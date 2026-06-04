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నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
నటి త్రిష ఇటీవల ఉపాసన కొణిదెల ఆహార బ్రాండ్ అయిన అత్తమ్మాస్ కిచెన్ నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వేసవి బహుమతి హ్యాంపర్ను అందుకున్నారు. ఈ హ్యాంపర్లో మామిడి ఆవకాయ, గోంగూర పచ్చడి, కరివేపాకు పొడి, కంది పొడి, నువ్వుల పొడి వంటి సంప్రదాయ తెలుగు వంటకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంటి పద్ధతుల్లో, సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. త్రిష ఈ బహుమతిని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పంచుకుంటూ, ఆ హ్యాంపర్ను అందుకున్నందుకు తన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పచ్చళ్లు, పొడులు వేసవి రుచిని, అనుభూతిని తిరిగి గుర్తుచేశాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
Trisha
అలాగే ఈ ఆప్యాయతతో కూడిన బహుమతిని అందించినందుకు ఉపాసనకు, 'అత్తమ్మస్ కిచెన్' బృందానికి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నటి త్రిష పెట్టిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో త్వరగా వైరల్ అయింది. మెగా కుటుంబంతో త్రిషకు ఉన్న అనుబంధాన్ని చాలా మంది అభిమానులు ప్రశంసించారు. అత్తమ్మాస్ కిచెన్ ఉత్పత్తులను ఎక్కడ కొనవచ్చో అని చాలా మంది ఫాలోవర్లు ఆసక్తి చూపారు. ఉపాసన కొణిదెల స్థాపించిన అత్తమ్మస్ కిచెన్, అసలైన తెలుగు ఇంటి వంటకాలను ఎక్కువ మందికి అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ బ్రాండ్ సహజమైన పదార్థాలు, ప్రిజర్వేటివ్లు లేని తయారీపై దృష్టి పెడుతూ, సెలబ్రిటీలు, వినియోగదారుల నుండి ప్రశంసలు పొందింది. ఆ రుచులు తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేశాయని త్రిష చెప్పినట్లు సమాచారం. గత కొన్నేళ్లుగా త్రిష మెగా కుటుంబంతో సన్నిహిత సంబంధాలను కొనసాగిస్తున్నారు. గతంలో రామ్ చరణ్తో కలిసి తెర పంచుకున్న ఆమె, ప్రస్తుతం చిరంజీవితో కలిసి రాబోయే 'విశ్వంభర' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఆమె పలు మెగా కుటుంబ కార్యక్రమాలకు కూడా హాజరవుతూ కనిపించారు. దీంతో త్రిష, ఉపాసనల మధ్య స్నేహం ఏర్పడింది.
డిపాజిట్లు గల్లంతైన వారూ ప్రశ్నిస్తారా? పవన్ ఫ్యాన్స్ 'జస్ట్ ఆస్కింగ్'
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ పోటీ చేస్తుందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ స్పందించారు. ''వస్తానంటే వద్దంటామా.. రండి సార్.. కానీ అంతకంటే ముందు ఒకటి చెప్పండి. మీరు పొత్తుతో వస్తున్నారా...? లేక సింగిల్గా వస్తున్నారా? ఊరికే అడుగుతున్నా..." అంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ చేసిన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. దీనికి తన స్నేచర్ హ్యాష్ట్యాగ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ను కూడా జతచేశారు.
నైరుతి రుతుపవనాల రాక... రంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం
తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో రుతుపవనాలు ముమ్మరమయ్యాయి. నైరుతి రుతుపవనాల రాక దిశగా వాతావరణ పరిస్థితులు బలమైన మార్పును సూచిస్తుండటంతో, అనేక జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షపాతం నమోదైంది. రంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. ఇందులో మొయినాబాద్ మండలంలోని కేతిరెడ్డిపల్లిలో 45.8 మి.మీ వర్షం కురవగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో షాబాద్ (41.3 మి.మీ), ఫరూక్నగర్ మండలంలోని మొగిలిగిద్ద (38.5 మి.మీ) నిలిచాయి. యాదాద్రి భువనగిరి, నల్గొండ, హనుమకొండ, సంగారెడ్డి, ఖమ్మం, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లోనూ వర్షాలు పడ్డాయి.
రష్యా పర్యటనలో నారా లోకేష్.. ఏఐ, క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ఆవిష్కరణలపై చర్చ
రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ బుధవారం రష్యా పర్యటనను ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటం కంప్యూటింగ్, డిజిటల్ ఆవిష్కరణల రంగాలలో రష్యాతో సహకారానికి గల అవకాశాలను అన్వేషిస్తోంది. ప్రపంచ సాంకేతిక భాగస్వామ్యాలను పెంపొందించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో భాగంగా, విద్యా, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, రష్యాలోని ప్రముఖ ఆర్థిక, సాంకేతిక సంస్థలలో ఒకటైన స్బేర్బ్యాంక్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్బర్ట్ యెఫిమోవ్తో చర్చలు జరిపారు.
