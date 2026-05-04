సోమవారం, 4 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 4 మే 2026 (17:58 IST)

Dalapati Vijay : దళపతి విజయ్ కు టాలీవుడ్ యూత్ హీరోలు ప్రశసంలు -త్రిషకు శుభాకాంక్షలు

Vijay - Trisha
తమిళనాట దళపతి విజయ్ రాజకీయాల్లో పోటీ చేయడం పట్ల మొదట్లో చాలామంది  మొదట సందేహించారు, ఆపై పట్టాభిషేకం చేశారు. ఇది మన ఇంట్లో జరిగింది, ఇప్పుడు మన పొరుగు ఇంట్లో జరుగుతోంది అంటూ టాలీవుడ్ పరిశ్రమలోని ప్రతి ఒక్కరి మాట. ఇక తెలుగు యూత్ హీరీలు బాహాటంగా తమ అభిప్రాయాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అ్రగహీరోలు ఇంతవరకు స్పందించలేదు.
పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం. బెంగాల్ లో బిజెపి విజయం పట్ల ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, ఇది మోదీ, అమిషా క్రిషి, పాలనకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు.

తమిళనాడులో ఇదే తన ఖారు సినిమా అంటూ జననాయకన్ చిత్రాన్ని తీసి ఆ తర్వాత రిలీజ్ చేయడానికి రాజకీయా కారణాలవల్ల వాయిదా పడడం తోపాటు వ్యక్తిగతంగా విజయ్ పై సి.బిఐ. దాడులు, నటి త్రిష సన్నిహిత మిత్రురాలు కావడంతో ప్రత్యర్థులు ఎన్ని అవరోధాలు కల్పించినా ఎట్టకేలకు టీవీకె రాజకీయ పార్టీ పెట్టి విజయం సాధించి సి.ఎం. పీఠాన్ని అధిరోహించడానికి సిద్ధమవుతున్న విజయ్ పట్ల టాలీవుడ్ లో యువ హీరోలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

 యాద్రుశ్చికం ఏమంటే తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల రోజే నటి త్రిష జన్మదినం కావడంతోపాటు ఆమె పదేళ్ళనాడు తాను సి.ఎం. అవ్వాలనుందనే ఇంటర్వూలోని మాటలను కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు త్రిష జన్మదినం సందర్భంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి తో కలిసి నటించిన విశ్వంభర చిత్రం నిర్మాతలు ఆమెకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. ఇంకోవైపు సూర్య నటించిన కురుప్పు సినిమా నుంచి కూడా త్రిష న్యూ పోస్టర్ విడుదలచేశారు. అందులో ఆమె ఆనందంతో డాన్స్ వేస్తున్న స్టిల్ ను చిత్ర టీమ్ విడుదల చేసింది.

యూత్ హీరోలలో విొజయ్ దేవరకొండ విజయాన్ని ఉద్దేశించి, తమిళనాడు ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తమిళనాడు ప్రజలు చాలా స్ట్రాంగ్ గా విజయ్ పై పెట్టుకున్న నమ్మకానికి సెల్యూట్ చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తమిళ రాజకీయ చరిత్రలో  కొత్తశకం ఆరంభం అయిందని అన్నారు.

నేచురల్ స్టార్ నాని స్పందిస్తూ, మొదట సందేహించారు, ఆపై పట్టాభిషేకం చేశారు. ఇది మన ఇంట్లో జరిగింది, ఇప్పుడు మన పొరుగు ఇంట్లో జరుగుతోంది. బలహీన వర్గం గెలవడం ఎప్పుడూ ఒక అద్భుతమైన సినిమా లాంటిదే (లేదా దీన్ని అద్భుతమైన రాజకీయం అనాలా?) :)తమ నిర్ణయాన్ని స్పష్టంగా చాటిచెప్పిన తమిళనాడు ప్రజలకు, భవిష్యత్తులో గొప్ప శుభాలు కలుగుతాయని ఆశిస్తున్నాను అన్నారు.

మంచు మనోజ్ తెలుపుతూ, తమిళనాడు ఎన్నికలు నేను స్పెషల్ ఫోకస్ తో పరిశీలిస్తున్నాను. తమిళనాడు ప్రజలు హ్రుదయంతో ఓటు వేసి మార్పుకోరారు. డ్రైవర్ కుమారుడికి కూడా ఎం.ఎల్.ఎ. సీటు ఇచ్చి గెలుపించుకున్న విజయ్ కు మనస్పూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

హీరో రవితేజ స్పందిస్తూ, తనకు విజయ్ విజయం పట్ల చాలా సంతోషంగా వున్నానని పేర్కొన్నారు.
సాయిధరమ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ, రాజకీయ పార్టీ పెట్టి పట్టుదలతో సేవ చేయడానికి వచ్చిన విజయ్ కు తమిళనాట బ్రహ్మరథం పట్టడం పట్ల తనకు చాలా ఆనందం వేసిందని అన్నారు. తమిళనాడులో చాలా మంది రాజకీయ మార్పు కోరుకుంటుందని అర్తమయిదని ఈ విజయం నిరూపించిందన్నారు.
ఇంకా రామ్ పోతినేని, సందీప్ కిషన్, శర్వానంద్, విశాల్, నిఖిల్ సిద్దార్థ్, డా. రాజశేఖర్ తదితరలు తమ సందేశాన్ని వెలిబుచ్చారు.

