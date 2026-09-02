Trisha Krishnan : తొలి తమిళ హారర్ చిత్రం కోసం లండన్ వెళ్ళిన త్రిష కృష్ణన్
పనోరమా స్టూడియోస్ తొలి తమిళ హారర్ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తోంది. దానికోసం త్రిష కృష్ణన్ లండన్ వెళ్ళారు. అక్కడ షూటింగ్ సందర్భంగా పాల్గొన్న పొటోలను వీడియోలను విడుదల చేశారు. రాజా కృష్ణ మీనన్ దర్శకత్వంలో పనోరమా స్టూడియోస్ నిర్మిస్తున్న తొలి తమిళ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్, రాధిక శరత్కుమార్, అపర్ణా బాలమురళి ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్నారు.
Trisha Krishnan at London shoot
ఇంకా పేరు పెట్టని ఒక సైకలాజికల్ హారర్ చిత్రం. ముహూర్త కార్యక్రమం తర్వాత లండన్లో ప్రధాన చిత్రీకరణ ప్రారంభమైంది. ఈ కథలోని మర్మం, సస్పెన్స్, భావోద్వేగ లోతు, మహిళా ప్రాధాన్యతను నిర్మాతలు ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇది మీనన్ యొక్క తమిళ చిత్రరంగ ప్రవేశం, ఆయన మొదటి హారర్ ప్రాజెక్ట్, మరియు స్టూడియో యొక్క తమిళ చిత్రసీమలోకి ప్రవేశం. 'ఎయిర్లిఫ్ట్' దర్శకుడి వంటి అనుభవజ్ఞుల మద్దతు ఉన్న ఈ థ్రిల్లర్ చిత్రంపై అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి.