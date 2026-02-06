శుక్రవారం, 6 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 6 ఫిబ్రవరి 2026 (16:24 IST)

Yash: టాక్సిక్‌ తెలుగు రాష్ట్రాల హ‌క్కుల‌ను 120 కోట్ల‌కు సొంతం చేసుకున్న దిల్ రాజు

Rocking Star Yash, Toxic
Rocking Star Yash, Toxic
రాకింగ్ స్టార్ య‌శ్ ప్రెస్టీజియ‌స్ పాన్ ఇండిమా మూవీ ‘టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్‌’. మార్చి 19న ఈ మూవీ వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది. రిలీజ్‌కు ముందే ఈ సినిమా స‌రికొత్త రికార్డ్స్‌ను క్రియేట్ చేస్తోంది. శ్రీవెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై స్టార్ ప్రొడ్యూస‌ర్ దిల్ రాజు ఈ సినిమా ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌, తెలంగాణ రాష్ట్రాల‌కు సంబంధించిన హ‌క్కుల‌ను రూ.120 కోట్ల (అడ్వాన్స్ ఆన్ క‌మీష‌న్ బేసిస్‌)కు సొంతం చేసుకోవ‌టం ఇండ‌స్ట్రీలో డిస్క‌ష‌న్ పాయింట్‌గా మారింది. నాన్ తెలుగు సినిమాకు కోసం జరిగిన ఆల్‌టైమ్ బిగ్గెస్ట్ డీల్‌గా మారింది.
 
ఈ ఏడాది విడుదల కానున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీగా టాక్సిక్ కోసం అంద‌రూ ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇలాంటి నేప‌థ్యంలో టాక్సిక్ నిర్మాత‌ల(కెవిఎన్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్‌, మాన్‌స్ట‌ర్ మైండ్ క్రియేష‌న్స్‌)కు శ్రీవెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్‌కు మ‌ధ్య ఈ హిస్టారిక‌ల్ డీల్‌తో సినిమాపై బ‌జ్ మ‌రింత‌గా పెరిగింది. సినిమా రూపొందుతోన్న స్కేల్‌, సినిమాపై ఉన్న క్యూరియాసిటీ, బాక్సాఫీస్ రేంజ్‌పై ట్రేడ్‌పై ఉన్న గ‌ట్టి న‌మ్మ‌కాన్ని ఇది మ‌రింత స్ప‌ష్టంగా తెలియ‌జేస్తోంది. ఏపీ, తెలంగాణ హ‌క్కుల కోసం మూడు అగ్ర సంస్థ‌లు పోటీ ప‌డ‌గా చివ‌ర‌కు దిల్ రాజు నేతృత్వంలోని శ్రీవెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్‌కు ఈ డీల్ ద‌క్కింది. దీంతో ఇటీవ‌ల ఇండియ‌న్ సినీ హిస్ట‌రీలో అత్యంత కీల‌క‌మైన డిస్ట్రిబ్యూష‌న్ డీల్స్‌లో ఒక‌టిగా నిలిచింది.
 
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ టాక్సిక్ సినిమా అనేది నిజమైన స్టార్ పవర్, విజన్, భారీ స్థాయి సినీ ఆలోచ‌న ఉంటే భాష ప‌ర‌మైన హ‌ద్దులు ఎలా తొలగిపోతాయోన‌ని చూపించే బ‌ల‌మైన ఉదాహ‌ర‌ణ‌గా నిలుస్తోంది. బ‌య‌ట‌కు క‌నిపిస్తోన్న మూవీకున్న‌ హైప్‌, దేశాలు దాటిన అభిమానుల నుంచి వ‌స్తోన్న రెస్పాన్స్‌, ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల‌తో పాటు ఇత‌ర రాష్ట్రాల నుంచి వ‌స్తోన్న భారీ స్పంద‌న ఇవ‌న్నీ చూస్తుంటే సినిమా ప్రారంభ‌మైన‌ప్ప‌టి నుంచే దీనికి ఊహించ‌ని స్థాయిలో భారీ బ‌జ్ క్రియేట్ అయ్యింద‌నే దానికి ఉదాహ‌ర‌ణ‌లుగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రాంతాల‌కు అతీతంగా య‌శ్‌కు వ‌స్తోన్న ఆద‌ర‌ణ చూస్తుంటే ఓ స్టార్ హీరో కోసం దేశం యావ‌త్తు ఏక‌మ‌వుతోంద‌నే అరుదైన ఫీలింగ్ క‌లుగుతోంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రేక్ష‌కులైతే య‌శ్‌ను మ‌న‌వాడ‌నే అభిమానంతో ఆదరిస్తున్నారు. కెజియ‌ఫ్ 2 త‌ర్వాత య‌శ్ నెక్ట్స్ మూవీ కోసం ప్రేక్ష‌కులు ఎంత ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్నార‌నే విష‌యం ఇప్పుటికే నెంబ‌ర్స్ రూపంలో, ప్రీ రిలీజ్ హైప్ రూపంలో స్ప‌ష్టంగా తెలుస్తోంది.
 
