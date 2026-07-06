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రామాయణంలో శ్రీరాముడి తొలి లుక్కు వెనుక ఉన్న ఆభరణాలను ఆవిష్కరించిన ట్రైబ్ అమ్రపాలి
ప్రపంచం మొత్తం రామాయణం చిత్రంలో శ్రీరాముడిగా నటించిన రణబీర్ కపూర్ తొలి రూపాన్ని వీక్షిస్తున్న ఈ సమయంలో, ఆ రూపానికి వెనుక ఉన్న కళాత్మకత, వారసత్వం, నైపుణ్యానికి సంబంధించిన ఒక విశేష కథ కూడా వెలుగులోకి వస్తోంది. ఈ మహత్తర పురాణ గాథకు అధికారిక ఆభరణాల భాగస్వామిగా ఉన్న ట్రైబ్ అమ్రపాలి, చిత్రంలోని పాత్రలకు అలంకరించిన సున్నితమైన, అద్భుతమైన ఆభరణాలను రూపొందించింది. శతాబ్దాల నాటి పురాణాలు, ప్రతీకలు, భారతీయ శిల్పకళను నేటి తరానికి అనువైన దృశ్యభాషగా మార్చింది.
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో, ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లో రూపొందుతున్న రామాయణం భారతదేశపు అత్యంత గౌరవనీయమైన ఇతిహాసాలలో ఒకదానికి భవ్యమైన సినీ రూపాంతరం. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీపావళి 2026- 2027లో రెండు భాగాలుగా విడుదల కానుంది. రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తుండగా, యశ్ శక్తివంతమైన రావణుడి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడిగా, రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా కనిపించనున్నారు.
ట్రైబ్ అమ్రపాలికి ఈ భాగస్వామ్యం కేవలం ఆభరణాల రూపకల్పన మాత్రమే కాదు; ఇది భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి నివాళి. 18 నెలలకు పైగా సాగిన ఈ ప్రక్రియలో, సీఈఓ మరియు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ తరంగ్ అరోరా నాయకత్వంలో, బ్రాండ్ డిజైన్ బృందం పురాణాలు, ప్రాచీన భారతీయ ఆభరణ సంప్రదాయాలు, దేవాలయ కళ, శిల్పాలు మరియు ప్రతీకాత్మక కథనాలపై విస్తృత పరిశోధన నిర్వహించింది. దీని ఫలితంగా, రామాయణం ప్రపంచానికి నిజాయితీగా అనిపించేలా, అలాగే ఆధునిక సినిమాకు తగిన వైభవాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఒక ప్రత్యేక ఆభరణ శైలిని సృష్టించింది.
శ్రీరాముడి తొలి రూపంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచినది 335 గ్రాముల బరువైన స్టేట్మెంట్ నెక్లెస్. ఇది శ్రీరాముడి దివ్య ధనుస్సైన కోదండం నుండి ప్రేరణ పొందింది. ఈ ఆభరణం ధైర్యం, ధర్మం మరియు దివ్య లక్ష్యాన్ని సూచిస్తుంది. వెండి మరియు ఇత్తడితో రూపొందించిన ఈ నెక్లెస్, శ్రీరాముడి మహోన్నత వ్యక్తిత్వం, సూర్యవంశ వారసత్వం మరియు ధర్మ స్వరూపాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ రూపకల్పనలో ధర్మచక్రం నుండి ప్రేరణ పొందిన వృత్తాకార మెడలియన్లు, సూర్యవంశాన్ని సూచించే సూర్యచిహ్నాలు, పవిత్రత మరియు దైవత్వాన్ని సూచించే పద్మాకృతులు, అలాగే మిథిలా మరియు పుష్పవాటికల పవిత్ర తోటల నుండి స్ఫూర్తి పొందిన సున్నితమైన పుష్పాలంకరణలు చోటు చేసుకున్నాయి.
ఈ ఆభరణంలో సాంప్రదాయ శిల్పకళ మరియు నైపుణ్యపూర్వక లోహకళ అద్భుతంగా మిళితమయ్యాయి. ఎంబాస్డ్ రిలీఫ్ పద్ధతులు పుష్పాలంకరణలకు లోతు మరియు స్పష్టతను అందించగా, సూక్ష్మమైన చెక్కుదల మరియు చేజింగ్ పద్ధతులు ఉపరితల నిర్మాణాలకు జీవం పోశాయి. ఫిలిగ్రీ శైలిలో రూపొందించిన ఓపెన్వర్క్ మధ్య పెండెంట్కు సున్నితత్వాన్ని అందించగా, గ్రాన్యులేషన్ శైలిలోని బీడ్వర్క్ అలంకార అంచులను మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దింది. ప్రతి భాగం ప్రత్యేకంగా తయారై, సమీకరించబడి, అత్యంత శ్రద్ధతో పూర్తి చేయబడింది. ఫలితంగా శ్రీరాముడి రాజసౌందర్యం మరియు ఆధ్యాత్మిక మహిమను ప్రతిబింబించే అద్భుతమైన ఆభరణం రూపుదిద్దుకుంది.
