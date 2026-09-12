రోహిత్ను త్రిగుణ్ వేధిస్తున్నాడు: మద్దతుగా నిలిచిన డెమోన్ పవన్
బిగ్ బాస్ తెలుగు హౌస్లో సెలబ్రిటీలు వర్సెస్ సామాన్యుల మధ్య చర్చ మరింత తీవ్రమవుతుండగా, మాజీ కంటెస్టెంట్ డెమోన్ పవన్ ఇప్పుడు ఈ విషయంపై స్పందించారు. జియోహాట్స్టార్లో ఇటీవల జరిగిన బిగ్ బాస్ 24/7 లైవ్ చాట్లో, అగ్నిపరీక్ష ద్వారా షోలోకి ప్రవేశించిన ఈ సీజన్ 9 కంటెస్టెంట్, ఈ వారం జరిగిన కొన్ని అతిపెద్ద ఘర్షణలపై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ, బహిరంగంగా సామాన్యులకు మద్దతు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న రోహిత్-త్రిగుణ్ వివాదం గురించి మాట్లాడుతూ, తాను ఎవరి పక్షాన ఉన్నానో పవన్ స్పష్టంగా చెప్పారు. "అవును... త్రిగుణ్ కేవలం రోహిత్ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడమే కాదు, అతన్ని వేధిస్తున్నాడు," అని ఆయన అన్నారు. త్రిగుణ్ "మాట్లాడే ముందు ఆలోచించడం నేర్చుకోవాలి" అని కూడా ఆయన జోడించారు.
ఇద్దరిలో ఒకరిని ఎంచుకోమని అడిగినప్పుడు, పవన్, “త్రిగుణ్, రోహిత్లలో నేను రోహిత్కు పూర్తి మద్దతు ఇస్తాను” అని అన్నారు. రోహిత్ తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా చెబుతూ, బాగా ఆడుతున్నాడని ప్రశంసిస్తూనే, వాడివేడి వాదనల సమయంలో తన మాటల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని కూడా ఆయన సలహా ఇచ్చారు.
ఆ తర్వాత సంభాషణ సెలబ్రిటీలు, సామాన్యుల మధ్య ఉన్న పెద్ద విభజన వైపు మళ్లింది. తానూ అగ్నిపరీక్ష ద్వారా వచ్చిన పవన్, బిగ్బాస్ ఇంట్లో సామాన్యులు కొన్నిసార్లు ఒంటరి అవుతున్నారని భావించారు. సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లు బిగ్ బాస్లోకి ప్రవేశించాక, బయట వారికున్న పేరు ప్రఖ్యాతులతో సంబంధం లేకుండా అందరూ సమాన హోదాలో ఉంటారని కూడా ఆయన గుర్తు చేశారు. కంటెస్టెంట్లు ఒకరితో ఒకరు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడే ముందు ఆలోచించుకోవాలని చెబుతూ, పవన్ “చిల్లార బ్యాచ్”, “స్టెరాయిడ్ బాడీ” వంటి వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలను కూడా ఖండించారు.
త్రిగున్ చేసిన “చి చి అగ్నిపరీక్ష” వ్యాఖ్య కూడా ఆయనకు నచ్చలేదు. ఒక కంటెస్టెంట్తో విభేదించడం అనేది మొత్తం వేదికను అగౌరవపరచడానికి కారణం కాకూడదని పవన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ సమయంలో ఝాన్సీ ఒక వైఖరి తీసుకోనందుకు ఆయన ఆమెను ప్రశ్నించారు. ప్రతి సెలబ్రిటీ ఒకప్పుడు సామాన్యులేనని, ఎవరూ తమ మూలాలను మరచిపోకూడదని కూడా ఆయన అన్నారు.
త్రిగుణ్పై తన విమర్శను మరో అడుగు ముందుకు తీసుకువెళ్తూ, పదేపదే మాటలపై అదుపు కోల్పోతున్నందుకు అతనికి 'ఎల్లో కార్డ్' ఇవ్వాలని కూడా పవన్ సూచించారు. ఈ వారం రోహిత్ వర్సెస్ త్రిగుణ్ మరియు సెలబ్రిటీలు వర్సెస్ సామాన్యుల విభజన ప్రధాన చర్చనీయాంశాలుగా మారడంతో, వారాంతపు ఎపిసోడ్లో నాగార్జున వీటి గురించి ప్రస్తావిస్తారా లేదా అన్నదే ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది. వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలు మరియు "చి చి అగ్నిపరీక్ష" వివాదం కూడా పరిశీలనలోకి వస్తాయా?
ఈ వారం బిగ్బాస్ ఇంట్లో జరిగిన పరిణామాలపై నాగార్జున ఎలా స్పందిస్తారన్న దానిపైనే అందరి దృష్టి ఉంది. బిగ్బాస్ తెలుగుకు సంబంధించిన విశేషాలన్నింటినీ జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)లో ప్రసారమయ్యే 'బిగ్బాస్ 24/7'లో వీక్షించండి.