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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (19:00 IST)

Raj Tarun: టార్టాయిస్ యూనిక్ థ్రిల్లర్ మూవీ : రాజ్ తరుణ్

Raj Tarun, Amrutha Chowdary, Avasarala Srinivas, Dhanya Balakrishna
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (19:00 IST)
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Raj Tarun, Amrutha Chowdary, Avasarala Srinivas, Dhanya Balakrishna
రాజ్ తరుణ్ హీరోగా నటిస్తున్న  సినిమా "టార్టాయిస్". అమృత చౌదరి, అవసరాల శ్రీనివాస్, ధన్య బాలకృష్ణ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఎస్ కే గోల్డెన్ ఆర్ట్స్, ప్రశ్విత ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎన్ వీ ఎల్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్ పై విజయ్ చౌదరి, శశిధర్ నల్ల, రామిశెట్టి రాంబాబు నిర్మిస్తున్నారు. సస్పెన్స్, డ్రామా కలిసిన ఇంటెన్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కథతో దర్శకుడు రిత్విక్ కుమార్ రూపొందిస్తున్నారు.

మానస కుమార్, సంతోష్ ఇమ్మడి కో ప్రొడ్యూసర్స్ గా వ్యవహరిస్తన్నారు. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ తో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించిందీ సినిమా. ఈ రోజు ఈ చిత్రంలోని 'నీ పరిచయం..' పాటను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేశారు.
 
లిరిసిస్ట్ చంద్రబోస్ మాట్లాడుతూ - ప్రేమ, ఆర్తి, అక్కెరతో కూడుకున్న పాట ఇది. ఈ పాటను అత్యద్భుతంగా కంపోజ్ చేసిన అనూప్ గారికి, అంతే అద్భుతంగా పాడిన చిన్మయి గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ చిత్ర దర్శకుడు రిత్విక్ కుమార్, నిర్మాతలు విజయ్ చౌదరి, శశిధర్ నల్ల, రామిశెట్టి రాంబాబుకు నా అభినందనలు చెబుతున్నా. ఈ పాట మీ అందరినీ అలరిస్తుంది, ఆకట్టుకుంటుందనే నమ్మకం నాకుంది. అన్నారు.
 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనూప్ రూబెన్స్ మాట్లాడుతూ - మీ అందరికీ ఆ పాట నచ్చిందని నమ్ముతున్నా. ఈ చిత్రానికి బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ చేస్తున్నప్పుడు చూశా అమృత ఈ పాటలో చాలా బాగా పర్ ఫార్మ్ చేశారు. ఆమెకు ఇది మొదటి సినిమా అయినా ఎక్సిపీరియన్స్ ఉన్నట్లు నటించారు. అమృతకు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నా. నా బ్రదర్ రాజ్ తరుణ్ ను ఇలాంటి పాత్రలో ప్రేక్షకులు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు. రాజ్ తరుణ్, అమృత, అవసరాల శ్రీనివాస్, ధన్య ..ఈ నలుగురి పాత్రల కాంబినేషన్ మూవీలో చాలా బాగుంది. ఈ సినిమాను మీరంతా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారన కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ రిత్విక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమాలో 80 సీన్స్ ఉంటే 70 సీన్స్ లో శ్రీనివాస్ అవసరాల ఉంటారు. ఆయనది అంత ఫుల్ లెంగ్త్ రోల్. వదిన అంటే తల్లి. అలాంటి పాత్రను ధన్య గారు చేశారు. వీళ్లంతా సూపర్బ్ పర్ ఫార్మెన్స్ చేశారు. సినిమా వేరే లెవెల్లో వచ్చింది. పాట ఎంత బాగుందో చూశారు కదా సినిమా అంతకు మించి ఉంటుంది. 'ఊపిరి అందని నాకు నువ్వే చిరుగాలి..' వంటి అందమైన లైన్స్ తో చంద్రబోస్ గారు ఈ పాటను రాశారు.  ఈ పాట హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ను ప్రతిబింబిస్తుంది. మా ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ సినిమాకు త్రిమూర్తులు. మూడు రోజుల క్రితం ఈ సినిమా చూసి నాకు హగ్ ఇచ్చి హిట్ కొడుతున్నామని అన్నారు.
 
హీరో రాజ్ తరుణ్ మాట్లాడుతూ - మా మూవీ ఒక యూనిక్ థ్రిల్లర్. థియేటర్స్ లో మిమ్మల్ని కంప్లీట్ గా ఎంగేజ్ చేస్తుంది. ఈ చిత్రంలో మంచి మెలొడీ సందర్భం వచ్చినప్పుడు అనూప్ గారు బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇచ్చారు. ఈ పాటను అందంగా పాడిన చిన్మయి గారికి, సాహిత్యాన్ని అందించిన చంద్రబోస్ గారికి థ్యాంక్స్. ఈ పాటకు మా డైరెక్టర్ చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాడు. ఎంతో బాగా తెరకెక్కించాడు. అమృత చాలా తక్కువ టైమ్ లో బిజీ హీరోయిన్ గా మారిపోతుంది. అవసరాల శ్రీనివాస్, ధన్యతో వర్క్ చేయడం హ్యాపీగా ఉంది. త్వరలోనే థియేటర్స్ లోకి మా మూవీ రాబోతోంది. మీ అందరికీ తప్పకుండా నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నా. అన్నారు.
 
