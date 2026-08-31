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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (11:43 IST)

Raja Singh: ఫ్యామిలీతో చూసే సినిమా తీయండని యశ్‌కు రాజాసింగ్ విజ్ఞప్తి

Yash, Raja sing, Raviteja
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (11:43 IST)
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Yash, Raja sing, Raviteja
తెలుగు సినిమా గురించి హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ భారతీయ జనతాపార్టీ సీనియర్ నేత, ఎం.ఎల్.ఎగా చేసిన అనుభవం వున్న రాజా సింగ్ తెలుగు సినిమాలపై స్పందించారు. సహజంగా ఆయన తెలుగు సినిమాలపై ఎనలైజ్ వేయడం చాలా అరుదు. అందుకే యశ్ ఉరఫ్ నవీన్ కుమార్ గురించి ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. 
 
ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో టాక్సిక్ సినిమా గురించి యూత్ కూడా చర్చించుకుంటున్నారు. నవీన్ కుమార్ ఉరఫ్ యశ్ నటించిన సినిమా అది. టాక్సిక్ సినిమా చూద్దామని వెళ్లి.. అశ్లీలతను చూసి మధ్యలోనే వచ్చేశా. అదే ‘ఇరుముడి’ రవితేజ సినిమా అయితే.. ఆధ్యాత్మికత, సమాజం, బాధ్యత ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డైరెక్టర్లు కూడా ధర్మం కోసం, భక్తి గురించి.. సమాజానికి ఉపయోగపడే సినిమాలు తీయండి అని ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ పేర్కొన్నారు.
 
గతంలో సినిమాలలో మంచి మాట, సందేశం, కుటుంబంతో హాయిగా చూసుకునేలా కథలు వుండేవి. ఇప్పుడు టోటల్‌గా కరెప్షన్, అశ్లీలం, నరకాలే, చంపాలె వంటివి పెట్టి పొల్యూట్ చేసేశారు. ఏది ఏమైనా దర్శకుడు, నిర్మాతతో పాటు హీరో కూడా ఈ పాత్ర చేయాలా వద్దా? అనేది ఆలోచించాలి. సెన్సార్ వారు కూడా 18 ప్లస్ వారే చూడాలని అంటున్నారు. అది ఓకే. ఇక మరోవైపు రవితేజ సినిమా వచ్చింది. దానిలో సామాజిక సందేశం వుంది.
 
నేను వైష్ణవి దేవాలయంలో వున్నా. తిరిగి వచ్చాక నేనూ ఆ సినిమా చూస్తాను. గతంలో ఛావా మూవీ వచ్చింది. అందులో ధర్మం, దేశం, సమాజం గురించి మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు. నేను నాలుగు సార్లు చూశారు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఈ సినిమా గురించి చెప్పాను. నా వల్ల 3వేల మంది సినిమా చూశారు. కానీ టాక్సిస్ అలా కాదు. అశ్లీలత.. నరకాలె, చంపాలె.. అందుకే ఫ్యామిలీతో కూర్చుని చూసే సినిమా తీయండి. ఇది నా రిక్వెస్ట్ అంటూ వెల్లడించారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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మత్తు రహిత సమాజం కోసం యువత ప్రతినబూనాలి : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పిలుపు

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మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి

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ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్స

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