కర్నాటక ప్రజలపై సీఎం డీకే శివకుమార్ వరాల జల్లు
కర్నాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమారు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన సీఎం కుర్చీలో కూర్చోగానే ఆ రాష్ట్ర ప్రజలపై వర్షాలు కురిపించారు. సిద్ధరామయ్య రాజీనామా అనంతరం సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఆయన, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని వరాల జల్లు కురిపించారు. ఈ నెల 3వ తేదీన బెంగళూరులోని లోక్ భవన్ గ్లాస్ హౌస్లో పార్టీ నేతలు, మత పెద్దల సమక్షంలో నిరాడంబరంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన సీఎంగా ప్రమాణం చేశారు. అధికారంలోకి వస్తూనే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులందరికీ ఉచిత బస్ పాసులు అందిస్తామని తొలి కీలక ప్రకటన చేసి విద్యార్థులకు శుభవార్త అందించారు.
తిరువణ్ణామలై గిరిప్రదక్షిణలో మహిళను నగ్నంగా చేసి లైంగికదాడి...
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరువణ్ణామలైలో గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో దారుణం జరిగింది. మే నె 31వ తేదీ పౌర్ణమి రోజున గిరిప్రదక్షిణకు వెళ్లిన తిరువణ్ణామలై (అరుణాచలం) గిరి ప్రదక్షిణబాటలో దారుణాలు చోటుచేసుకున్నాయి. తన స్నేహితురాలితో కలిసి గిరిప్రదక్షిణ చేస్తున్న ఓ మహిళపై ఓ ముఠా సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడగా పోలీసులు ఎనిమిది మందిని అరెస్టుచేశారు. వీరిలో ఓ మైనర్ బాలుడు కూడా ఉన్నాడు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
కొందరు వెల్లకిలా పడుకుంటే విపరీతంగా గురక పెడతారు, కారణం ఏంటి?
గురక. ఈ గురక పెట్టేవారితో ఇబ్బందిపడే కుటుంబ సభ్యులను అడిగితే తెలుస్తుంది వారు పడే బాధ ఏమిటో? కొన్నిసార్లు రాత్రివేళ చేసే రైలు ప్రయాణాలు, బస్సు ప్రయాణాల్లో కూడా కొందరు విపరీతంగా గురకపెడుతూ పక్కవారికి నిద్ర లేకుండా చేస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ప్రత్యేకించి వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు విపరీతంగా గోండ్రుమంటూ గురక ఎక్కువ పెట్టడం జరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి కారణాలను కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు. కండరాలు లూజ్ అవ్వడం వల్ల గురక వస్తుంది. మనం గాఢనిద్రలోకి వెళ్లినప్పుడు మన గొంతు, నాలుక, నోటి పైభాగంలో ఉండే మెత్తటి అంగిలి కండరాలు పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతాయి. ఫలితంగా గురక వస్తుంది.
డ్రై బ్లాక్ కిస్మిస్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ఎండు నల్లద్రాక్ష. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లతో పాటు ఐరన్ పుష్కలంగా వుంటుంది. అందువల్ల రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారు వీటిని తింటుంటే ఎర్ర రక్తకణాలు ఉత్పత్తి చేయడంలో సాయపడతాయి. ఇంకా ఎండు నల్ల ద్రాక్షను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాత్రిపూట పది ఎండు నల్లద్రాక్షలను మంచినీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది. నల్ల ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే శరీరానికి విటమిన్ సి అందుతుంది, ఫలితంగా కేశాలు బలంగా వుంటాయి. తరచూ ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే రక్తంలో సోడియం మోతాదులు తగ్గుతూ రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. ఎండు ద్రాక్షలో వున్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్ వల్ల అవి తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది.
తిరుపతిలో క్యాన్సర్ విజృంభణను అడ్డుకోవడం: సంరక్షణ చర్యలను విస్తరిస్తోన్న ఎస్విఐసిసిఎఆర్
తిరుపతి: గత మూడేళ్లుగా, తిరుపతి ప్రాంతం ఒక ఆందోళనకరమైన ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని చూస్తోంది. ఇక్కడ కొత్తగా నమోదవుతున్న క్యాన్సర్ కేసులలో 175% పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 2022 చివరి నాటికి 2,556గా ఉన్న నమోదిత కేసులు, 2025 చివరి నాటికి 7,000కు పైగా పెరగడంతో, క్యాన్సర్ భారం ఇక్కడి కుటుంబాలపై గతంలో కంటే తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గుట్కా, పొగాకు నమలడం. ఆకలి, అలసటను తట్టుకోవడానికి దీనిని పొలాల్లో, దుకాణాల్లో అతి సాధారణముగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడి వారి జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైపోయినట్లుగా ఈ అలవాటు మారిపోయింది.