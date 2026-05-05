మంగళవారం, 5 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 5 మే 2026 (12:15 IST)

Fauji: రాము చనిపోవడంతో ఫౌజీ సినిమా సెట్లో విషాదం - షూటింగ్ వాయిదా

Fauzi out of set Accident
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తోన్న చిత్రం  ‘ఫౌజీ’ . ఈ చిత్రం షూటింగ్ చౌటుప్పలి పరిసరాల్లో షూటింగ్ జరుగుతోంది. అయితే ఈరోజు ఉదయం 7గంటలకు చౌటుప్పలి క్రాస్ రోడ్ లో మైసమ్మ గుడి దగ్గర యూ టర్న్ చేస్తుండగా వ్యాన్ డ్రైవర్ డివైడర్ కుస్పీడ్ గా గుద్దడంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న రాము అక్కడిక్కడే చనిపోయాడు. రాము అనే వ్యక్తి ప్రభాస్ కుటుంబంలో అన్నీ పనులు చూస్తుండేవాడు. మరో వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్ కు చెందిన వెహికల్ వదిలేసి డ్రైవర్ పరారయ్యాడు. మరో ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను వెంటనే చికిత్స కోసం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఉదయం 7గంటలకు టిఫిన్ తీసుకురావడానికి బయలుదేరారని తెలిసింది. అయితే ఈ వార్త తెలియగానేసినిమా షూటింగ్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న సమయంలో తమ సహచరుడు మరణించాడనే సమాచారంతో చిత్ర యూనిట్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది. మరోవైపు, సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భారీ అంచనాలతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా యూనిట్‌లో ఈ ఘటన విషాద ఛాయలను నింపింది. మృతుడి కుటుంబానికి చిత్ర బృందం తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేసింది. వెంటనే షూటింగ్ ను వాయిదా వేశారు.

గతంలోనూ ఆదిపురుష్ షూటింగ్ సమయంలో ముంబైలో అగ్నిప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. కాగా, ఫౌజీ సినిమా సెట్లో కాకుండా బయట జరిగింది. ఉదయం కావడంతో ఎక్కువగా ట్రాఫిక్ లేకపోవడంతో మరింత ప్రమాదం తప్పిదని ఏదిఏమైనా ఒక వ్యక్తి చనిపోవడం దురుద్రుష్టకరమని పోలీసులు తెలియజేస్తున్నారు.

Education At The Doorstep: నిర్మాణ కార్మికుల పిల్లల కోసం డోర్ స్టెప్ పాఠశాలలుకార్మిక శిబిరాలకు నేరుగా విద్యను అందించే ఉమ్మడి ప్రయత్నంలో భాగంగా, సైబరాబాద్‌లోని నర్సింగిలో నిర్మాణ కార్మికుల పిల్లల కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన డోర్ స్టెప్ పాఠశాలను ప్రారంభించారు. సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ ఎం.రమేష్ మాట్లాడుతూ, "సరైన సంరక్షణ లేకపోతే, కార్మిక శిబిరాల్లోని పిల్లలు దోపిడీకి, మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది" అని అన్నారు.

సినిమాలకు పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పనున్న టీవీకే చీఫ్ విజయ్టీవీకే చీఫ్ విజయ్ సినిమాలకు పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పనున్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ అఖండ విజయం సాధించడంతో విజయ్ పూర్తిగా సినిమాలకు బైబై చెప్పనున్నారు. 2024 ఏప్రిల్ నెలలో టీవీకేను ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో జననాయగన్ సినిమాలో విజయ్ నటించారు. ఇదే ఆయన చివరి చిత్రం అని ప్రకటించారు. అయితే ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే ఇంటర్నెట్‌లో లీక్ అయ్యింది.

సింగపూరుకు వెళ్లిన 37మంది ఏపీ టీచర్లు.. ఎందుకంటే?బోధనా ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో నిర్వహించే ఐదు రోజుల శిక్షణా కార్యక్రమం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి 37 మంది ఉపాధ్యాయుల బృందాన్ని సింగపూర్‌కు పంపారు. విద్యను ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మార్చాలన్న ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు, విద్యాశాఖ మంత్రి ఎన్. లోకేష్‌ల దార్శనికతలో ఈ కార్యక్రమం ఒక భాగం. 2025లో రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారం అందుకున్న ఈ ఉపాధ్యాయులు, అభ్యసనను రూపొందించడం, ఆలోచనలను ప్రేరేపించడం అనే ఇతివృత్తంతో మే 4 నుండి 8 వరకు నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్‌లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.

పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల గెలిచిన టీవీకె విజయ్, త్రిష డిప్యూటీ సీఎం?తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం సృష్టించారు టీవీకె విజయ్. ద్రవిడ పార్టీలను మట్టి కరిపించారు. విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించడంతో ఒక స్థానాన్ని రాజీనామా చేయాల్సి వుంటుంది. కాగా ఆ స్థానం నుంచి నటి త్రిషను పోటీకి దించే అవకాశం వున్నట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. అంతేకాదు.. అక్కడ నుంచి విజయం సాధించిన త్రిషకు మంత్రివర్గంలో కీలకమైన పోస్టును ఇస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. హోం మంత్రి లేదా డిప్యూటీ సీఎం పోస్టును ఇచ్చే అవకాశం వున్నదని సమాచారం.

తమిళనాడులో విజయ్‌ గెలుపు.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న జగన్ ఫ్యాన్స్.. ఎందుకు?దళపతి విజయ్ తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రి కానున్నారు. దీనిపై ట్రెండ్‌లు స్పష్టంగా ఉన్నా.. ఆయన మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకుని సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలరా లేక ఇతరుల సహాయం తీసుకుంటారా అనేది తెలియాల్సి వుంది. విజయ్ సాధించిన విజయంతో సోషల్ మీడియా మొత్తం సందడిగా ఉంది. జగన్ అభిమానులు ఈ క్షణాన్ని తమ వ్యక్తిగత విజయంగా భావించి సంబరాలు చేసుకోవడం గమనార్హం. వారు జగన్, విజయ్ కలిసి ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలను ప్రచారం చేస్తున్నారు. జగన్, విజయ్ ఇటీవల ఒక వివాహ వేడుకలో కలుసుకున్నారు. ఇద్దరూ పక్కపక్కనే కూర్చుని ఒకరినొకరు పలకరించుకోవడం కనిపించింది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.
