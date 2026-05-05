Fauji: రాము చనిపోవడంతో ఫౌజీ సినిమా సెట్లో విషాదం - షూటింగ్ వాయిదా
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తోన్న చిత్రం ‘ఫౌజీ’ . ఈ చిత్రం షూటింగ్ చౌటుప్పలి పరిసరాల్లో షూటింగ్ జరుగుతోంది. అయితే ఈరోజు ఉదయం 7గంటలకు చౌటుప్పలి క్రాస్ రోడ్ లో మైసమ్మ గుడి దగ్గర యూ టర్న్ చేస్తుండగా వ్యాన్ డ్రైవర్ డివైడర్ కుస్పీడ్ గా గుద్దడంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న రాము అక్కడిక్కడే చనిపోయాడు. రాము అనే వ్యక్తి ప్రభాస్ కుటుంబంలో అన్నీ పనులు చూస్తుండేవాడు. మరో వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్ కు చెందిన వెహికల్ వదిలేసి డ్రైవర్ పరారయ్యాడు. మరో ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను వెంటనే చికిత్స కోసం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఉదయం 7గంటలకు టిఫిన్ తీసుకురావడానికి బయలుదేరారని తెలిసింది. అయితే ఈ వార్త తెలియగానేసినిమా షూటింగ్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న సమయంలో తమ సహచరుడు మరణించాడనే సమాచారంతో చిత్ర యూనిట్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది. మరోవైపు, సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భారీ అంచనాలతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా యూనిట్లో ఈ ఘటన విషాద ఛాయలను నింపింది. మృతుడి కుటుంబానికి చిత్ర బృందం తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేసింది. వెంటనే షూటింగ్ ను వాయిదా వేశారు.
గతంలోనూ ఆదిపురుష్ షూటింగ్ సమయంలో ముంబైలో అగ్నిప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. కాగా, ఫౌజీ సినిమా సెట్లో కాకుండా బయట జరిగింది. ఉదయం కావడంతో ఎక్కువగా ట్రాఫిక్ లేకపోవడంతో మరింత ప్రమాదం తప్పిదని ఏదిఏమైనా ఒక వ్యక్తి చనిపోవడం దురుద్రుష్టకరమని పోలీసులు తెలియజేస్తున్నారు.