ప్రొడ్యూసర్ విజయ్ చౌదరి మాట్లాడుతూ - నీ పరిచయం సాంగ్ మా మూవీకి పిల్లర్ లాంటిది. ఎమోషనల్ గా సాగే ఈ పాట మీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ పాటను ఇంత బాగా వచ్చేలా చేసిన అనూప్ గారికి, చిన్మయి గారికి హార్ట్ పుల్ థ్యాంక్స్ చెబుతున్నా. నాతో పాటు ఈ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేసిన మిత్రులు శశి, రాంబాబు నాకు చాలా సపోర్ట్ అందించారు. ఈ పాటలో రాజ్ తరుణ్, అమృత పర్ ఫార్మెన్స్ ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. మా చిత్రాన్ని బడ్జెట్ లో చెప్పిన డేట్స్ లో ఎంతో క్లారిటీగా మా డైరెక్టర్ రిత్విక్ గారు చేశారు. త్వరలోనే మా మూవీ రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటిస్తాం. అన్నారు.
 
ప్రొడ్యూసర్ శశిధర్ నల్ల మాట్లాడుతూ - మా మూవీని అనుకున్న టైమ్ కు ప్లాన్ ప్రకారం కంప్లీట్ చేశాం. అందుకు మా టీమ్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెబుతున్నా. ఈ చిత్రానికి రాత్రిళ్లు, వర్షం పడుతున్నప్పుడు, చలిలో ఎప్పుడు షూటింగ్ ఉంటే అప్పుడు వచ్చిన మా హీరో రాజ్ తరుణ్ కు థ్యాంక్స్. ఈ పాట ఇంత బాగా వచ్చేందుకు అనూప్ , చిన్మయి గారే కారణం. మా మూవీకి మెయిన్ పిల్లర్ మా డైరెక్టర్ రిత్విక్. మా మూవీ మీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అన్నారు.
 
ప్రొడ్యూసర్ రామిశెట్టి రాంబాబు మాట్లాడుతూ - మా సినిమాను ఎంతో కష్టపడి, ఇష్టపడి నిర్మించాం. ఈ పాట మంచి లవ్ ఫీల్ తో సాగుతూ మీరు రిపీటెడ్ గా వినేలా చేస్తుంది. త్వరలోనే మా చిత్ర రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేస్తాం. మా హీరో రాజ్ తరుణ్, హీరోయిన్ అమృత, అవసరాల శ్రీనివాస్, ధన్య...ఇలా ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ గా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నా. అన్నారు.
 
యాక్టర్ అవసరాల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ - చిన్మయి గారి గాత్రం, అనూప్ గారి మ్యూజిక్ నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ పాట వింటుంటే సినిమాలో ఈ సాంగ్ కు ఉండే ఇంపార్టెన్స్ తెలిసింది. ఇంతమంచి సాంగ్ రాసిన చంద్రబోస్ గారికి థ్యాంక్స్. ఈ చిత్రంలో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను. ఈ మూవీ ప్లాన్ చేశాక చాలా మంది ఆర్టిస్టులు మారారు కానీ నన్ను మాత్రం మార్చలేదు. ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ నాకు మరిన్ని రావాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ ప్రొడ్యూసర్ ఇంకా మరిన్ని మంచి మూవీస్ చేయాలి. అమృత పర్ ఫార్మెన్స్ చూస్తుంటే కొత్త అమ్మాయిలా అనిపించలేదు. ఆమెకు బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. ధన్యతో నేను కలిసి నటిస్తున్న మూడో చిత్రమిది. రాజ్ తరుణ్ ఈ చిత్రంలో నా తమ్ముడిగా కనిపిస్తాడు. రాజ్ తరుణ్ తో కలిసి నటించడం హ్యాపీగా అనిపించింది. ఈ మూవీకి థియేటర్స్ లో మీరు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ చూడాలనే ఎగ్జైట్ మెంట్ తో ఉన్నాను. అన్నారు.
 
నటి ధన్య బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ  - ఇదే ప్లేస్ లో పూజా కార్యక్రమాలతో మా సినిమా ప్రారంభించాం. ఈ రోజు సక్సెస్ ఫుల్ గా మా మూవీ కంప్లీట్ చేసి కాన్ఫిడెంట్ గా మీ ముందుకు వస్తున్నాం. ఈ రోజు నుంచి ప్రమోషన్ గట్టిగా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ డే నుంచి ఈ రోజు దాకా ఈ చిత్రానికి మేము చేసిన జర్నీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాఫీగా సాగింది. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఈ మూవీ కంప్లీట్ చేశాం. చిన్మయి గారు నా ఫేవరేట్ సింగర్. సింపుల్ లుక్స్ లో రాజ్ తరుణ్, అమృత ఫ్యూర్ ఇన్నోసెన్స్ తో చేసిన ఈ పాట నాకు బాగా నచ్చింది. ఈ పాట మీకు నచ్చితే అందరికీ షేర్ చేయండి. టార్టాయిస్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్ మూవీ. మీకు బాగా నచ్చుతుంది. అది మా ప్రామిస్. అన్నారు.
 
సింగర్ చిన్మయి మాట్లాడుతూ - అనూప్ గారి మ్యూజిక్ లో ఈ పాట పాడే అవకాశం రావడం సంతోషంగా భావిస్తున్న. అలాగే చంద్రబోస్ గారు ఈ పాటకు బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ అందించారు. ఈ పాట మీ అందరినీ ఎలా అలరిస్తుందో సినిమా కూడా అంతగానే ఎంగేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ అమృత చౌదరి మాట్లాడుతూ - రావులపాలెంలో ఈ పాట చిత్రీకరణ జరిగింది. అక్కడ షూటింగ్ చేసినన్ని రోజులు స్థానిక ప్రజలు ఎంతో ప్రేమను చూపించారు. బొబ్బట్లు, చేపలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవారు. వాళ్ల నిస్వార్థ ప్రేమను చూశాం. అనూప్ గారు మాకు బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇచ్చారు అన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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