ఈ భాగస్వామ్యంపై స్పందించిన అమ్రపాలి జువెల్స్ సీఈఓ మరియు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ తరంగ్ అరోరా మాట్లాడుతూ: రామాయణం వంటి మహత్తర ప్రాజెక్ట్లో భాగస్వామ్యం కావడం మాకు ఎంతో గౌరవకరం. మనందరం రామాయణ కథతో పెరిగాం. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆ శాశ్వత ఇతిహాసాన్ని నేటి తరానికి కొత్తగా పరిచయం చేస్తోంది. భవిష్యత్తు తరాలు గుర్తుంచుకునే రామాయణంగా ఇది నిలిచే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ఇది ఏ ఒక్క వ్యక్తి లేదా బ్రాండ్ కంటే ఎంతో గొప్పది. మన పురాణాలు, సంస్కృతి మరియు ఆధ్యాత్మికతలో దీని మూలాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి మహత్తర సృష్టిలో చిన్న భాగమైనా కావడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం.
రామాయణం చిత్ర నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ: రామాయణంలో ప్రతి సృజనాత్మక నిర్ణయం ప్రామాణికత మరియు ఉద్దేశ్యంతో నడిపించబడింది. ఆభరణాలు ఆ దృష్టిని జీవం పోయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ప్రతి ఆభరణం పాత్రల వ్యక్తిత్వం, వారసత్వం మరియు వారి ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబించేలా రూపొందించబడింది. ఇవి కేవలం అలంకరణలు మాత్రమే కాకుండా కథనంలో అంతర్భాగాలుగా మారాయి.
తరంగ్ అరోరా మరింతగా మాట్లాడుతూ: రామాయణం కోసం ఆభరణాలను రూపొందించడం మా అత్యంత సృజనాత్మక మరియు సంతృప్తికరమైన ప్రయాణాలలో ఒకటి. ఇది కేవలం ఆభరణాలను రూపొందించడం మాత్రమే కాదు; ప్రతి పాత్రకు ప్రత్యేక గుర్తింపును కలిగిన ఒక సంపూర్ణ దృశ్యభాషను నిర్మించడం. శ్రీరాముడి కోసం రూపొందించిన ప్రతి అంశం ధర్మం, శక్తి, కరుణ మరియు ఔన్నత్యాన్ని ప్రతిబింబించేలా జాగ్రత్తగా రూపుదిద్దుకుంది.
ఈ సృష్టి ప్రక్రియలో డిజైనర్లు, మాస్టర్ కార్మికులు, మోడల్ మేకర్లు మరియు నైపుణ్యంతో కూడిన శిల్పకారులు వందలాది గంటలు కృషి చేశారు. ఈ భాగస్వామ్యం భారతీయ ఆభరణ వారసత్వం మరియు ప్రపంచ స్థాయి సినీ కథనాల మధ్య ఒక చారిత్రాత్మక కలయికగా నిలిచింది. రామాయణం ద్వారా ట్రైబ్ అమ్రపాలి కేవలం ఆభరణాలను మాత్రమే సృష్టించలేదు; పురాణాలు, శిల్పకళ మరియు కల్పనాశక్తి కలిసిన ఒక విస్తారమైన దృశ్య ప్రపంచాన్ని నిర్మించడంలో భాగమైంది.
ట్రైబ్ అమ్రపాలి గురించి
2013 మార్చిలో ఈ-స్టోర్గా ప్రారంభమైన ట్రైబ్ అమ్రపాలి, సంప్రదాయ జానపద వారసత్వాన్ని ఆధునిక శైలిలో ప్రతిబింబించే బ్రాండ్. అమ్రపాలి బ్రాండ్ స్ఫూర్తితో పుట్టిన ఈ సంస్థ, వెండి, బంగారు పూత కలిగిన వెండి మరియు ఫ్యాషన్ జ్యువెలరీలో ఆధునిక, అందుబాటు ధరల డిజైన్లను అందిస్తోంది.
రామాయణం గురించి
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో, నమిత్ మల్హోత్రా యొక్క ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, 8 సార్లు ఆస్కార్ విజేత అయిన DNEG మరియు యశ్ యొక్క మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ రెండు భాగాల మహాకావ్యం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐమాక్స్లో విడుదల కానుంది. భాగం 1- దీపావళి 2026, భాగం 2- దీపావళి 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
భార్యాభర్తలు చంపుకోవడం ఫ్యాషన్.. మేడ మీద నుంచి తోసేసి.. నరాల్లో హార్పిక్ ఎక్కించి..?
భార్య భర్తను చంపడం, భర్త భార్యను చంపడం ఫ్యాషనైపోతుంది. అక్రమసంబంధాలు, ఇష్టం లేని వివాహాలతో నేరాల సంఖ్య పెరిగిపోతున్నాయి. తాజాగా ఓ భార్య ప్రియుడి మోజులో పడి.. అతడి కోసం భర్తను మేడపై నుంచే తోసేసింది. అయినా చావకపోవడంతో అతడి నరాల్లోకి హార్పిక్ ఎక్కించి చంపేసింది. ఈ ఘటన నిజామాబాద్ శివారు ప్రాంతమైన న్యాల్కల్లో చోటుచేసుకుంది.
జగన్ ప్రభుత్వంపై పోరాడటానికి రూ. 25 కోట్లు ఖర్చు చేసా: జడ శ్రావణ్, వీడియో
ప్రశ్న రావణ్ కి సంబంధించిన కేసుల్లో బెయిల్ రావడానికి జడ శ్రావణ్ కృషి ఎంతగానో వున్నదని సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్న రావణ్ సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. ఇదిలావుంటే జడ శ్రావణ్ కి సంబంధించిన ఓ పాత వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో జడ శ్రావణ్ మాట్లాడుతూ... వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై పోరాడేందుకు రూ. 25 కోట్లు ఖర్చు చేసాను. 5 వేల కేసులను వాదించి నెగ్గాను. ఈ కేసులకు అయ్యే ఖర్చు 25 కోట్లు. పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్ దగ్గర్నుంచి నేను ఎంతగానో శ్రమించాను అంటూ ఆ వీడియోలో చెప్పుకొచ్చారు.
శ్రీలంక నెగోంబో జైలులో అల్లర్లు... 25కి చేరిన ఖైదీల సంఖ్య
శ్రీలంక దేశంలోని నెగోంబో పట్టణంలో ఉన్న జైలులో అల్లర్లు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ అల్లర్ల కారణంగా చనిపోయిన ఖైదీల సంఖ్య 25కి చేరింది. మృతుల్లో ఖైదీలతో పాటు నలుగురు గార్డులు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. గాయపడిన మరో వంద మంది చికిత్స పొందుతున్నారని చెప్పారు. గత ఐదేళ్లలో దేశంలోని జైళ్లలో జరిగిన అత్యంత దారుణమైన అల్లర్లు ఇవేనని వారు పేర్కొన్నారు. జైలులో మాదక ద్రవ్యాల వ్యవహారంలో ఆదివారం సాయంత్రం రెండు గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ జరిగినట్లు తెలిపారు. సామర్థ్యానికి మించి కారాగారంలో వేలాదిమంది ఖైదీలు ఉండడం వల్ల ఈ ఘటన మరింత తీవ్రమయ్యిందన్నారు.
కరూర్ తొక్కిసలాట పిటిషన్.. అత్యవసర విచారణ స్వీకరణకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి
2025 నాటి విషాదకరమైన కరూర్ తొక్కిసలాట కేసులో కీలక సాక్షులను ప్రభావితం చేయడానికి తమిళనాడు సిట్టింగ్ మంత్రులు చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ దాఖలైన మధ్యంతర దరఖాస్తును అత్యవసరంగా విచారణకు స్వీకరించడానికి సుప్రీంకోర్టు సోమవారం అంగీకరించింది. జస్టిస్లు అహ్సనుద్దీన్ అమానుల్లా, షీల్ నాగులతో కూడిన వెకేషన్ బెంచ్ ఈ విషయాన్ని 2026 జూలై 7, మంగళవారం నాడు తక్షణ విచారణకు షెడ్యూల్ చేసింది.
Monsoon fury: దేశంలో కురిసిన భారీ వర్షాలు.. 45 శాతం నుండి 28కి తగ్గిన వర్షపాత లోటు
రాబోయే రోజుల్లో కూడా రుతుపవన చురుగ్గా కొనసాగుతుందని, పశ్చిమ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, కొంకణ్ తీరం, మధ్య భారతదేశం, హిమాలయ పర్వత పాదాల వద్ద భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది రుతుపవనాలను ఎల్ నినో తీవ్రంగా బలహీనపరుస్తుందన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో, తాజా రుతుపవనాల పునరుజ్జీవనం ఊరటనిచ్చింది.
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.