారు. దుస్తుల్లో ఏమీ ఉండదని వ్యాఖ్యానించారు.
కాగా, నటుడు శివాజీ ఇటీవల హీరోయిన్ల దుస్తులపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన విషయం తెలిసిందే. హీరోయిన్లు చీరలు ధరించాలని, అర్థనగ్న దుస్తులు ధరించవద్దని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ వ్యాఖ్యలు వివాదం కావడంతో ఆయన క్షమాపణలు చెప్పారు. యాంకర్ అనసూయ, గాయని చిన్మయి తదితరులు శివాజీపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళా కమిషన్ ఆయనకు నోటీసులు జారీ చేసి విచారణకు పిలిచింది. ఈరోజు ఆయన విచారణకు హాజరయ్యారు.