ఎన్టీఆర్ తర్వాత దళపతి విజయ్.. భీమవరంలో బెట్టింగ్‌లు.. భారీ డబ్బు గోవిందా!తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి దళపతి విజయ్ చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఇక మిగిలి ఉన్న అంశం ఒక్కటే. ఆయన సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలరా, లేక ‌మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకోవడానికి ఇతర పార్టీల సహాయం తీసుకోవాల్సి వస్తుందా అనేది చూడటమే. ఎన్.టి.రామారావు తర్వాత, సొంతంగా పార్టీ స్థాపించి, ఆ వెంటనే జరిగిన ఎన్నికల్లోనే విజయం సాధించిన ఏకైక సినీ తార ఆయనే. చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ వంటి వారు కూడా ఈ ఘనతను సాధించలేకపోయారు. అయితే, విజయ్ సాధించిన ఈ విజయం తమిళనాడులో కాకుండా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఊహించని పరిణామాలకు దారితీసింది.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు చోట్లా విజయమే...తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు చోట్లా గెలుపొందారు. తద్వారా తమిళ రాజకీయాల్లో అసాధ్యమనుకున్నది సుసాధ్యం చేసి చూపించారు. రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేసిన కేవలం రెండేళ్ల రెండు మాసాల వ్యవధిలోనే చరిత్ర లిఖించారు. టీవీకే ఏర్పాటైన తర్వాత తొలిసారి జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజలతో విజిల్‌ వేయించి మెజార్టీ స్థానాలు గెలిచి అటు సినిమాల్లోనే కాదు.. ఇటు పాలిటిక్స్‌లోనూ సూపర్‌ హిట్‌ కొట్టారు.

ఆటో డ్రైవర్ నుంచి అసెంబ్లీకి వెళ్తోన్న దాము.. అదే రూటులో విజయ్ కారు డ్రైవర్ కుమారుడుతమిళనాడు రాజకీయాల్లో సామాన్యులు సైతం ఎమ్మెల్యేలుగా మారారు. ఈ క్రమంలో రాయపురం నుండి ఆటో డ్రైవర్ విజయ్ దాము సంచలన విజయం సాధించారు. ఈ మేరకు ఈ టీవీకే అభ్యర్థి దాము డీఎంకే అభ్యర్థిని 14,000 ఓట్ల భారీ ఆధిక్యంతో ఓడించారు. మొదటి నుండి విజయ్‌కు వీరాభిమాని అయిన ఆయన, వీధుల్లో ఆటో నడుపుతూ ప్రస్తుతం అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు. తద్వారా ఆయన యువతకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు. ఆయన విజయం, నేటి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సామాన్య ప్రజలలో విజయ్‌కి పెరుగుతున్న ఆదరణకు, భావోద్వేగ అనుబంధానికి నిదర్శనం.

విజయ్ టీవీకే చారిత్రక విజయం.. ట్రెండింగ్‌లో ఆర్కే రోజా.. ఎలా?ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యంలో ఉన్న రాజకీయ చరిత్రను తిరగరాస్తూ, నటుడు విజయ్ స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) చారిత్రక విజయం దిశగా దూసుకెళుతోంది. తొలిసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగి, అధికారాన్ని కైవసం చేసుకునే అంచున నిలిచి, దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. తలపతి విజయ్ టీవీకే పార్టీ 100కి పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. ఆయన సొంతంగా 117 మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకోగలరా లేదా అనేది చూడాలి. ఈ అద్భుతమైన విజయంతో మీడియా మొత్తం సందడి చేస్తుండగా, త్రిష, రోజా కూడా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నారు.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : సీఎం స్టాలిన్‌ను ఓడించిన టీవీకే తెలుగు నేతతమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు సోమవారం వెలువడ్డాయి. ఈ ఫలితాల్లో అధికార డీఎంకేకు ఏమాత్రం మింగుడపడలేదు. డీఎంకే అధ్యక్షుడు, ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ఏకంగా ఓడిపోయారు. ఆయనను విజయ్‌కు చెందిన టీవీకే తరపున పోటీ చేసిన తెలుగు నేత వీఎస్ బాబు ఘన విజయం సాధించారు.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలు

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?
