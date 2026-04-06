సినీ కెరీర్కు స్వస్తి చెప్పనున్న హీరోయిన్ త్రిష?
సీనియర్ నటి, చెన్నై చంద్రం త్రిష తన సనీ కెరీర్కు స్వస్తి చెప్పనుందా? తమిళ చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ఓ సినీ నిర్మాత, నటుడు చిత్రా లక్ష్మణ్ మాత్రం ఔననే సమాధానం చెబుతున్నారు. చెన్నైలో ఓ ట్యూబర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన పై విధంగా సమాధానమిచ్చారు.
'త్రిష సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పనున్నారంటూ గత కొన్నిరోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ విషయమై తెలిసిన నిర్మాతలను సంప్రదించా. ఇకపై సినిమాల్లో కొనసాగాలని ఆమె అనుకోవడం లేదని.. అవకాశాలనూ అందిపుచ్చుకోవడం లేదని చెప్పారు' అని ఆయన అన్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. పూర్తి సమాచారం ఉంటేనే చిత్ర లక్ష్మణన్ కామెంట్స్ చేస్తారని.. కాబట్టి, ఇది నిజమయ్యే ఉంటుందేమోనని ఆమె అభిమానులు నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు, సోషల్మీడియాలో వైరల్గా మారిన ఈ వార్తలపై త్రిష నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.
మరికొందరు మాత్రం ఇది కేవలం ఉత్తుత్తి ప్రచారం మాత్రమేనని అంటూ, గతంలో త్రిష ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలోని పలు అంశాలను ప్రస్తావిస్తున్నారు. గతంలో త్రిష ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన ఊపిరి ఉన్నంత వరకు సినిమాల్లో కొనసాగుతానని, పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత నటనకు కొంత విరామం ఇచ్చి మళ్లీ నటిస్తానని చెప్పారు. దీన్ని ఇపుడు గుర్తు చేస్తున్నారు.