ఈ సంద‌ర్భంగా శ్రీవెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ ‘‘ఇండియ‌న్ సినీ ఇండ‌స్ట్రీలోని పెద్ద స్టార్స్‌లో య‌శ్ ఒక‌రు. కెజియ‌ఫ్ 2 త‌ర్వాత ఆయ‌న మార్కెట్ మ‌రింత‌గా పెరిగింది. ఆయ‌న నెక్ట్స్ సినిమా టాక్సిక్ కోసం ఆడియెన్స్ ఎంతో ఆస‌క్తిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. నాలుగేళ్ల త‌ర్వాత వ‌స్తోన్న ఈ సినిమాపై ఉన్న అంచ‌నాలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. ఇలాంటి ప్రెస్టీజియ‌స్ మూవీని మా ఎస్‌వీసీ బ్యాన‌ర్‌పై తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకు రానుండ‌టం చాలా ఆనందంగా ఉంది. య‌శ్‌తో ఇలాగే మ‌రిన్ని సినిమాలు చేయాల‌ని ఆశిస్తున్నాం’’ అన్నారు.
 
శ్రీవెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్‌తో భాగ‌స్వామ్యం కావ‌టం వ‌ల్ల టాక్సిక్ సినిమాపై న‌మ్మ‌కం మ‌రింత‌గా పెరిగింది. అందుకు కార‌ణం దిల్ రాజు నేతృత్వంలోని ఎస్‌వీసీ బ్యాన‌ర్‌కు ఎన్నో భారీ చిత్రాలు, కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాల‌ను రూపొందించి ఘ‌న విజ‌యాల‌ను సాధించింది. నేష‌న‌ల్ అవార్డ్స్ సాధించిన సినిమాలు, బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్స్ సాధించిన సినిమాల‌ను రూపొందించిన ఈ సంస్థ‌పై ట్రేడ్ వ‌ర్గాల్లో మంచి న‌మ్మ‌కం ఉంది. టాక్సిక్ సినిమాతో ఎస్‌వీసీ బ్యాన‌ర్ జ‌త క‌ట్ట‌టం అనేది క‌థ‌, స్కేల్‌, భారీగా థియేట‌ర్స్‌లో సినిమా ర‌న్ కావ‌టం అనే అంశాల‌పై ఉన్న న‌మ్మ‌కాన్ని మ‌రింత స్ప‌ష్టం చేసింది. సినీ ఇండ‌స్ట్రీకి ఏపీ, తెలంగాణ ప్రాంతాలు ఎంతో కీల‌క‌మైన‌వి. కార‌ణం, ఇక్క‌డ సినిమాను ప్రేక్ష‌కులు ఎంత‌గానో ఆద‌రిస్తారు, గుండెల్లో పెట్టుకుంటారు. కాబ‌ట్టి ఈ భాగ‌స్వామ్యం టాక్సిక్ సినిమా ప్ల‌స్ అయ్యింది. ఈ పార్ట్‌నర్‌షిప్‌తో ప్రేక్షకులకు భారీ రిలీజ్‌, స్ట్రాంగ్ ప్రమోషన్లు, థియేటర్‌లో ఫుల్ మాస్ ఫీలింగ్ గ్యారంటీ అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది.
 
యశ్, గీతూ మోహన్‌దాస్ కలిసి కథను రాసి.. గీతూ మోహన్‌దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ సినిమాను ఇంగ్లిష్, కన్నడ భాషల్లో ఒకేసారి చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను హిందీ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం సహా మరికొన్ని భాషల్లో డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ చిత్రంపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారీ అంచ‌నాలున్నాయి.
 
అద్భుత‌మైన న‌టీన‌టులు, సాంకేతిక నిపుణులు టాక్సిక్ సినిమాకు వ‌ర్క్ చేస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను నేషనల్ అవార్డు గ్రహీత రాజీవ్ రవి నిర్వహిస్తుండగా.. సంగీతాన్ని రవి బస్రూర్ అందిస్తున్నారు. ఎడిటింగ్‌ను ఉజ్వల్ కులకర్ణి, ప్రొడక్షన్ డిజైన్‌ను టీపీ అబీద్ చూసుకుంటున్నారు. హాలీవుడ్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ జేజే పెర్రీ (జాన్ విక్ ఫేమ్)తో పాటు నేషనల్ అవార్డు గెలుచుకున్న అన్బరివ్ యాక్ష‌న్ స‌న్నివేశాల‌ను డిజైన్ చేశారు.
 
‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ సినిమాను కెవిఎన్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్‌, మాన్‌స్ట‌ర్ మైండ్ క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్స్‌పై వెంక‌ట్ కె.నారాయ‌ణ‌, య‌ష్ నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా 2026 మార్చి 19న ఈద్, ఉగాది, గుడి పడ్వా పండుగలు కలిసి వచ్చే లాంగ్ వీకెండ్‌ సమయంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతోంది.

జగన్ బాహుబలి అయితే చంద్రబాబు భల్లాలదేవుడు.. వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ ఆర్కే రోజా (video)

జగన్ బాహుబలి అయితే చంద్రబాబు భల్లాలదేవుడు.. వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ ఆర్కే రోజా (video)ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు మళ్లీ పూర్తి స్థాయిలో ఊపందుకున్నాయి. తెలుగుదేశం, వైసీపీ, జనసేన మధ్య మాటల యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరింది. ప్రధాన చర్చ తిరుమల లడ్డూ చుట్టూనే తిరుగుతోంది. ఇక అసలు విషయానికొస్తే, వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా, తన పంథాను కొద్దిగా మార్చి, తన పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్‌కు సినిమాటిక్ ఎలివేషన్లు ప్రారంభించారు. ఒకవైపు చంద్రబాబు ప్రజలు తనను కేవలం ప్రేమతో, జగన్‌పై ద్వేషంతో ఎన్నుకున్నారని చెబుతున్నారు.

Pawan Kalyan: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పవన్ జోక్యం.. మండిపడ్డ కోమటిరెడ్డి

Pawan Kalyan: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పవన్ జోక్యం.. మండిపడ్డ కోమటిరెడ్డితెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పోటీ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ జోక్యం చేసుకోవడాన్ని తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు గోదావరి జిల్లాల గురించి, తెలంగాణ గురించి పవన్ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను మళ్ళీ తెరపైకి తెస్తున్నారు. గతంలో తెలంగాణ అస్తిత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వ్యక్తిగా ఆయనను చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

Telugu Man: మానవ అక్రమ రవాణా కేసు.. అరెస్టయిన వారిలో ఒక తెలుగు వ్యక్తి

Telugu Man: మానవ అక్రమ రవాణా కేసు.. అరెస్టయిన వారిలో ఒక తెలుగు వ్యక్తిఅమెరికాలోని అట్లాంటాలో జరిగిన ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. మానవ అక్రమ రవాణా కేసులో అరెస్టయిన వారిలో ఒక తెలుగు వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు. అట్లాంటా ప్రాంతంలో అక్రమ రవాణా, లైంగిక వేధింపులను అరికట్టడానికి శాండీ స్ప్రింగ్స్ పోలీసులు రెండు రోజుల రహస్య ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. చట్టవిరుద్ధమైన లైంగిక కార్యకలాపాలను ఆపడం, బాధితులను దోపిడీ నుండి రక్షించడం ఈ ఆపరేషన్ లక్ష్యం. అయితే, అదుపులోకి తీసుకున్న ఎనిమిది మంది వ్యక్తులలో ఒక తెలుగు వ్యక్తి అరెస్టు కావడం అందరినీ షాక్‌కు గురిచేసింది.

Arava Sreedhar: అరవ శ్రీధర్‌కు ఊరట.. ఏపీ హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్

Arava Sreedhar: అరవ శ్రీధర్‌కు ఊరట.. ఏపీ హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్కొడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ క్వాష్ పిటిషన్‌ను దాఖలు చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనపై నమోదైన లైంగిక వేధింపుల కేసును కొట్టివేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ పిటిషన్‌ను కోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. హైకోర్టు పిటిషన్‌ను అంగీకరించి, నోటీసులు జారీ చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ విషయంలో వివరణ కోరాలని కూడా అధికారులను ఆదేశించింది. బీఎన్ఎస్ 35 (3) ప్రకారం ముందుకు సాగాలని పోలీసులను కోరింది.

నకిలీ స్టాక్ ట్రేడింగ్ - రూ.85 లక్షల వరకు మోసపోయిన హైదరాబాదీ

నకిలీ స్టాక్ ట్రేడింగ్ - రూ.85 లక్షల వరకు మోసపోయిన హైదరాబాదీ33 ఏళ్ల ప్రైవేట్ ఉద్యోగిని మోసగాళ్లు అధిక రాబడి ఇస్తామని ఆశ చూపి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లోకి లాగి, నకిలీ స్టాక్ ట్రేడింగ్ పథకం ద్వారా రూ. 71.11 లక్షలు మోసం చేశారని ఆరోపించారు. ఓ ఆర్థిక సేవల సంస్థ అధిక లాభాల కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వాట్సాప్ లింక్ వచ్చిన తర్వాత తాను డిసెంబర్ 25న ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానెల్‌లో చేరానని ఫిర్యాదుదారుడు చెప్పాడు. నిందితులు స్టాక్ చిట్కాలని చెప్పబడుతున్న వాటిని పంచుకున్నారు.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలుప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.
