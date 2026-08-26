ప్రీ సేల్ బుకింగ్స్లో దురంధర్ను బీట్ చేసిన టాక్సిక్
కన్నడ స్టార్ యశ్ హీరోగా నటించిన టాక్సిక్ చిత్రం ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ చిత్రం ప్రీ సేల్ టికెట్స్ బుకింగ్స్లో దురంధర్ చిత్రాన్ని బీట్ చేసింది. పలు దఫాలుగా వాయిదాపడుతూ వచ్చిన ఈ చిత్రం ఆగస్టు 26వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైన విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఈ చిత్రం ప్రీసేల్ బుకింగ్స్లో రికార్డు సృష్టించింది. దీంతో ప్రస్తుతం 'టాక్సిక్' టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది.
ప్రీసేల్ బుకింగ్స్లో ఈ సినిమా హవా చూపించింది. బ్లాక్బస్టర్ 'ధురంధర్ 2'ను బీట్ చేసింది. 'ధురంధర్ 2' ప్రీసేల్లో 14 లక్షల టికెట్స్ అమ్ముడు కాగా.. 'టాక్సిక్' 16 లక్షలు సేల్ అయ్యాయి. ఈ భారీ ఓపెనింగ్స్తో మొదటి రోజు అలవోకగా రూ.100 కోట్లు సాధించవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
మహిళా దర్శకురాలు గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రిలీజ్ నేపథ్యంలో ఆగస్టు 25న రాత్రి 'టాక్సిక్' టీమ్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. 'ఇది కేవలం సినిమా మాత్రమే కాదు.. ఎంతోమంది సాంకేతిక నిపుణులు, నటీనటులు, సిబ్బంది ఎన్నో ఏళ్లపాటు ప్రేమతో, అడుగు అడుగునా కష్టపడి నిర్మించిన ప్రపంచం. మీరు ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో బిగ్ స్క్రీన్పై అందరితో కలిసి వీక్షించాలని మేం కోరుకుంటున్నాం. థియేటర్లలో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు సన్నివేశాలను మీ ఫోన్లలో రికార్డ్ చేసి.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయద్దు. సినిమా కథని, ట్విస్టులను బయటకు చెప్పొద్దు' అని టీమ్ విజ్ఞప్తి చేసింది.