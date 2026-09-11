Keerthy Suresh: డోరతీ ప్రీమియర్ లో కీర్తి సురేష్కు ఘనస్వాగతం పలికిన టొరంటో
కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వంలో 'డోరతీ' చిత్రం రూపొందింది. కీర్తి సురేష్నాయికగా నటించింది. ఈ చిత్రం ప్రీమియర్ ప్రదర్శన నేడు టొరంటో లో జరిగింది. 1990ల నాటి గ్రామీణ తమిళనాడు నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం, ఇద్దరు చిన్ననాటి స్నేహితుల జీవితాలను చూపిస్తుంది. కథానాయిక కీర్తి సురేష్ పోషించిన కరుణామయి అయిన డోరతీ రాకతో వారి జీవితాలు మారిపోతాయి. ఆమె కుల వివక్ష, హింస, మరియు విషపూరిత పురుషాధిక్యతను సవాలు చేస్తుంది.
Keerthy Suresh, Karthik Subbaraj, Sananth, Rishikanth at Toronto
సుబ్బరాజ్ తన సహనటులు సనంత్, రిషికాంత్లతో కలిసి టొరంటోకు చేరుకోగా, విమానాశ్రయంలో అభిమానులు సురేష్కు పూలు, కేరింతలతో ఘనస్వాగతం పలికారు. దశాబ్ద కాలంలో టిఫ్లో (TIFF) ప్రదర్శితమవుతున్న మొదటి తమిళ చిత్రంగా నిలిచింది. ఇళయరాజా సంగీతంతో సెంటర్పీస్ విభాగంలో ప్రదర్శితమవుతున్న ఈ చిత్రం, సెప్టెంబర్ 25, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో అంచనాలను మరింత పెంచుతోంది.