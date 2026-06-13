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Aishwarya Rajesh: పేరుకు సుకుమారి కానీ టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాకే.. ఓ..! సుకుమారి టీజర్
పేరుకు సుకుమారి కానీ ఆమెను టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాక్ కు గురవుతారు.. ఈ పాయింట్ తో ఓ..! సుకుమారి చిత్రం రూపొందుతోంది. ఐశ్వర్య రాజేష్ టైటిల్ పాత్రను పోషిస్తుంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంగా దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. తిరువీర్ కథానాయకుడు. గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి దీనిని నిర్మిస్తున్నారు.కాగా, నేడు చిత్ర బృందం టీజర్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తెచ్చింది.
Thiruveer, Aishwarya Rajesh
టీజర్ పరంగా చూస్తే, స్థానిక రాజకీయాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటూ, మంచి మనసున్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని కలలు కంటుంటాడు తిరువీర్ . అలాంటి సమయంలో దామిని అనే అమ్మాయిని చూసిన వెంటనే ఆమెనే తన జీవిత భాగస్వామిగా భావించి పెళ్లి ఏర్పాట్లు మొదలుపెడతాడు. అయితే ఆమె కుటుంబం ఆమెను తాకిన ఎవరికైనా విద్యుత్ షాక్ కొడుతుందనే ఒక విచిత్రమైన రహస్యాన్ని దాచిపెడుతుంది.
దర్శకుడు భరత్ ధర్షన్ గ్రామీణ వాతావరణం, స్థానిక రాజకీయాలు, వినూత్నమైన ట్విస్ట్ను తో వినోదభరితమైన కథను తెరకెక్కించారు. గ్రామీణ నేపథ్యాన్ని సినిమాటోగ్రాఫర్ సీహెచ్ కుషేందర్ అందమైన విజువల్స్తో ఆకట్టుకునేలా చూపించారు. భరత్ మంచిరాజు అందించిన సంగీతం టీజర్కు ఉత్సాహభరితమైన అనుభూతిని తీసుకొచ్చింది. బలగం ఫేమ్ తిరుమల ఎం. తిరుపతి ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా, క ఫేమ్ శ్రీ వరప్రసాద్ ఎడిటర్గా, స్వయంభు ఫేమ్ అను రెడ్డి అక్కటి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా పని చేస్తున్నారు. పూర్ణాచారి పాటలు రాశారు.
తిరు వీర్ తన పాత్రలో సహజంగా ఒదిగిపోయి, అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్తో ఆకట్టుకున్నారు. ఐశ్వర్య రాజేష్ గ్రామీణ యువతిగా కనిపిస్తూ, తన పాత్రలో ఒక ఆసక్తికరమైన మలుపును తీసుకువచ్చారు. మురళీధర్ గౌడ్, మ్యాడ్ ఫేమ్ విష్ణు ఓయ్, ఝాన్సీ, ఆమని, ఆనంద్కోట జయరామ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
మొత్తంగా టీజర్ వినోదం, ఆసక్తికరమైన కాన్సెప్ట్, హాస్యభరితమైన సన్నివేశాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.
అనంతరం తిరు వీర్ మాట్లాడుతూ, మసూద సినిమాను పిల్లలు, ఫ్యామిలీలు ఎంతగానో ఎంజాయ్ చేశారు. ఫ్యామిలీస్, పిల్లలు కలిసి చూసిన సినిమా చాలాకాలం గుర్తుండిపోతుంది. అలాంటి సినిమాలకు లైఫ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి విజయమే ఈ సినిమాకు దక్కుతుంది. ఈ సినిమాకు పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ థాంక్యూ. బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ తీసుకురావడానికి అందరూ చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఐశ్వర్య గారితో ఇది నా రెండో సినిమా. ఆమెతో కలిసి నటించడం చాలా ఆనందం. ఈ సినిమా చాలా పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. నాకు ఎప్పుడూ కథే ముఖ్యం కథ బాగుంటే సినిమా ఆడుతుంది. ఈ సినిమాలో కూడా కథ, కామెడీ, ఎమోషన్స్ అన్నీ అద్భుతంగా ఉంటాయి. సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రేక్షకులు ఒక మంచి సినిమా చూసామనే ఫీలింగ్తో బయటకు వస్తారు.
హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ మాట్లాడుతూ, హీరోయిన్ను ముట్టుకుంటే షాక్ కొడుతుందనే కాన్సెప్ట్ తెలుగు సినిమాల్లో ఇప్పటివరకు రాలేదనుకుంటాను. నిజానికి నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ను ముట్టుకుంటే షాక్ కొట్టినట్టు అనిపించేది. అలాంటి మనుషులు నిజంగానే ఉంటారా అనిపించేది. ఈ కథ విన్న తర్వాత నిజంగా ఉంటారేమో అనిపించింది. కథతో చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను. ప్రతి ఒక్కరూ చాలా బాగా పెర్ఫార్మ్ చేశారు. మా టెక్నికల్ టీమ్, ఆర్టిస్టులందరికీ థాంక్యూ. ఈ సినిమా ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీస్ అందరూ కలిసి థియేటర్లలో ఎంజాయ్ చేసే సినిమా. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమాను ఎలా ఎంజాయ్ చేశారో, ఈ సినిమాను కూడా అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ సినిమా తర్వాత మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి చాలా డబ్బులు రావాలని, ఆయనకు పెద్ద విజయం దక్కాలని కోరుకుంటున్నాను. తిరు వీర్ను చూస్తుంటే మా నాన్నగారిని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది. ఆయన చాలా పెద్ద స్టార్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
నిర్మాత మహేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. చాలా మంచి సినిమా తీశాం. ప్రేక్షకులు చూసి ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు.
డైరెక్టర్ భరత్ దర్శన్ మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. మా నిర్మాతకు, తిరు వీర్ అన్నకు, ఐశ్వర్య గారికి, అందరికీ థాంక్యూ వెరీ మచ్. టీజర్ మీకు నచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ట్రైలర్ ఇంకా అదిరిపోతుంది. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరినీ కొత్తగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. ప్రేక్షకులు మెచ్చే అన్ని అంశాలు ఇందులో ఉంటాయి.
యాక్టర్ జీవన్ మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది. సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుందని భావిస్తున్నాం. ట్రైలర్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. ఈ సినిమాకు పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.
యాక్టర్ గవి రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఇది చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్తో వస్తున్న సినిమా. టీజర్ మీకు నచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సినిమా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఎమోషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఐశ్వర్య గారితో వర్క్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆమె ఎంచుకునే ప్రతి సినిమాలో కొత్తదనం ఉంటుంది. ఈ సినిమా తర్వాత తిరు వీర్ గారి నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ సినిమాలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాను. అందరికీ థాంక్యూ.
డీవోపీ కుషేందర్ మాట్లాడుతూ.. టీజర్ మీ అందరికీ నచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇది హై వోల్టేజ్ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా. కంటెంట్ విన్నప్పటి నుంచే నాకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఐశ్వర్య గారు అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేశారు. అలాగే మా డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్లకు థాంక్యూ. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరికీ మంచి వినోదాన్ని అందిస్తుంది. ఈ వేడుకలో టీం అందరూ పాల్గొన్నారు.
