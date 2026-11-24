మెగాస్టార్ చిరంజీవి సమకాలీకులు నటించిన ఆలోచన చిత్రం ట్రైలర్ లాంచ్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సమకాలీకులు G.V.నారాయణ రావు, ప్రసాద్ బాబు, నరసింహరాజు, మహర్షి రాఘవ, జయలలిత నటించిన ఆలోచన చిత్రం ట్రైలర్ విడుదలచేసి అభినందలు తెలియజేశారు చిరంజీవి. ఇంకా ఈ సినిమాలో సుజనా,అనుపమ స్వాతి, మాధవి, అద్వైక జెస్సీ, హసిత, జెన్నీ,ప్రసాద్ రామ్, నరేంద్ర, ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. నవంబర్ 27న ‘ఆలోచన’ మూవీని గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.
Megastar Chiranjeevi, Prasad Babu, Narasimha Raju, Jayalalitha
‘స్నేహం కోసమే అన్నీ.. స్నేహంతోనే అన్నీ.. ఆశ, మోహం, అసూయ, స్వార్థం అన్నీ చచ్చి.. నీలోని మనిషి.. ప్రతీ మనిషిని ప్రేమిస్తే చాలు.. ప్రతీ ఒక్కరూ నిన్ను ప్రేమిస్తారు.. ఆ ప్రేమలో ప్రతీ క్షణం ఆనందంగా జీవిస్తావు.. నువ్వు తృప్తిగా మరణించడానికి మార్గం మానవత్వం.. అదే దైవం, అదే మోక్షం’, ‘ప్రాణ స్నేహితులు చచ్చిపోతే.. వాడితో పాటు చచ్చిపోయే స్నేహితుడు చరిత్రలో ఉన్నాడా?’, ‘అద్భుతాలను అనుభవించాలి.. ప్రశ్నించకూడదు.. సమాధానం దొరకదు.. ఉండదు’.. అనే అద్భుతమైన డైలాగ్స్, గుండెని తాకే ఎమోషన్స్తో, మనసుని కదిలించే సన్నివేశాలతో ట్రైలర్ అందరిలోనూ ‘ఆలోచన’ను రేకెత్తించేలా సాగింది. ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన అనంతరం..
మెగాస్టార్ చిరంజీవి మాట్లాడుతూ.. ‘‘మంచు పల్లకి’ స్పూర్తితో ‘ఆలోచన’ చేశామని అన్నారు. ఈ ‘ఆలోచన’ చిత్రం నిజంగానే మంచి ఆలోచన. వృద్దాప్యంలోనూ తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డల గురించే ఆలోచిస్తుంటారు. కానీ బిడ్డలకు మాత్రం వేరే వేరే ప్రపంచాలుంటాయి. వృద్దాప్యంలో తమ తమ స్నేహితులతో కలిసి ఉండటం, ఆలోచనలు పంచుకోవడం, సమయాన్ని గడపడంతో మళ్లీ ఏజ్ రివర్స్ అయినట్టుగా వారికి అనిపిస్తుంది. అలాంటి ఆలోచనను రేకెత్తించేలా ఈ ‘ఆలోచన’ ఉంది. మంచి చిత్రాలను ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తూనే ఉంటారు. అలానే ఈ సినిమాని ఆదరించాలని, ‘ఆలోచన’ చిత్రం మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.