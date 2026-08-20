త్రిష- నందినిరెడ్డి కాంబోలో సూపర్నేచురల్ థ్రిల్లర్
త్రిష మరో ఆసక్తికరమైన తెలుగు ప్రాజెక్ట్కు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈసారి ఆమె అతీంద్రియ శక్తుల (సూపర్ నేచురల్) నేపథ్యంలో సాగే కథలో నటించబోతున్నారు. బలమైన భావోద్వేగాలు, ఆకట్టుకునే పాత్రలను తన కథల్లో అద్భుతంగా మలిచే దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందే కొత్త వెబ్ సిరీస్లో త్రిష ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, నందిని రెడ్డి త్రిష ప్రధాన పాత్రలో ఒక 'సూపర్నేచురల్ థ్రిల్లర్'ను రూపొందిస్తున్నారు. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో కోసం నిర్మితమవుతున్న ఈ సిరీస్, సూపర్ కాంబోను తెరపై ఆవిష్కరించనుంది. ఈ స్క్రిప్ట్ను సిద్ధం చేయడానికి నందిని రెడ్డి దాదాపు ఏడాదిన్నర సమయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Nandini reddy_trisha
కథపై విస్తృతంగా కసరత్తు చేసిన తర్వాత, త్రిష ప్రధాన పాత్రలో చేరడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ కార్యరూపం దాల్చింది. ఈ అతీంద్రియ శక్తుల నేపథ్యం కలిగిన జానర్, నందిని రెడ్డి మరియు త్రిష ఇద్దరికీ ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇవ్వనుంది. గతంలో రొమాన్స్, కామెడీ, ఫ్యామిలీ డ్రామా, మహిళా ప్రధానాంశాలతో కూడిన చిత్రాలను రూపొందించిన నందిని రెడ్డికి, అలాగే ఇటీవలి కాలంలో తమిళ, తెలుగు, మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలలో విభిన్నమైన పాత్రలతో ప్రయోగాలు చేస్తున్న త్రిషకు ఇది ఒక కొత్త ప్రయత్నం కానుంది.
త్రిష, నందిని రెడ్డి , అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోల కలయిక ఇప్పటికే అందరిలో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. అయితే, ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన టైటిల్, ఇతర నటీనటులు, కథాంశం, షూటింగ్ వివరాలను చిత్ర బృందం ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. అధికారిక ప్రకటన వెలువడిన తర్వాత ఈ ఆసక్తికరమైన సూపర్నేచురల్ థ్రిల్లర్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.