తారాగణం: తిరు వీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్, మురళీధర్ గౌడ్, విష్ణు ఓయ్ (మ్యాడ్ ఫేమ్), ఝాన్సీ, ఆమని, ఆనందకోట జయరామ్
నా భర్త పొలిటికల్ జర్నీ ముళ్లపై నడకలా సాగింది : పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి
అబ్బబ్బా.. ఏపీ అంతా మోసం, కుంభకోణాలు, అక్రమాలతో పాలన సాగుతోంది.. జగన్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం సాగించిన పాలనను మోసం, కుంభకోణాలు, అక్రమాలమయంగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ అభివర్ణించారు. చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా తిరుపతి జిల్లాలోని దామినేడు గ్రామంలో శుక్రవారం ఒక బహిరంగ సభ నిర్వహించి ఆ ఘట్టాన్ని జరుపుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్ కూటమి సర్కారుపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
బీహార్ రాబరీ గర్ల్స్, నగల దుకాణంలో యజమాని కళ్లలో పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టి దోపిడీ యత్నం, వీడియో
ఇదివరకు మగవారే దోపిడీ చేయడాన్ని చూసేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు మహిళలు... అందులో మరీ యువతులు దొంగతనాలకు పాల్పడటం కనబడుతోంది. బీహారు రాష్ట్రంలోని పాట్నాలో ఇలాంటి ఘటన చోటుచేసుకున్నది. పాట్నాలోని దిఘా ప్రాంతం కుర్జీ బ్రిడ్జి వద్ద వున్న ఒక బంగారు నగల దుకాణంలోకి ఆభరణాలు కొంటామని షాపులోకి వచ్చారు. కొద్దిసేపు కొంటున్నట్లు నాటకమాడారు. ఆ తర్వాత యజమాని కాస్త పక్కకి జరగగానే అతడిపై పెప్పర్ స్ప్రే ఉపయోగించారు. కానీ వాళ్ల ప్లాన్ బెడిసికొట్టింది. పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టగానే షాపు యజమాని చిందులు తొక్కుతూ కేకలు వేస్తూ గందరగోళం చేస్తూ తలుపులు తీసి పొరుగు షాపుల వారిని అప్రమత్తం చేసాడు.
పెళ్లి చేసుకోమన్న యువతి.. మత్తిచ్చి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశారు...
కాకినాడ : జ్యూస్లో నిద్రమాత్రలిచ్చి భర్తను చంపేసిన భార్య
కాకినాడలో ఓ దారుణం జరిగింది. అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్తను చంపేసింది. జ్యూస్లో నిద్రమాత్రలిచ్చి ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. కాకినాడ జిల్లా సర్పవరంలో ఈ దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సర్పవరం మండపం కాలనీకి చెందిన పుల్ల దుర్గాప్రసాద్ (38), దేవి భార్యాభర్తలు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. భర్త ఆటో నడు పుతాడు. రెండేళ్ల కింద దుర్గాప్రసాద్ గుండెలో స్టంట్లు వేశారు. దాంతో అతను ఇంటి వద్దే ఉండేవాడు.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము. వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
హెల్త్కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ నైపుణ్యాల కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్- డాక్టిన్ అకాడమీ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు డాక్టిన్ అకాడమీ మధ్య కీలకమైన అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆరోగ్య విద్య, క్లినికల్ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన శిక్షణ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ఆరోగ్య సేవల అందింపును మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ భాగస్వామ్య ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రాక్టీసింగ్ నర్సులు, అనుబంధ ఆరోగ్య నిపుణులు, టెక్నీషియన్లు మరియు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక అకడమిక్ కార్యక్రమాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలు, సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు, అబ్జర్వర్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, నిరంతర వృత్తిపరమైన విద్యా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
మృగశిర కార్తె రోజే చేప ప్రసాదం ఎందుకు ఇస్తారు?
చేప ప్రసాదాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో వచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమయ్యే రోజునే పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే... వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు. మృగశిర కార్తెతో ఎండలు తగ్గి, వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా తేమ పెరగడం వల్ల ఆస్తమా, శ్వాసకోశ రోగులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువవుతాయి. ఆ సమయంలో ఈ ప్రసాదం ఉపశమనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఆయుర్వేద కోణం ప్రకారం వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శరీరంలో కఫం పెరగకుండా ఉండటానికి, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. చేపలకు సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణం ఉంటుంది.