Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు
వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు.
వడ్డే నవీన్ మాట్లాడుతూ, నాన్న గారు చనిపోయిన తరువాత నేను నటిస్తున్న, నిర్మిస్తున్న మొదటి చిత్రమిది. నేను ఎప్పుడూ హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాను. ఫ్యామిలీతోనే ఉంటున్నాను. నేను ఎక్కువగా బయట కనిపించను. కానీ నా గురించి మీడియా, అభిమానులు మాత్రం ఎప్పుడూ గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. బ్రేక్ తీసుకున్నాను. నా వద్దకు వచ్చిన కథలు నచ్చలేదు, నచ్చిన కథలు నా వద్దకు రాలేదు. ఎన్నో కథలు విన్నాను. త్రిమూర్తులు పాత్ర గురించి మాత్రమే కమల్ చెప్పాడు.
ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ అనే టైటిల్ కూడా చెప్పాడు. అయితే కథ, స్క్రిప్ట్ మీద ఏడాది పాటు ఇద్దరం వర్క్ చేశాం. కథ మొత్తం రెడీ అయ్యాక షూటింగ్కి వెళ్లాం. హై క్వాలిటీ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది. కంటెంట్ కూడా కొత్తగా ఉంటుంది. అందరం కలిసి ఓ ఫ్యామిలీలా ఈ మూవీ కోసం పని చేశాం. రాశీ గారు అద్భుతమైన నటి. జూన్ 19న స్ట్రాంగ్ కంటెంట్తో ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తోంది. మా చిత్రం అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను. గత పదేళ్లుగా నేను ఎక్కడా కనిపించకపోయినా, సినిమాలు చేయకపోయినా నన్ను గుర్తు పెట్టుకున్న ప్రేక్షకులకు థాంక్స్’ అని అన్నారు.
హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ మాట్లాడుతూ, నాకు లక్ష్మీ అనే మంచి పాత్రను ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు థాంక్స్. నేను పని చేసిన అన్ని ప్రొడక్షన్ హౌస్ల్లో కెల్లా ఇది బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ. వడ్డే నవీన్ గారు ఎంతో మంచి వ్యక్తి. నిర్మాతగా, హీరోగా ఆయన ఎప్పుడూ హంబుల్గానే ఉంటారు. వడ్డే నవీన్ గారి కమ్ బ్యాక్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. జూన్ 19న మా చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ మా సినిమాని చూసి సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
దర్శకుడు కమల్ తేజ నార్ల మాట్లాడుతూ, ఏడాదిన్నర పాటుగా కథ, స్క్రిప్ట్ మీద పని చేశాం. ఇలా మా టీజర్ను రిలీజ్ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. నా డెబ్యూ మూవీ ఇంత గొప్పగా ఉంటుందని అనుకోలేదు. పూరి గారి వద్ద పని చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఓ మూమెంట్ కోసం చూశాను. వడ్డే నవీన్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కోరుకున్నట్టుగా ఆయన రీ ఎంట్రీ, కమ్ బ్యాక్ ఉంటుంది. వడ్డే నవీన్ గారి లాంటి ఓ మంచి వ్యక్తితో నేను మొదటి సినిమా చేయడం ఆనందంగా ఉంది. టీజర్ అందరికీ నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. జూన్ 19న మా చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
*నటుడు వడ్లమాని శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ* .. ‘వడ్డే నవీన్ గారు మంచి మనిషి. పదేళ్లు గ్యాప్ ఇచ్చినా కూడా ఒకప్పటిలానే ఆయన ఉన్నారు. ఆయనతో పని చేయడం వల్ల నేను ఎంతో నేర్చుకున్నాను. నాకు ఇంత మంచి పాత్రను ఇచ్చిన నవీన్ గారికి థాంక్స్. జూన్ 19న ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
సంగీత దర్శకుడు కళ్యాణ్ నాయక్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘మంచి కమర్షియల్ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేయాలని అనుకుంటున్న టైంలో ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ అవకాశం వచ్చింది. ఆర్ఆర్ అద్భుతంగా వచ్చింది. ఈ మూవీ వండర్స్ చేస్తుంది అని అన్నారు.
ఇండోర్లో హనీట్రాప్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇండోర్ హనీట్రాప్, బ్లాక్మెయిల్ కేసులో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు మరియు పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఒక దోపిడీ ముఠా పనిచేస్తోందని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. దర్యాప్తు అధికారుల ప్రకారం, చింటూ ఠాకూర్ అని కూడా పిలువబడే మద్యం వ్యాపారి హితేంద్ర సింగ్ ఠాకూర్ నుండి కోటి రూపాయల దోపిడీకి పాల్పడిన ముఠా వెనుక భోపాల్ నివాసి శ్వేతా విజయ్ జైన్ సూత్రధారిగా భావిస్తున్నారు.
ఏపీలో నగర మౌలిక సదుపాయాలు, పట్టణ అభివృద్ధిని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో చేపట్టిన మూడు కీలక ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందని విశాఖపట్నం ఎంపీ శ్రీ భరత్ ప్రకటించారు. అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ (యూసీఎఫ్) పథకం కింద గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీవీఎంసీ) ప్రతిపాదించిన ఈ ప్రాజెక్టులకు నేషనల్ అపెక్స్ కమిటీ (నాక్) నుండి ఆమోదం లభించింది.
ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడనుకుని అంత్యక్రియలు చేశారు. కానీ ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలతో ఇంటికి చేరుకున్నాడు. విశ్రామ్ ముండా అనే వ్యక్తి అదృశ్యమైన కొద్ది రోజులకే, అతని కుటుంబ సభ్యులు అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అయితే, సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలోని రామ్గఢ్లో కొంతకాలం గడిపి, జార్ఖండ్లోని ఖుంటి జిల్లాలో ఉన్న తన ఇంటికి అతను తిరిగి వచ్చాడు. పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న ఒక మృతదేహాన్ని ముండాదేనని కుటుంబ సభ్యులు పొరపాటున గుర్తించడం వల్లే, వారు ఆ అంత్యక్రియలు నిర్వహించారని అధికారులు బుధవారం తెలిపారు.
జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన డాక్టర్ అనూప్ మిశ్రా, డాక్టర్ సీమా గులాటిల పరిశోధన.. 24 వారాల పాటు క్రమం తప్పకుండా బాదం పప్పులు తినడం వల్ల కార్యనిర్వాహక పనితీరు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, శరీర నిర్మాణంలో ఆశాజనక మార్పులు. ప్రతిరోజూ కొన్ని బాదం పప్పులు తినడం లాంటి చిన్న ఆహారపు అలవాటు.. ప్రీ-డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న మధ్యవయస్కులైన భారతీయుల్లో ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని, జీవక్రియల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన తాజా పరిశోధన వెల్లడించింది. అలాగే శరీరంలో వాపు, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి సూచికలను కూడా బాదం తగ్గిస్తుందని పేర్కొంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత 47 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దాటిందని చెబుతున్నారు. దీనితో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన వడగాలులు, ఉక్కపోతగా వుంటోంది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా విపత్తు నిర్వహణ చర్యలు ముమ్మరం చేసినట్లు రెండు తెలుగు ప్రభుత్వాధికారులు వెల్లడించారు. కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకూ ఎండ తీవ్రంగా వుంటుంది కనుక బైటకు రావద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్పించి చిన్నారు, గర్భిణులు, వృద్ధులు బైటకు రాకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.
కాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.