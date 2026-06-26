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ఖుష్బూ కుమార్తె పెళ్లికి త్రిష, ఖాళీగా పక్కసీటు, అది ఎవరికోసం?
తమిళ నటి ఖుష్బూ, దర్శకుడు సుందర్ల కుమార్తె అవంతిక వివాహం అంగరంగవైభవంగా గోవాలో జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకకు బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ రంగాలకు చెందిన అగ్ర హీరోహీరోయిన్లు తమ కుటుంబాలతో హాజరయ్యారు. ఇదిలావుంటే ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియోలో త్రిష కూర్చుని వుంది, ఆమెకి కుడిప్రక్కన ఓ కుర్చీ ఖాళీగా కనబడుతోంది. బహుశా అది దళపతి విజయ్ కోసం అయి వుంటుందనే చర్చ నడుస్తోంది. ఇక త్రిషకు ఎడమ వైపున మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన సతీమణి సురేఖ కూర్చున్నారు. అదే వరుసలో నాగ్ దంపతులు, వెంకీ దంపతులు కూర్చున్నారు. వీరంతా కూర్చొని వివాహ వేడుకలను చూస్తున్న వీడియోలు ఎక్కువగా అన్ని సోషల్ మీడియాలో కనిపించాయి. అయితే నూతన దంపతులను ఎక్కడా చూపించకుండా ఎందుకనో జాగ్రత్త పడ్డారు.
నటి-రాజకీయవేత్త ఖుష్బూ సుందర్ మరియు దర్శకుడు సుందర్ సి కుమార్తె అవంతిక, మర్చంట్ నేవీ అధికారి శ్రవణ్ శ్రీనివాసన్ను జూన్ 25న గోవాలోని ఒక విలాసవంతమైన రిసార్ట్లో జరిగిన ఒక సన్నిహిత వేడుకలో వివాహం చేసుకున్నారు. పెద్దలు కుదిర్చిన ఈ ప్రేమ-పెద్దల కలయిక వేడుకకు త్రిషా కృష్ణన్, అమలా అక్కినేని, అనిల్ కపూర్, జాకీ ష్రాఫ్ తారలు హాజరయ్యారు. ఈ వేడుక క్లిప్లలో చిరంజీవి క్రీమ్ రంగు కుర్తాలో, వెంకటేష్ తెల్లటి దుస్తులలో, నాగార్జున అందరితో హుందాగా కలిసిపోతూ కనిపించారు. ఉత్సాహభరితమైన సంభాషణల నుండి ఆలింగనాల వరకు, పరిశ్రమలోని శాశ్వత బంధాలను నొక్కిచెబుతూ, అభిమానులు ఈ హృదయపూర్వక క్షణాలను వేడుకగా జరుపుకున్నారు.
అయితే, వివాహానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్లను కుటుంబ సభ్యులు ముందుగానే ఆహ్వానించినప్పటికీ, వారు ఈ వేడుకకు హాజరుకాలేదు. కాగా, అవంతిక, శ్రవణ్ జీవితాల్లో ఒక కొత్త అధ్యాయం మొదలవుతున్న తరుణంలో, తమ కుటుంబానికి ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు అని పేర్కొంటూ ఖుష్బూ వేడుకకు సంబంధించిన భావోద్వేగ క్షణాలను పంచుకున్నారు. ఈ వివాహాన్ని అభిమానులు, ప్రముఖులు ఘనంగా స్వాగతించారు, అలాగే నూతన వధూవరులకు అభినందనలు వెల్లువెత్తాయి.
Megastar Chiranjeevi, King Nagarjuna and Victory Venkatesh & Trisha attended the wedding of Kushboo’s daughter Avantika at a resort in Goa. pic.twitter.com/KD577WPFIw— FlickPanda (@IamFlickPanda) June 25, 2026
నేనే గోల్డ్మేన్ అంటూ ఎగిరిపడ్డ సూర్య అరెస్ట్, ఎందుకంటే?
సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గజదొంగ చిత్రంలో ఆహా గోల్డ్ మేన్... ఓహో గోల్డ్ మేన్ అనే పాట వుంది. అందులో హీరోది దొంగ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు గత కొంతకాలంగా తను గోల్డ్ మేన్ అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్న గోల్డ్ మేన్ అలియాస్ సూర్యను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. దీనికి కారణం కూడా పోలీసుల వెల్లడించారు. ఈ గోల్డ్ మేన్ సూర్య విదేశాల నుంచి తక్కువధరకే బంగారం తెప్పించి ఇస్తామని చెప్పి పలువురుని మోసం చేసాడు. ఈ మేరకు బాధితులు అత్తాపూర్ పోలీసు స్టేషనులో గోల్డ్ మేన్ సూర్యపై ఫిర్యాదులు చేసారు.
అతడు ఓ అనుమానపు పురుగు, పక్కా ప్రణాళికతోనే నా కుమార్తెను హత్య చేసాడు: రాధాగాయత్రి తండ్రి
రాధాగాయత్రి అనుమానస్పద మృతి కేసుపై ఆమె తండ్రి సుధాకర్ తమ అల్లుడు శ్రీచరణ్ తన కుమార్తెను హత్య చేసి వుంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ... శ్రీచరణ్ అందరినీ తప్పుదారి పట్టించాడు. నా కుమార్తెను చంపాలనే ముందస్తు ప్రణాళికతోనే ముస్సోరీ తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఆమెను హత్య చేసాడు. నిద్రపోయి తెల్లారి లేచేసరికల్లా చనిపోయిందని చెప్పాడు. ఉదయం ఆరున్నర గంటలకే చనిపోయిందని, ఆ విషయాన్ని నాకు ఉదయం 8 గంటల తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. అంత గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నట్లు? టిక్కెట్లు పంపుతున్నా వచ్చేయమని మాకు చెప్పి ఉత్తరాఖండ్ లోనే ఒక న్యాయవాదితో సంప్రదింపులు ఎందుకు చేసాడు?
Sai Krishna సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని ఆ ముగ్గురు కలిసి పారేశారు..
లాకప్ మరణానికి గురైన గడె సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని సీఐ నాగరాజు, అతని స్నేహితుడు, ఇద్దరు హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు కలిసి తరలించి పారవేసినట్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారులు వెల్లడించారు. సీఐ నాగరాజు అరెస్ట్ అయిన తర్వాత హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు అశోక్, జంగం నాని, నాగరాజు స్నేహితుడు సురేష్ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. సీఐ నాగరాజు అండదండలతో హెడ్ కానిస్టేబుల్ నాని పలు అక్రమ వ్యవహారాల్లో పాల్గొన్నట్లు సమాచారం.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు.. ఐక్యంగా వుంటూ సమిష్టిగా కృషి చేయాలి.. బాబు
రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు ఐక్యంగా ఉంటూ సమిష్టిగా కృషి చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం పిలుపునిచ్చారు. మంత్రాలయం నియోజకవర్గంలోని మాధవరంలో పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, సమన్వయంతో కూడిన కృషి ద్వారా 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయాన్ని స్థానిక ఎన్నికల్లోనూ పునరావృతం చేయాలని ఆయన కోరారు.
ప్రయాణాల్లో ఎవ్వరితో గొడవపడొద్దు, కత్తులు పెట్టుకొస్తున్నారు, పొడిచేస్తున్నారు కూడా...
ఇపుడు చిన్న విషయానికే హత్యలు చేసేవరకూ వెళుతున్నారు కొంతమంది. పూర్తిగా సహనం అనేది వారిలో చచ్చిపోతోంది. చాలా స్వల్ప విషయానికే అవతలివారిని కడతేర్చడానికి వెనుకాడటంలేదు. ముంబై లోకల్ ట్రైనులో ఓ చిన్న విషయం దగ్గర ఓ యువకుడిని కత్తితో పొడిచి హతమార్చాడు ఓ వ్యక్తి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మంగళవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఈ సమయంలో లోకల్ రైలులో ప్రయాణిస్తున్న మయాంక్ లోహర్ అనే 22 ఏళ్ల యువకుడు వర్షపు జల్లు లోపలకి పడుతుందని రైలు ద్వారం తలుపు మూసాడు. ఇంతలో పక్కనే వున్న 30 ఏళ్ల రమేష్... తలుపు తీయమని కోరాడు.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.