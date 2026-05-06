Avika Gor: విషపూరిత ప్రేమ థ్రిల్లర్ అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ
ఇటీవల ఖమ్మంలో జరిగిన 'అగ్లీ ప్రపోజల్ ఈవెంట్'లో తెలుగు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'అగ్లీ స్టోరీ' ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. నేడు డైరెక్టర్ సాగర్ కె చంద్ర చేతులు మీదుగా అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ విడుదల జరిగింది. ఒక బొమ్మపై వ్యామోహం ఉన్న వ్యక్తి, రక్తం పూసిన గోడలు వంటి వెంటాడే దృశ్యాలు, శ్రవణ్ భరద్వాజ్ అందించిన గగుర్పాటు కలిగించే సంగీతంతో ఈ ట్రైలర్ రూపొందించబడింది. వ్యామోహంతో కూడిన భర్తగా శ్రీ నందు, అతడిని గందరగోళంలోకి లాగే అవికా గోర్ నటించిన ఈ చిత్రం, దర్శకుడు ప్రణవ స్వరూప్ దర్శకత్వంలో ప్రేమ యొక్క వినాశకరమైన కోణాన్ని అన్వేషిస్తుంది.
ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంటెన్స్ నెరేషన్, బలమైన ఎమోషన్స్, ఊహించని ట్విస్టులతో నిండిన ఈ ట్రైలర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. సంగీత దర్శకుడు శ్రావణ్ భరద్వాజ్ స్కోర్ ట్రైలర్ను మరింత ఆకర్షణీయం చేసింది. నిర్మాతలు దీనిని ఒక చీకటి సత్యంగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గోర్ షూటింగ్ తీవ్రతను పంచుకోగా, నందు ఒక సన్నివేశాన్ని పునఃసృష్టించి ప్రేక్షకుల హర్షధ్వానాల మధ్య ప్రదర్శించారు; ఈ చిత్రం మే 22న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
డైరెక్టర్ ప్రణవ స్వరూప్ మాట్లాడుతూ, "ప్రతి ప్రేమకు ఓ చీకటి వైపు ఉంటుంది. ఆ సత్యాన్ని బలంగా చెప్పడమే మా లక్ష్యం. నందు, అవికా నటన ఈ చిత్రానికి బలం చేకూర్చింది. మా ప్రొడ్యూసర్లు సుభాషిణి గారు, లక్ష్మణ్ గారు ఈ సినిమా క్వాలిటీ విషయంలో నాకు ఎంతగానో సపోర్ట్ చేశారు. కచ్చితంగా ఈ సినిమా చూసి, ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో మంచి అనుభవం పొందుతారు" అని తెలిపారు. అలాగే ట్రైలర్ లాంచ్ చేసిన సాగర్ కె చంద్ర గారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
హీరో నందు మాట్లాడుతూ, "ఈ పాత్ర నాకు కొత్త ఛాలెంజ్. ఆసక్తికరమైన థ్రిల్లింగ్ సీన్స్తో నిండిన స్టోరీ ఇది. అవికా మంచి ఎమోషనల్ డెప్త్ ఇచ్చింది. డైరెక్టర్ ప్రణవ గారు ఈ సినిమాని చాలా బాగా తీశారు. ప్రొడ్యూసర్లు సుభాషిణి గారు, లక్ష్మణ్ గారు అద్భుతమైన నిర్మాణ విలువలు అందించారు. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాని కచ్చితంగా ఆస్వాదిస్తారు" అని తన ఉత్సాహం చూపించారు.
అవికా గోర్ మాట్లాడుతూ, "ఈ చిత్రం ద్వారా ప్రేమ యొక్క వాస్తవాలను చూపించాలనుకున్నాం. ట్రైలర్ చూశాక చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంత అద్భుతమైన సినిమాలో అవకాశం రావడం నా అదృష్టం. డైరెక్టర్ ప్రణవ గారికి, నిర్మాతలు సుభాషిణి గారు, లక్ష్మణ్ గారికి రుణపడి ఉంటాను. మే 22న థియేటర్లలో కలుద్దాం" అని అన్నారు. అలాగే ట్రైలర్ లాంచ్ చేసిన సాగర్ కె చంద్ర గారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.